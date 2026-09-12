/परफेक्ट फ्रेम के लिए PM MODI ने कराई नेताओं की री-पोजिशनिंग, पुतिन ने साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति को लगा लिया गले

दिल्ली के भारत मंडपम से ब्रिक्स समिट की एक बड़ी दिलचस्प तस्वीर सामने आई है. हुआ ये कि 12 सितंबर को बंद कमरे में बैठक के बाद जब 21 देशों के नेता 'फैमिली फोटो' के लिए मंच पर पहुंचे, तो सही फ्रेम को लेकर थोड़ी कंफ्यूजन दिखी. ऐसे में पीएम मोदी ने खुद कमान संभाली और नेताओं का हाथ पकड़कर उन्हें सही जगह खड़ा कराया. इसी दौरान एक और मोमेंट कैमरे में कैद हो गया. रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अचानक दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा को गले लगा लिया.
दरअसल, मंच पर जब दुनिया भर के दिग्गज जुटे, तो कौन कहां खड़ा होगा, इसे लेकर थोड़ी गफलत हो गई. मेजबान होने के नाते पीएम मोदी ने देर नहीं की. उन्होंने खुद आगे बढ़कर बात संभाली. मोदी ने पुतिन और बाकी नेताओं का हाथ थामा और मुस्कुराते हुए उन्हें सही जगह खड़ा कराया.
इस फेरबदल के बाद जो तस्वीर सामने आई, उसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया. फ्रेम के ठीक बीच में पीएम मोदी खड़े थे और उनके अगल-बगल थे व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग. दुनिया भर के कूटनीति के जानकार इसे महज एक फोटो नहीं मान रहे, बल्कि इसे रूस, भारत और चीन (RIC) के बीच के सियासी संतुलन का सीधा इशारा बता रहे हैं.
मंच पर जब नेताओं की जगह तय हो रही थी, तभी पुतिन और दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा की नजरें मिल गईं. दोनों मुस्कुराए और बिना किसी औपचारिकता के एक-दूसरे को गले लगा लिया. कूटनीति की दुनिया में ऐसे खुले और सहज पल कम ही दिखते हैं. कैमरों में कैद हुई यह झप्पी दिखाती है कि इन नेताओं के बीच तालमेल कितना मजबूत है. इंटरनेट पर भी लोग इस वीडियो को खूब शेयर कर रहे हैं और इसे प्रोटोकॉल से परे 'ब्रिक्स की सच्ची दोस्ती' कह रहे हैं.
फोटो खिंचवाने के बाद सभी नेता भारत मंडपम के लॉन में पहुंचे और मिलकर बरगद के पौधे लगाए. भारत में बरगद को हमेशा से मजबूती, गहरी जड़ों और लंबे जीवन से जोड़कर देखा जाता है. 21 देशों के राष्ट्राध्यक्षों का एक साथ ये पौधे लगाना साफ दिखाता है कि ब्रिक्स का एजेंडा सिर्फ कूटनीति या डॉलर-रुपये तक सीमित नहीं है, बल्कि पर्यावरण और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये देश एक ही पेज पर हैं.