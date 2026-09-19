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डिब्बाबंद सप्लीमेंट नहीं, रसोई और दिनचर्या में है असली ताकत; ज़ी न्यूज ‘स्वास्थ्य संवाद 2026’ में आचार्य बालकृष्ण ने दिए सेहत के सूत्र

ज़ी न्यूज ‘स्वास्थ्य संवाद 2026’ में आचार्य बालकृष्ण ने बताया आयुर्वेद का वैश्विक महत्व. उन्होंने BRICS समारोह के दौरान ईरान के राष्ट्रपति को सम्मानित करने के पीछे की वजह बताते हुए आयुर्वेद के महत्व के बारे में पूरी दुनिया को बताया.

Written ByRavindra Singh
Published: Sep 19, 2026, 08:42 PM IST|Updated: Sep 19, 2026, 08:42 PM IST
डिब्बाबंद सप्लीमेंट नहीं, रसोई और दिनचर्या में है असली ताकत; ज़ी न्यूज ‘स्वास्थ्य संवाद 2026’ में आचार्य बालकृष्ण ने दिए सेहत के सूत्र
Image Credit: Video Grab ( आचार्य बालकृष्ण के अनुसार आयुर्वेद महज इलाज का तरीका नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति का अहम हिस्सा है. प्राचीन समय में मेसोपोटामिया, ईरान और इराक जैसी सभ्यताओं के सांस्कृतिक तार भारत से जुड़े थे.)

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Ravindra Singh

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रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनिया की खबरों के अलावा खेलों में क्रिकेट जगत और क्राइम की खबरों पर बेहतरीन पकड़ रखते हैं. इसके पहले रवींद्र रिपब्लिक भारत में इवनिंग शिफ्ट के इंचार्ज रहे और शाम की शिफ्ट संभालते हुए होम पेज की जिम्मेदारी रवींद्र के ऊपर थी. उससे पहले रवींद्र ने जनसत्ता और न्यूज नेशन में भी शाम की शिफ्ट और होम पेज की जिम्मेदारी बखूबी निभाई. इसके पहले रवींद्र ने 5 सालों तक पी7 और लाइव इंडिया जैसे न्यूज चैनलों में काम किया था. रवींद्र आकाशवाणी में काम करने का अनुभव रखते. अवध यूनिवर्सिटी से मॉस कम्युनिकेशन से पोस्ट ग्रेजुएट रवींद्र पिछले डेढ़ दशक से सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं. आप रवींद्र से जुड़ने के लिए Ravindra.Singh@India.com पर मेल कर सकते हैं या फिर फेसबुक पर संपर्क करने के लिए https://www.facebook.com/pintu.singh.397 और एक्स पर https://x.com/rs66533 रवींद्र से संपर्क किया जा सकता है. 

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