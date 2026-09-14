पुतिन-जिनपिंग संग पीएम मोदी की 'चाय पर चर्चा', खिलखिलाकर हंसे पेजेशकियान; BRICS के अनसीन वीडियो

18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत ने शानदार तरीके से की. रूस, चीन, इंडोनेशिया, ईरान समेत 21 देशों के नेता और उनके साथ आए मेहमानों ने दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया. इस दौरान तमाम वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई और नई दिल्ली घोषणा पत्र पर भी सर्वसम्मति से सहमति बनी. इस बीच ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में कुछ हल्के-फुल्के पल भी देखने को मिले.
दरअसल, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के समाप्त होने के बाद सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. सामने आए इस वीडियो में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ पीएम मोदी चाय पर चर्चा करते नजर आ रहे हैं. इस वीडियो में अन्य कई नेताओं पीएम मोदी से मिलते और हाथ दिखाते नजर आ रहे हैं.
18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत ने की. नई दिल्ली के भारत मंडपम में दुनिया भर से आए मेहमान पहुंचे और उन्होंने एक छत के नीचे वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की. भारत में आयोजित हुए इस शिखर सम्मेलन पर अमेरिका और यूरोप की नजरें भी टिकी रहीं. इस दौरान पीएम मोदी ने कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों संग द्विपक्षीय वार्ता भी की. इस बीच समाचार एजेंसी एएनआई पर एक वीडियो सामने आया है, जिसमें अनौपचारिक मुलाकातें देखने को मिल रही है.
#WATCH | Some unseen visuals of Prime Minister Narendra Modi's interaction with world leaders during the 18th BRICS Summit held at Bharat Mandapam in New Delhi pic.twitter.com/ns829ei5ky
— ANI (@ANI) September 14, 2026
चूंकि, पहले से ही पीएम मोदी का 'चाय पर चर्चा' का कार्यक्रम काफी मशहूर रहा है. ऐसे में दुनिया की महाशक्तियों के साथ पीएम मोदी का इस प्रकार का कार्यक्रम अपने आप में काफी अहम माना जा रहा है. ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी ने पुतिन, शी जिनपिंग के अलावा ईरान के राष्ट्रपति और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस से भी अलग से मुलाकात की.
सामने आए वीडियो में पीएम मोदी तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ चाय पीते और उनसे बातें करते नजर आ रहे हैं. संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के साथ भी पीएम मोदी ने खास वार्ता की. इसके साथ ही ब्रिक्स मेंबर देशों के अन्य नेताओं के साथ भी प्रधानमंत्री मोदी विचार-विमर्श करते नजर आए.
वीडियो में नजर आया है कि पीएम मोदी कई देशों के नेताओं संग गर्मजोशी से मिल रहे हैं. वहीं, ब्रिक्स फैमिली फोटो के दौरान पीएम मोदी के सामने पुतिन ने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति को गले भी लगाया, इसी समय चीनी राष्ट्रपति मुस्कुराते नजर आए.
पीएम मोदी ईरान के राष्ट्रपति मशूद पेजेशकियान से भी गले मिलते नजर आ रहे हैं. इसके अलावा अफ्रीकी देशों के नेताओं सग पीएम मोदी गर्मजोशी से मिलते नजर आए. सबसे अच्छी बॉन्डिंग पीएम मोदी, पुतिन, जिनपिंग और ईरानी राष्ट्रपति पेजेशकियान के बीच देखने को मिली. पीएम मोदी इन नेताओं से बात करते दिखे. पीएम मोदी ने ब्रिक्स देशों के नेताओं और अन्य अतिथियों को भारत मंडपम में लगी प्रदर्शनी और वॉल पेंटिंग दिखाते भी नजर आ रहे हैं.