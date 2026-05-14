जंग के बीच भारत में हो रही ब्रिक्स बैठक, ईरान की डिमांड सुनते ही यह मुस्लिम देश खफा

नई दिल्ली में आज से शुरू हो रही दो दिवसीय ब्रिक्स मीटिंग (BRICS) में ईरान युद्ध का मसला छाया रह सकता है. ब्रिक्स समूह में अब ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया और इंडोनेशिया के साथ-साथ ईरान और यूएई भी शामिल हैं. ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की इस बैठक के लिए ईरान का एक विशेष आग्रह था, लेकिन आम सहमति बनने से पहले ही विरोध शुरू हो गया. एक मुस्लिम देश ईरान की मंशा के खिलाफ खड़ा हो गया है. वो देश यूएई है. उसने पश्चिम एशिया के हालात को लेकर संयुक्त घोषणापत्र से पहले ही दूरी बना ली है.

दरअसल, ईरान चाहता है कि BRICS का मौजूदा अध्यक्ष होने के नाते भारत इस बैठक में अमेरिका और इजरायल की सैन्य कार्रवाई की निंदा करने के लिए आम सहमति बनाने में मदद करे. हालांकि, मीटिंग शुरू होने से पहले ही राजनयिकों को लगने लगा कि यह समूह युद्ध और क्षेत्रीय गठबंधनों को लेकर सदस्यों के बीच मतभेद के कारण संयुक्त बयान जारी करने से बच सकता है या इसमें मुश्किल आ सकती है. UAE की आपत्ति ऐसे समय में आई है, जब कुछ घंटे पहले ही मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया था कि यूएई और सऊदी अरब ने भी युद्ध के दौरान चुपके से ईरान पर बमबारी की थी.

ईरान को पता है सब कुछ

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव दिल्ली बैठक में शामिल हो रहे हैं, जबकि चीन का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री वांग यी की जगह उनके राजदूत कर रहे हैं. हो सकता है ट्रंप के चीन दौरे के कारण ऐसा हुआ हो. ऊर्जा सुरक्षा और तेल की कीमतें समूह की बड़ी चिंताएं हैं, क्योंकि युद्ध ने खाड़ी क्षेत्र को अस्थिर कर दिया है. इसका असर कई देशों पर पड़ा है. होर्मुज शिपिंग रूट को लेकर कई तरह की आशंकाएं बनी हुई हैं.

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ईरानी अधिकारियों ने कहा है कि तेहरान भारत की अध्यक्षता में एक सफल बैठक के लिए संयुक्त घोषणा चाहता था, लेकिन 'एक पड़ोसी देश' ऐसा है जो आम सहमति बनने से रोक रहा है.

माना जा रहा है कि भारत और ईरान के बीच नई दिल्ली में ऊर्जा आपूर्ति, शिपिंग सुरक्षा और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी पर द्विपक्षीय बातचीत भी हो सकती है.

होर्मुज पर ईरान ने साफ कह दिया

ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम घरीबाबादी ने यह भी कहा है कि तेहरान भारत-जैसे मित्र देशों के साथ मिलकर होर्मुज से और ज्यादा जहाजों के सुरक्षित गुजरने की सुविधा देने पर काम कर रहा है. हालांकि, उन्होंने मौजूदा हालात में सभी जहाजों की बिना किसी रुकावट के आवाजाही की संभावना से इनकार कर दिया और इस नाकेबंदी के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया.

चुंगी चाहता है ईरान, पर भारत से नहीं

काजिम ने कहा कि ईरान इस जलडमरूमध्य से जहाजों की आवाजाही के लिए एक नए तंत्र पर काम कर रहा है. उन्होंने कहा कि अगर जहाज इसके लिए भुगतान करने को तैयार हों तो और अधिक जहाजों के सुरक्षित गुजरने की सुविधा बढ़ाई जा सकती है. हालांकि, भारत साफ कह चुका है कि ईरान ने हमारे जहाजों से शुल्क लेने की बात कभी नहीं कही.

इससे पहले की BRICS बैठक में भी ईरान संघर्ष पर आम सहमति वाला बयान जारी नहीं हो सका था. इससे समूह के भीतर बढ़ती दरारें उजागर हुई थीं. विश्लेषकों का कहना है कि यह एक परीक्षा की तरह बनता जा रहा है कि क्या BRICS समूह सदस्यों के बीच आपसी राष्ट्रीय हितों में टकराव के बावजूद भू-राजनीतिक समूह के रूप में काम कर सकता है?