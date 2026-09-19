/डिब्बाबंद सप्लीमेंट नहीं, रसोई और दिनचर्या में है असली ताकत; ज़ी न्यूज ‘स्वास्थ्य संवाद 2026’ में आचार्य बालकृष्ण ने दिए सेहत के सूत्र

देश में बच्चे हों या बुजुर्ग, आचार्य बालकृष्ण जी को किसी परिचय की जरूरत नहीं. लोग आपको हमेशा स्वामी रामदेव जी के साथ देखते आए हैं. आयुर्वेद पर बात शुरू करने से पहले उस तस्वीर का जिक्र जरूरी है, जो ब्रिक्स समिट से सामने आई. वहां आप ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान को सम्मानित करते दिखे. क्या यह मान लें कि आयुर्वेद अब एक ऐसा इंटरनेशनल ब्रांड बन चुका है, जो दुनिया भर में भारत का मान बढ़ा रहा है?
आचार्य बालकृष्ण ने इस सवाल के जवाब में बताया, 'असल में यह हमारी सनातन संस्कृति का सम्मान है. आयुर्वेद सिर्फ इलाज का जरिया नहीं, बल्कि हमारी गौरवशाली परंपरा की नींव है. इतिहास देखें तो ईरान, इराक और मेसोपोटामिया का इलाका कभी इसी सांस्कृतिक धारा से जुड़ा था. ईरान के राष्ट्रपति का वह न्योता और सम्मान दरअसल उसी हजारों साल पुराने रिश्ते को नए दौर में मजबूती देने की एक पहल थी.'
इस दौरान शो की एंकर ने बालकृष्ण जी से बाबा रामदेव के साथ 35 सालों की अटूट साझेदारी और रिश्तों को लेकर पूछा कि दुनिया भर के मीडिया की मौजूदगी में ऐसा सम्मान सच में गर्व कराता है. आचार्य जी, आज के दौर में रिश्ते बहुत कमजोर हो चले हैं. कुछ दिन या महीनों में बिखर जाते हैं. दूसरी तरफ आप और स्वामी जी 35 बरसों से एक साथ मजबूती से खड़े हैं. क्या आयुर्वेद में रिश्तों को जोड़े रखने का भी कोई नुस्खा है?
इस सवाल का जवाब देते हुए आचार्य बालकृष्ण ने शोभना जी, आयुर्वेद को केवल दवाओं तक सीमित मत समझिए, यह जीने का पूरा विज्ञान है. हमारे व्यवहार, सोच और आपसी रिश्ते सब इसके दायरे में आते हैं. शास्त्रों में कहा गया है कि वही व्यक्ति स्वस्थ है जिसकी आत्मा, मन और इंद्रियां प्रसन्न हों. जब आपसी रिश्ते खराब होते हैं, तो सीधा असर दिमाग और सेहत पर पड़ता है. वहीं जो अपनों को संभालकर चलता है, वह आधी बीमारियों से तो ऐसे ही बच जाता है. स्वामी जी और मेरा रिश्ता इसी सोच पर टिका है, तो यहां खटास की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती.
एंकर के इस सवाल के जवाब में बालकष्ण ने कहा कि रिश्ते सुधरेंगे तो सेहत खुद सुधर जाएगी. पतंजलि हमेशा बचाव को इलाज से बेहतर मानता रहा है. आयुर्वेद के इलाज दुनिया में उपचार के सैकड़ों तरीके हैं, पर जिनका अपना पुख्ता मौलिक सिद्धांत है, ऐसी केवल 11 पद्धतियां हैं. इनमें 9 प्राचीन हैं, जैसे भारत का आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और तिब्बत का सोवा-रिग्पा. साथ ही चीन, जापान, मिस्र और मेसोपोटामिया की धाराएं. वहीं दो आधुनिक पद्धतियां हैं-एलोपैथी और होम्योपैथी.
आचार्य बालकृष्ण ने आगे कहा कि एलोपैथी तो तब हरकत में आती है जब बंदा बीमार पड़ चुका हो. अगर लोग तंदुरुस्त रहने लगें, तो अस्पतालों का धंधा कैसे चलेगा? उनका कच्चा माल तो खुद मरीज ही है. विडंबना देखिए, दुनिया को स्वस्थ बनाने की जगह हम यह हिसाब लगा रहे हैं कि 20 साल बाद कितने लोग शुगर या दिल के मरीज बनेंगे और उनके लिए कितने अस्पताल चाहिए. आयुर्वेद का पहला नियम ही यही है 'स्वस्थस्य स्वास्थ्यरक्षणं', यानी इंसान कभी बीमार ही न पड़े.
यही फर्क सबसे अहम है. एलोपैथी मर्ज होने पर काम करती है और आयुर्वेद मर्ज को पनपने ही नहीं देता. खान-पान और दिनचर्या में ऐसा क्या बदलाव लाएं कि बीपी, शुगर और हार्ट की नौबत न आए. आयुर्वेद का असली सार रंग-बिरंगी गोलियों या चूर्ण में नहीं, बल्कि 'स्वस्थवृत्त' में छिपा है. इसका सीधा सा मतलब है कि आपकी उम्र, शरीर की बनावट और मौसम के मुताबिक कब, क्या और कैसे खाना चाहिए. शास्त्रों में साफ लिखा है-'अन्नं वै औषधि, अन्नं वै प्राणः'. यानी जो हम पेट में डालते हैं, वही दवा भी है और वही जिंदगी भी. आज दिक्कत यह है कि लोग सही भोजन से ठीक होने के बजाय, गलत खान-पान से खुद को बीमार कर रहे हैं. दवा के पीछे भागना बंद कीजिए और अपनी थाली तथा दिनचर्या को सुधारिए, सेहत अपने आप लौट आएगी.
दुनिया की ज्यादातर प्राचीन चिकित्सा प्रणालियां बीमारी की रोकथाम पर जोर देती हैं, जबकि आधुनिक एलोपैथी मुख्य रूप से बीमारी के बाद इलाज पर केंद्रित है. भारतीय ऋषि परंपरा का मूल मंत्र यही है कि इंसान बीमार ही न पड़े. बीमारियों के फैलने और नए अस्पताल बनाने का इंतजार करने के बजाय, जीवनशैली में सुधार करके रोगों को रोकना ही समझदारी है.
आयुर्वेद सिर्फ जड़ी-बूटियों या गोलियों तक सीमित नहीं है. इसका मुख्य आधार 'स्वस्थवृत्त' है, जो यह सिखाता है कि उम्र, मौसम और प्रकृति के हिसाब से हमारी दिनचर्या और खान-पान कैसा होना चाहिए. आयुर्वेद में भोजन को ही औषधि और प्राण माना गया है. आज की सबसे बड़ी समस्या यह है कि अशुद्ध और मिलावटी खान-पान की वजह से लोग तेजी से बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं.
शरीर को असली ऊर्जा किसी टॉनिक या डिब्बाबंद सप्लीमेंट से नहीं, बल्कि प्राकृतिक भोजन से मिलती है. यदि आहार से केमिकल और प्रोसेस्ड चीजें हटा दी जाएं, तो शरीर में वात, पित्त और कफ का संतुलन बना रहता है. सही समय पर संतुलित भोजन, पर्याप्त पानी, नियमित योग और अनुशासित जीवन अपनाकर ही एक सेहतमंद समाज बनाया जा सकता है.