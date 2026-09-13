'सब ठीक है ना?'....जब PM MODI ने भाषण को बीच में रोक पूछा जिनपिंग का हाल, वायरल हो गया मोमेंट

दिल्ली के भारत मंडपम में 18वें ब्रिक्स सम्मेलन की चर्चा सिर्फ समझौतों और गंभीर बैठकों तक सीमित नहीं रही. 2020 के गलवान टकराव और 7 साल के लंबे अंतराल के बाद भारत आए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच शानदार केमिस्ट्री देखने को मिली. कूटनीति की औपचारिकता से परे दोनों नेताओं के बीच ऐसा सहज तालमेल दिखा, जिससे साफ लगा कि दोनों देशों के रिश्तों पर जमी बर्फ अब वाकई पिघल रही है.
सम्मेलन के पहले दिन सबसे दिलचस्प पल तब देखने को मिला जब पीएम मोदी अपना शुरुआती संबोधन दे रहे थे. भाषण शुरू हुए करीब पांच मिनट ही हुए थे कि मंच पर हल्की सी हलचल हुई. पीएम मोदी की नजर फौरन बराबर में बैठे शी जिनपिंग पर पड़ी, जो कुछ असहज नजर आ रहे थे.
पीएम मोदी ने बिना एक पल गंवाए अपना भाषण वहीं रोक दिया. वे सीधे जिनपिंग की तरफ मुड़े और पास खड़े ट्रांसलेटर से पूछा "Is it okay?" (सब ठीक है?). चंद सेकंड बाद उन्होंने दोबारा तसल्ली की. जिसके बाद जिनपिंग ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया कि सब ठीक है, और इसके बाद ही पीएम मोदी ने अपना भाषण आगे बढ़ाया.
दरअसल, माइक या ट्रांसलेशन हेडफोन में कुछ तकनीकी अड़चन आ गई थी. यह पूरा वाकया कैमरों में कैद हो गया और सोशल मीडिया पर वायरल मोमेंट बन गया. इस छोटे से वाकये ने दोनों नेताओं की आपसी समझ और सहज रिश्ते की पूरी कहानी कह दी.
इससे पहले भारत मंडपम में जब जिनपिंग पहुंचे थे तब पीएम मोदी ने आगे बढ़कर उनसे गर्मजोशी से हाथ मिलाया. दोनों नेताओं के पीछे तमिलनाडु के रामेश्वरम स्थित रामनाथस्वामी मंदिर के मशहूर 1,212 खंभों वाले गलियारे की तस्वीर लगी थी. पीएम मोदी खुद जिनपिंग को इस मंदिर की बनावट और खूबियों के बारे में समझाते दिखे.
इससे पहले साल 2019 में जब जिनपिंग भारत आए थे, तब भी दोनों नेताओं की अनौपचारिक शिखर बैठक तमिलनाडु के मामल्लापुरम में ही हुई थी. इसके बाद दोनों नेताओं की एक-दूसरे से काफी देर तक हाथ मिलाते और मुस्कुराते हुए तस्वीरें भी सामने आईं.
ब्रिक्स समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग की 40 मिनट लंबी मुलाकात हुई. इसमें दोनों नेताओं ने माना कि भारत-चीन को अपने रिश्तों को लंबे समय के नजरिए से देखना चाहिए और विवादों से बचना चाहिए. शी जिनपिंग ने कहा कि व्यापार और आपसी बातचीत से जो अच्छे संबंध बने हैं, वे बड़ी मेहनत से मिले हैं, इसलिए इन्हें बचाकर रखना चाहिए. वहीं, पीएम मोदी ने रिश्तों में सुधार का स्वागत तो किया, लेकिन साफ कर दिया कि जब तक बॉर्डर पर पूरी तरह शांति और स्थिरता नहीं होगी, तब तक दोनों देशों के संबंध पूरी तरह सामान्य नहीं हो सकते.पिछले दो सालों में दोनों नेताओं की यह तीसरी बैठक थी.
दिनभर की बैठकों और द्विपक्षीय मुलाकातों के बाद शाम को पीएम मोदी ने सभी मेहमान नेताओं के लिए शानदार गाला डिनर रखा था, लेकिन चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग इसमें नजर नहीं आए. सूत्रों के मुताबिक, जिनपिंग सुबह ही बीजिंग से सीधे दिल्ली पहुंचे थे. दिनभर लगातार चली बैठकों और व्यस्त कार्यक्रम की वजह से वे काफी थक गए थे, जिसके चलते वे डिनर में शामिल होने के बजाय आराम करने सीधे अपने होटल चले गए.
ब्रिक्स समिट का एक बड़ा संदेश यह भी रहा कि पाकिस्तान का पक्का दोस्त माना जाने वाला चीन भी पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करने वाले साझा बयान में साथ खड़ा दिखा. हालांकि, सीमा को लेकर दोनों देशों के बीच का विवाद अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है.
भारत का रुख एकदम साफ है कि जब तक बॉर्डर पर पूरी तरह अमन-चैन कायम नहीं होगा, रिश्ते पूरी तरह पटरी पर नहीं लौट सकते. दूसरी तरफ, चीन का तर्क है कि सीमा विवाद और बाकी रिश्ते साथ-साथ आगे बढ़ने चाहिए. इन असहमतियों के बावजूद, दिल्ली में मोदी और जिनपिंग के बीच दिखी गर्मजोशी साफ बता रही है कि दोनों मुल्कों के बीच की पुरानी तल्खी अब तेजी से पिघल रही है.