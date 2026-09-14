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पुतिन-जिनपिंग संग पीएम मोदी की 'चाय पर चर्चा', खिलखिलाकर हंसे पेजेशकियान; BRICS के अनसीन वीडियो

भारत ने शानदार तरीके से 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की. इस बीच पीएम मोदी की ब्रिक्स देशों के साथ अनौपचारिक मुलाकातों की एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें भारत की ताकत की एक झलक देखने को मिल रही है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Sep 14, 2026, 02:32 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 02:32 PM IST
पुतिन-जिनपिंग संग पीएम मोदी की 'चाय पर चर्चा', खिलखिलाकर हंसे पेजेशकियान; BRICS के अनसीन वीडियो
Image Credit: ब्रिक्स में दुनिया ने देखी भारत की ताकत. (फोटो- स्क्रीग्रैब)

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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