DNA: BRICS का 'मेन्यू' पूरी दुनिया को पसंद आया, कुछ लोगों को कड़वा क्यों लगा?

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के सफल समापन के बाद देश में इस बात पर गहन मंथन होना चाहिए था कि भारत की कूटनीतिक और आर्थिक उपलब्धियां क्या रहीं. किन वैश्विक मुद्दों पर सहमति बनी और दूरगामी फैसलों का क्या असर होगा. इसके उलट पूरी चर्चा विदेश से आए मेहमानों के रात्रिभोज में परोसे गए व्यंजनों पर केंद्रित हो गई. भारत मंडपम में आयोजित इस विशेष डिनर में मांसाहारी भोजन न होने को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं. अजीब बात यह है कि विदेशी राष्ट्राध्यक्षों ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई, लेकिन देश के भीतर ही इसे लेकर तीखी बहस शुरू हो गई.
विवाद को नया मोड़ देते हुए यह दावा भी किया जाने लगा कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग मांसाहारी खाना न मिलने के कारण डिनर में शामिल नहीं हुए. असल में उनके न आने की वजह थकान बताई गई थी, लेकिन राजनीतिक लाभ लेने के लिए इसे शाकाहार बनाम मांसाहार की बहस से जोड़ दिया गया. इस मुद्दे पर राजनीति भी चरम पर है. विपक्ष का तर्क है कि देश की बहुसंख्यक आबादी मांसाहारी है, इसलिए अंतरराष्ट्रीय मंच पर सिर्फ शाकाहारी मेन्यू रखना सही नहीं है.
शाकाहारी मेन्यू पर सवाल उठाने वाले कई लोग महात्मा गांधी के विचारों का हवाला देते हैं. गांधी जी खुद पूर्ण शाकाहारी थे और उनके लिए इसका आधार शारीरिक स्वास्थ्य से ज्यादा नैतिक मूल्य थे. वर्ष 1931 में लंदन वेजिटेरियन सोसाइटी को संबोधित करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया था कि उनके देश में बड़ी संख्या में लोग आदत या मजबूरी से शाकाहारी हैं. गांधी जी के सिद्धांतों की बात करने वाले दल ही आज भारत की समृद्ध और पारंपरिक शाकाहारी थाली को वैश्विक मंच पर पेश करने का विरोध कर रहे हैं.
भारत की वास्तविक पहचान उसकी समृद्ध शाकाहारी भोजन परंपरा में रही है. ब्रिक्स डिनर में देश के अलग-अलग राज्यों के प्रसिद्ध पकवान शामिल किए गए थे. इनमें गुजरात की खांडवी, अवध की मशरूम गलौटी, कश्मीर की गुच्छी, दक्षिण भारतीय पोरियल और पुरानी दिल्ली की मिठाइयां शामिल थीं. इन सब के बावजूद आलोचकों का ध्यान सिर्फ इस बात पर अटका रहा कि मेन्यू में मांस क्यों गायब था.
राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार, भले ही एक बड़ी आबादी कभी-कभार मांस खाती हो, लेकिन दैनिक आहार में शाकाहारी भोजन का ही बोलबाला है. रोजाना या साप्ताहिक आधार पर मांस खाने वालों की संख्या बहुत सीमित है. भारत में प्रति व्यक्ति मांस की खपत वैश्विक औसत से काफी कम है, जबकि दूध और डेयरी उत्पादों की उपलब्धता विश्व औसत से कहीं अधिक है. ब्रिक्स डिनर का मेन्यू भी भारत की इसी वास्तविक खान-पान की संस्कृति और पोषक तत्वों की जरूरत को ध्यान में रखकर तैयार किया गया था.