/LAC पर सीधी बात से लेकर निवेश पर मंथन तक... पीएम मोदी और जिनपिंग के बीच इन मुद्दों पर हो सकती है चर्चा

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की औचारिक शुरुआत से पहले शुक्रवार (11 सितंबर) को बिजनेस फोरम की बैठक हुई. भारत सहित अन्य सदस्य देशों ने निवेश बढ़ाने पर जोर दिया. पीएम मोदी ने ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार की बाधाओं को दूर करने की बात कही. वहीं, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भरोसेमंद कारोबारी संबंध के साथ आर्थिक साझेदारी पर भी बल दिया. इसके साथ ही पीएम मोदी ने ब्रिक्स बिजनेस फोरम को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया में व्यापार से जुड़ी बाधाएं बढ़ रही हैं, लेकिन ब्रिक्स के जरिए हम इन बाधाओं को कम करने का प्रयास करना होगा.