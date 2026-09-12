/LAC पर सीधी बात से लेकर निवेश पर मंथन तक... पीएम मोदी और जिनपिंग के बीच इन मुद्दों पर हो सकती है चर्चा

BRICS Summit 2026: चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग करीब 7 साल बाद भारत की यात्रा करने वाले हैं. शनिवार (12 सितंबर) को उनका विमान दिल्ली में लैंड करेगा. जिनपिंग का ये भारत दौरा कई मायनों में खास है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जिनपिंग के बीच आज शाम द्विपक्षीय वार्ता भी होगी. भारत मंडपम में होने वाली इस द्विपक्षीय बैठक पर दुनिया के तमाम देशों की नजरें टिकी हैं. मना जा रहा है कि इस बैठक में दोनों पक्षों में सीमा पर शांति बहाली को लेकर कुछ अहम फैसले हो सकते हैं.
दरअसल, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने करीब 7 साल पहले भारत की यात्रा की थी. साल 2023 में दिल्ली में आयोजित हुए G-7 शिखर सम्मेलन में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया. हालांकि, अब वह दिल्ली आ रहे हैं. शनिवार दोपहर 12.45 बजे के करीब जिनपिंग का विमान दिल्ली में लैंड करेगा. 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में जुट रहे दिग्गजों और इस बैठक में होने वाली चर्चा पर दुनिया की निगाहें टिकी हैं.
जिनपिंग की दिल्ली यात्रा से पहले चीनी विदेश मंत्रालय का एक बयान सामने आया है. चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि ईरान-अमेरिका संघर्ष और यूक्रेन-रूस स युद्ध का समाधान बातचीत के लिए जरिए तालाशा जाना चाहिए. वहीं, एक सवाल के जवाब में उनकी ओर से कहा गया कि संबंधित पक्षों को संवाद और वार्ता के माध्यम से सुलझाने की दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए.
निंग की ओर यह भी कहा गया कि चीन शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने को लिए ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर काम करने को तैयार है. इसके अलावा उन्होंने बातचीत और कूटनीति पर जोर दिया. बता दें कि हाल में ही दोनों देशों ने परस्पर संबंधों की मजबूती के लिए एलएसी पर शांति कायम रखने पर सहमति प्रकट की है. वहीं, चीन के साथ निवेश, आवागमन, दुर्लभ खनिजों के क्षेत्रों में निवेश बढ़ाए जाने पर भी चर्चा की संभावना है.
ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की औचारिक शुरुआत से पहले शुक्रवार (11 सितंबर) को बिजनेस फोरम की बैठक हुई. भारत सहित अन्य सदस्य देशों ने निवेश बढ़ाने पर जोर दिया. पीएम मोदी ने ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार की बाधाओं को दूर करने की बात कही. वहीं, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भरोसेमंद कारोबारी संबंध के साथ आर्थिक साझेदारी पर भी बल दिया. इसके साथ ही पीएम मोदी ने ब्रिक्स बिजनेस फोरम को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया में व्यापार से जुड़ी बाधाएं बढ़ रही हैं, लेकिन ब्रिक्स के जरिए हम इन बाधाओं को कम करने का प्रयास करना होगा.