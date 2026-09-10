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ब्रिक्स समिट से ग्लोबल साउथ का 'पावर हाउस' बनेगा भारत, बढ़ेगा दुनिया में दबदबा; चीन भी छूट जाएगा पीछे

India Aenda for BRICS Summit: भारत ब्रिक्स समिट से ग्लोबल साउथ का 'पावर हाउस' बनने जा रहा है. इसके लिए भारत का मास्टर प्लान तैयार हो चुका है. यह हम नहीं, बल्कि स्वीडन से आई एक रिपोर्ट कह रही है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Sep 10, 2026, 04:59 AM IST|Updated: Sep 10, 2026, 06:12 AM IST
ब्रिक्स समिट से ग्लोबल साउथ का 'पावर हाउस' बनेगा भारत, बढ़ेगा दुनिया में दबदबा; चीन भी छूट जाएगा पीछे

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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