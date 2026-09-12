पहलगाम आतंकी हमले पर भड़का BRICS, 21 देशों ने एक सुर में कहा- 'आतंक के मददगारों को बख्शेंगे नहीं'

ब्रिक्स समिट में भारत की कूटनीति की बड़ी जीत हुई है. सभी 21 देशों ने बिना किसी विरोध के 'नई दिल्ली घोषणा-2026' पर अपनी मुहर लगा दी है.भारत मंडपम में आयोजित ब्रिक्स के मंच से दुनिया को एकजुटता का बड़ा संदेश गया है. इस मंच से रूस और चीन समेत सभी देशों ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है. इस मंच से साफ संदेश दिया गया है कि आतंकवाद पर दोहरा मापदंड नहीं चलेगा और इसके मददगारों को बख्शा नहीं जाएगा.
12 सितंबर को दिल्ली के भारत मंडपम में हुए ब्रिक्स समिट 2026 के मंच से सभी 21 सदस्यीय देशों ने एक साझा बयान जारी किया है, जिसमें साफ कर दिया है कि आतंकवाद को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उसका मकसद चाहे कुछ भी हो, आतंकवाद सिर्फ और सिर्फ एक अपराध है. इस बयान में टेरर फंडिंग रोकने पर सहमति बनी है.
22 अप्रैल 2025 को हुए इस दर्दनाक हमले में 26 बेगुनाह लोगों की जान चली गई थी, जबकि कई लोग घायल हुए थे. ये कायराना हमला पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैबा (LeT) के आतंकवादियों ने किया था.
ब्रिक्स सदस्य देशों ने अपने साझा बयान में कहा 'हम आतंकवाद की किसी भी घटना को आपराधिक और अनुचित मानते हुए उसकी कड़ी निंदा करते हैं, चाहे उसका मकसद कुछ भी हो, और वह घटना कभी भी, कहीं भी या किसी के भी द्वारा की गई हो. हम 22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, जिसमें 26 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए. हम आतंकवाद के सभी रूपों और तरीकों से निपटने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं, जिसमें आतंकवादियों की सीमा-पार आवाजाही, आतंकवाद के लिए फंडिंग और सुरक्षित ठिकाने शामिल हैं.'
ब्रिक्स देशों ने दुनिया को संदेश दिया कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति ही एकमात्र रास्ता है. यहां किसी भी तरह के दोहरे मापदंड (Double Standards) नहीं चलेंगे. आतंकवाद को किसी धर्म, राष्ट्रीयता या समुदाय से जोड़ना पूरी तरह गलत है, जो भी इस खूनी खेल में शामिल है या इसे समर्थन दे रहा है, उसे कानून के दायरे में लाकर सजा मिलनी ही चाहिए.
साझा बयान में कहा गया कि 'हम फिर से कहते हैं कि आतंकवाद को किसी धर्म, राष्ट्रीयता, सभ्यता या जातीय समूह से नहीं जोड़ा जाना चाहिए और आतंकवादी गतिविधियों और उन्हें समर्थन देने में शामिल सभी लोगों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और संबंधित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए, हम आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस (सख्त रवैया) सुनिश्चित करने और आतंकवाद से निपटने में दोहरे मापदंडों को खारिज करने का आग्रह करते हैं, हम आतंकवाद से निपटने में देशों की मुख्य जिम्मेदारी पर जोर देते हैं और कहते हैं कि आतंकवादी खतरों को रोकने और उनसे निपटने के वैश्विक प्रयासों को अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अपने दायित्वों का पूरी तरह से पालन करना चाहिए, जिसमें संयुक्त राष्ट्र चार्टर (विशेष रूप से इसके उद्देश्यों और सिद्धांतों) और संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन और प्रोटोकॉल (विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून, अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी कानून और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून, जहां लागू हो) शामिल हैं.
बयान में इस बात पर जोर दिया गया कि वैश्विक स्तर पर आतंकवाद से लड़ना हर देश की प्राथमिक जिम्मेदारी है. इसके लिए संयुक्त राष्ट्र के नियमों और अंतरराष्ट्रीय कानूनों का पूरी तरह पालन होना चाहिए. ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करने का फैसला और मजबूत किया है. सभी ने मांग की कि संयुक्त राष्ट्र की लिस्ट में शामिल हर आतंकी और आतंकी संगठन पर तुरंत सख्त एक्शन हो, इसके साथ ही, आतंकवाद के खिलाफ बने अंतरराष्ट्रीय कानून (CCIT) को भी बिना देरी लागू करने पर जोर दिया गया.
बयान में कहा गया 'हम ब्रिक्स काउंटर-टेररिज्म वर्किंग ग्रुप (CTWG) और उसके पांच सब-ग्रुप्स की गतिविधियों का स्वागत करते हैं, जो ब्रिक्स काउंटर-टेररिज्म स्ट्रैटेजी, ब्रिक्स काउंटर-टेररिज्म एक्शन प्लान और CTWG पोजीशन पेपर पर आधारित हैं. हम आतंकवाद-रोधी सहयोग को और गहरा करने की उम्मीद करते हैं. हम संयुक्त राष्ट्र के ढांचे के भीतर 'अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक कन्वेंशन' को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने और अपनाने का आह्वान करते हैं, हम संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित सभी आतंकवादियों और आतंकवादी संगठनों के खिलाफ ठोस कार्रवाई का आह्वान करते हैं.'