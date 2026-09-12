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LAC पर सीधी बात से लेकर निवेश पर मंथन तक... पीएम मोदी और जिनपिंग के बीच इन मुद्दों पर हो सकती है चर्चा

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की आज से शुरुआत हो रही है. इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत आ रहे हैं. शनिवार को पीएम मोदी और जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय वार्ता होने की संभावना है. दोनों पक्षों पर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Sep 12, 2026, 08:23 AM IST|Updated: Sep 12, 2026, 08:30 AM IST
LAC पर सीधी बात से लेकर निवेश पर मंथन तक... पीएम मोदी और जिनपिंग के बीच इन मुद्दों पर हो सकती है चर्चा
Image Credit: जिनपिंग करीब 7 साल बाद भारत आ रहे हैं. (फाइल फोटो)

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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