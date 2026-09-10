ब्रिक्स समिट से ग्लोबल साउथ का 'पावर हाउस' बनेगा भारत, बढ़ेगा दुनिया में दबदबा; चीन भी छूट जाएगा पीछे

दिल्ली में आयोजित होने वाला यह ब्रिक्स सम्मेलन भारत की विदेश नीति के लिए एक बड़ी परीक्षा की घड़ी है. भारत के सामने असली चुनौती ये है कि वह 'ब्रिक्स प्लस' का इस्तेमाल किस तरह अपनी रणनीतिक प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए करता है. उसे तय करना होगा कि बिना किसी के दबाव में आए वह संगठन को किस दिशा में ले जाने में कामयाब होता है. कुल मिलाकर, इस सम्मेलन के जरिए भारत का दुनिया में प्रभाव ज्यादा बढ़ने जा रहा है. यही वजह है कि दुनिया के तमाम देशों की इस सम्मेलन पर नजरें लगी हुई हैं.