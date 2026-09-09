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युआन का जाल, भारत काटेगा हर चाल! BRICS की बिसात पर दिखेगी कूटनीति का अग्निपरीक्षा!

नई दिल्ली में 12-13 सितंबर को होने वाले BRICS शिखर सम्मेलन से पहले पूर्व वरिष्ठ राजनयिकों ने बड़ी चेतावनी दी है. जानिए क्यों भारत को 'डी-डॉलरइजेशन' के नाम पर चीन के युआन वर्चस्व से सावधान रहना होगा और कैसे भारत डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (DPI) से ब्रिक्स को नई दिशा दे सकता है.

Written ByRachit Kumar
Published: Sep 09, 2026, 09:15 AM IST|Updated: Sep 09, 2026, 09:15 AM IST
युआन का जाल, भारत काटेगा हर चाल! BRICS की बिसात पर दिखेगी कूटनीति का अग्निपरीक्षा!

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Rachit Kumar

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रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनुभव है. जी न्यूज में Best Performer अवॉर्ड भी मिल चुका है. जी न्यूज, आजतक और एबीपी न्यूज में शिफ्ट देखते हुए महामहिम, बिहार के बाहुबली सीरीज शुरू की और कई एक्सप्लेनर खबरों पर काम किया.  

इंडिया न्यूज और जनसत्ता में शिफ्ट देखने के साथ-साथ ट्रैफिक लाने वाली खबरों को तवज्जो दी. नवभारत टाइम्स से करियर की शुरुआत हुई और वहां तकरीबन ढाई साल तक फ्रंट पेज 2 और देश-विदेश के पन्नों की जिम्मेदारी संभाली. जर्नलिज्म में पोस्टग्रेजुएट और IIMC से डिप्लोमा करने  वाले रचित कुमार 13 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. आप Rachit.kumar@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं. 

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