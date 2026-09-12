/1212 खंभे, 1200 मीटर कॉरिडोर और 22 कुंड: BRICS में दिखी भारतीय संस्कृति की झलक, जानिए रामनाथस्वामी मंदिर की खासियत

दिल्ली के भारत मंडपम में 18वें ब्रिक्स सम्मेलन की शुरुआत एक बेहद खास तस्वीर के साथ हुई. जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेशी नेताओं का स्वागत किया, तो उनके पीछे लगे बैकड्रॉप पर तमिलनाडु के मशहूर रामनाथस्वामी मंदिर (रामेश्वरम) की भव्य तस्वीर दिखाई दी. स्वागत के दौरान पीएम मोदी खुद चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को इस ऐतिहासिक मंदिर की विशेषताएं बताते नजर आए. द्रविड़ शैली में बना यह प्राचीन मंदिर केवल पूजा-पाठ की जगह नहीं है, बल्कि इसकी बनावट, कला और इसमें मौजूद संख्याओं के पीछे गहरा विज्ञान और आध्यात्म छिपा है. आइए जानते हैं इस मंदिर से जुड़ी प्रमुख बातें.
यह मंदिर तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में रामेश्वरम द्वीप पर स्थित है, जो हिंदू धर्म के सबसे पवित्र तीर्थों में से एक माना जाता है. यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल है और इसे प्रमुख चार धामों में भी गिना जाता है. मान्यता है कि जब भगवान राम माता सीता को बचाने लंका जा रहे थे, तब उन्होंने राम सेतु पार करने से पहले यहीं पूजा की थी.
मंदिर अपनी सुंदर बनावट और देश के सबसे लंबे गलियारे (कॉरिडोर) के लिए जाना जाता है. लगभग 1200 मीटर लंबा यह रास्ता हजारों सुंदर खंभों पर टिका है. मंदिर परिसर के अंदर 22 पवित्र कुंड भी हैं, लोगों का मानना है कि इन कुंडों में नहाने से पाप मिटते हैं और बीमारियां दूर होती हैं. साथ ही, यहां भगवान को गंगाजल चढ़ाने से हर मुराद पूरी होती है.
मंदिर के तीसरे गलियारे में कुल 1,212 नक्काशीदार खंभे हैं. यह संख्या महज संयोग नहीं है. इसके पीछे 3 अहम कारण बताए जाते हैं.
1. वैदिक गणित का संयोग: हिंदू धर्म में 12 और 101 दोनों शुभ संख्याएं हैं. 12 का मतलब 12 ज्योतिर्लिंग या सूर्य के 12 रूप हैं, और 101 एक पवित्र संख्या मानी जाती है. इन दोनों का गुणा करने पर 1,212 आता है.
2. अलग-अलग राजाओं का निर्माण: मान्यता है कि यह गलियारा एक दिन में नहीं बना. समय-समय पर अलग-अलग राजाओं ने मंदिर को आगे बढ़ाया, जिससे जुड़ते-जुड़ते खंभों की संख्या 1,212 तक पहुंच गई.
3. हर खंभे पर अलग कहानी: यहां मौजूद किसी भी खंभे की नक्काशी एक जैसी नहीं है. हर खंभे पर भगवान, देवी-देवताओं और पौराणिक कथाओं की अलग-अलग मूर्तियां तराशी गई हैं, जो उस समय की वास्तुकला का जीता-जागता प्रमाण है. इसलिए यह गलियारा एक खुली किताब जैसा अद्भुत नजर आता है.
मंदिर का गलियारा करीब 1.2 किलोमीटर लंबा है, जो दुनिया के सबसे लंबे मंदिर रास्तों में गिना जाता है. इसे बड़े धार्मिक आयोजनों और मंदिर की परिक्रमा के लिए बनाया गया था. जब श्रद्धालु इस लंबे गलियारे से होते हुए भगवान के दर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं, तो यह दूरी मन को शांत करती है और पूजा से पहले भीतर एक गहरा सुकून भर देती है.
यह 1,200 मीटर कोई सीधा रास्ता नहीं, बल्कि मंदिर के चारों ओर बने बाहरी गलियारों की कुल लंबाई है, इसे इतना बड़ा रखने के कुछ खास कारण हैं...
हिंदू परंपरा में मुख्य मंदिर की पूरी परिक्रमा करने का नियम होता है. मंदिर का विशाल परिसर होने की वजह से इसके चारों तरफ का चक्कर लगभग 1.2 किलोमीटर लंबा बैठता है. त्योहारों पर भगवान की भव्य सवारी निकालने और हजारों भक्तों के बिना रुकावट चलने के लिए यह चौड़ा-लंबा रास्ता बनाया गया था.
17वीं-18वीं सदी में सेतुपति राजाओं ने मंदिर का विस्तार किया. वे मंदिर को भव्य और अभेद्य रूप देना चाहते थे, ताकि समुद्री हवाओं और चक्रवातों से भी परिसर सुरक्षित रहे और विशालकाय खंभों पर टिकी यह संरचना युगों तक टिकी रहे.
मान्यता है कि इतनी लंबी दूरी तय करते हुए जब भक्त खंभों की कतारों के बीच से धीरे-धीरे आगे बढ़ते हैं, तो उनका ध्यान बाहरी दुनिया से हटकर पूरी तरह शांत और ईश्वर में लीन हो जाता है.
मंदिर परिसर के भीतर 22 पवित्र कुंड (तीर्थ) मौजूद हैं. हर कुंड का अपना विशेष नाम, गुण और महत्व है. इनमें अग्नि तीर्थ, महादेव तीर्थ, कावेरी तीर्थ और गंगा तीर्थ प्रमुख हैं. माना जाता है कि ये कुंड देश की अलग-अलग पवित्र नदियों और तीर्थों का प्रतिनिधित्व करते हैं. धार्मिक आस्था के अनुसार, इन तीर्थों के जल में स्नान करने से व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं और इसका औषधीय जल रोगों से मुक्ति दिलाता है.
यह पावन धाम देश के 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों और चार धामों में शामिल है. इसे 'रामनाथ' या 'रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग' कहा जाता है. इस जगह की सबसे अनोखी बात यह है कि यहां भगवान शिव और भगवान विष्णु (श्रीराम) की आराधना एक साथ देखने को मिलती है. यही समन्वय इसे पूरे भारत में सबसे खास धार्मिक स्थलों में से एक बनाता है.
इस मंदिर का सीधा संबंध त्रेतायुग और रामायण काल से है. पौराणिक मान्यता है कि लंका पर चढ़ाई करने और सेतु निर्माण शुरू करने से पहले भगवान श्रीराम ने यहीं पर भगवान शिव की पूजा की थी. कथाओं के अनुसार, पूजा के लिए हनुमान जी को शिवलिंग लाने भेजा गया था. यही वजह है कि यह स्थान शिव भक्तों के साथ-साथ राम भक्तों के लिए भी परम पूजनीय है.
मंदिर परिसर में स्थापित नंदी महाराज की प्रतिमा करीब 17 फीट ऊंची और 12 फीट चौड़ी है. द्रविड़ कला की यह भव्य प्रतिमा अलग-अलग पत्थरों को जोड़कर नहीं, बल्कि एक ही विशाल चट्टान को तराशकर बनाई गई है.
मंदिर के चारों दिशाओं में विशाल प्रवेश द्वार बने हैं, जिनमें पूर्वी गोपुरम सबसे ऊंचा (करीब 126 फीट) है. इन ऊंचे द्वारों पर प्राचीन देवी-देवताओं की बेहद सुंदर और बारीक नक्काशी की गई है.