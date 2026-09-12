Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /परफेक्ट फ्रेम के लिए PM MODI ने कराई नेताओं की री-पोजिशनिंग, पुतिन ने साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति को लगा लिया गले

परफेक्ट फ्रेम के लिए PM MODI ने कराई नेताओं की री-पोजिशनिंग, पुतिन ने साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति को लगा लिया गले

दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स 2026 की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर छाई हुई है. फैमिली फोटो के दौरान जब मंच पर नेताओं की जगह को लेकर गफलत हुई, तो पीएम मोदी ने खुद कमान संभालकर परफेक्ट फ्रेम सेट कराया.

Written ByBhoopendra Rai
Published: Sep 12, 2026, 09:03 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 09:03 PM IST
परफेक्ट फ्रेम के लिए PM MODI ने कराई नेताओं की री-पोजिशनिंग, पुतिन ने साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति को लगा लिया गले
Image Credit: भारत मंडपम में ली गई ग्रुप फोटो...

About the Author

Bhoopendra Rai

Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर न्यूज टीम का हिस्सा हैं, देश विदेशी की खबरें कवर करते हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee News पहुंचे, जहां 2022 तक काम किया. 2023 में News24 की स्पोर्ट्स टीम को लीड करने का मौका मिला. इसके बाद India Daily Live में बतौर चीफ सब एडिटर स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े. 2024 में दोबारा News24 लौटे और नई स्पोर्ट्स वेबसाइट लॉन्चिंग का अहम हिस्सा रहे. अक्टूबर 2025 में News24 से अलविदा लेकर एक बार फिर Zee News पहुंचे हैं. खेलों में गहरी रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स, हॉकी वर्ल्ड कप समेत बड़े खेल इवेंट को कवर करने का अनुभव है. ब्रेकिंग न्यूज, क्रिकेट एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर अच्छी पकड़ है. जी न्यूज में खेल से जुड़ी खबरों के बाद अब न्यूज टीम के साथ रियलटाइम न्यूज पर काम कर रहे हैं. एक्सप्लेनर और किसी भी मुद्दे पर रिसर्च के साथ उसे आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचा रहे हैं. आप Bhoopendra.Rai@zeemedia.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facebook से जुड़ सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ममता को बागी गुट का खुला ऑफर: रीताब्रत बोले- 'नंदीग्राम से उतरें, देंगे समर्थन'
2
3
4
5