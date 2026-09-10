ब्रिक्स समिट से ग्लोबल साउथ का 'पावर हाउस' बनेगा भारत, बढ़ेगा दुनिया में दबदबा; चीन भी छूट जाएगा पीछे

What India gain from BRICS Summit 2026? भारत के नेतृत्व में ब्रिक्स समिट 12 से 13 सितंबर तक भारत की ग्लोबल डिप्लोमेसी के लिए गेम चेंजर बनने जा रही है. इस समिट से भारत को दुनिया में अपना दबदबा बढ़ाने का जो मौका मिलने जा रहा है, उसे चीन भी महसूस कर रहा है. ग्लोबल साउथ का लीडर बनने के साथ ही भारत इस समिट को दुनिया में अपना प्रभाव बढ़ाने का अवसर मान रहा है.
स्वीडन स्थित 'इंस्टीट्यूट फॉर सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट पॉलिसी' (ISDP) ने भी इस समिट को भारत के लिहाज से बेहद अहम माना है. रिपोर्ट के अनुसार, नए सदस्यों के जुड़ने से भारत को अपनी रणनीतिक स्वायत्तता, बहुध्रुवीय विश्व और विकासशील देशों के अधिकारों की आवाज को बुलंद करने का मजबूत जरिया मिलने जा रहा है.
रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि भारत ब्रिक्स के जरिए मौजूदा अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को पूरी तरह से उखाड़ फेंकना नहीं चाहता, बल्कि वह इस संगठन का उपयोग वैश्विक व्यवस्था में अपनी 'बारगेनिंग पावर' को बढ़ाने के लिए कर रहा है.
भारत चाहता है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जैसे वैश्विक संस्थानों में तत्काल सुधार हों. ये संस्थान आज के आर्थिक और जनसांख्यिकीय धरातल का सही प्रतिनिधित्व नहीं करते. इसलिए बदलते वक्त को देखते हुए इनमें बदलाव किया जाए. ब्रिक्स का बढ़ता दायरा भारत के इन सुधारवादी प्रयासों को अतिरिक्त शक्ति प्रदान कर रहा है.
एक्सपर्टों के मुताबिक, ब्रिक्स प्लस भारत को 'ग्लोबल साउथ' की प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने का एक बेहतरीन मंच दे रहा है. इसके जरिए भारत विकासशील देशों के विकास कार्यों के लिए धन जुटाने और पर्यावरण संरक्षण के नाम पर विकासशील देशों का शोषण रोकने पर जोर दे सकता है.
इसके साथ ही भारत अपने सफल डिजिटल मॉडल (जैसे UPI) को अन्य देशों तक पहुंचा सकता है. दुनिया में मची उथल-पुथल को देखते हुए भारत इस समिट में खाद्य और ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना और सप्लाई चेन को लचीला बनाने की बात कर सकता है.
अक्सर यह माना जाता है कि ब्रिक्स के विस्तार से चीन का वर्चस्व बढ़ेगा. लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक, न्यू दिल्ली को 'ब्रिक्स प्लस' को केवल चीन के प्रभाव के नजरिए से नहीं देखना चाहिए. नए सदस्यों के आने से भारत को संगठन के भीतर नए साझेदारों के साथ मिलकर गठबंधन बनाने का मौका मिलेगा, जिससे वह संगठन को केवल चीन-केंद्रित होने से रोक सकता है.
हालांकि, विस्तारित ब्रिक्स भारत के लिए जितने अवसर लेकर आया है, उतनी ही चुनौतियां भी उसके सामने खड़ी हैं. भारत को संगठन के भीतर अलग-अलग विचारधारा वाले देशों के बीच संतुलन बनाना होगा. उसे चीन को साधकर ब्रिक्स को ड्रैगन के एजेंडे पर चलने से रोकना होगा.
बिना पश्चिमी देशों के साथ तनाव बढ़ाए रूस के साथ अपने पारंपरिक संबंधों को बनाए रखना होगा. ईरान के हितों को संगठन में समायोजित करते हुए उसे ब्रिक्स को पूरी तरह से 'पश्चिम-विरोधी' मंच बनने से बचाना होगा. इस समिट मध्य पूर्व और नए सदस्यों से जुड़ाव बढ़ाने का मौका मिलेका. संयुक्त अरब अमीरात (UAE) जैसे व्यावहारिक और तटस्थ मध्य-पूर्वी देशों के साथ भारत अपने संबंधों को गहरा करना चाहेगा.
मूल ब्रिक्स संगठन ने भारत को एक अनोखा कूटनीतिक स्थान दिया था. इसने भारत को चीन और रूस के साथ एक मंच पर बैठने का अवसर दिया. उसी दौरान भारत ने अमेरिका, यूरोप और जापान के साथ अपने रणनीतिक संबंधों को मजबूत किया.
अब 'ब्रिक्स प्लस' भारत को मध्य पूर्व, अफ्रीका और एशिया के ऐसे महत्वपूर्ण देशों से जोड़ने वाला साबित हो सकता है. भारत चाहेगा कि उसके नेतृत्व में हो रहे इस सम्मेलन को न तो अमेरिकी खेमा समर्थक के रूप में देखा जाए और न ही रूसी-चीनी खेमे के रूप में. यह भारत की अपनी विदेश नीति 'गुटनिरपेक्षता से परे रणनीतिक स्वायत्तता' के बिल्कुल अनुकूल होगा.
दिल्ली में आयोजित होने वाला यह ब्रिक्स सम्मेलन भारत की विदेश नीति के लिए एक बड़ी परीक्षा की घड़ी है. भारत के सामने असली चुनौती ये है कि वह 'ब्रिक्स प्लस' का इस्तेमाल किस तरह अपनी रणनीतिक प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए करता है. उसे तय करना होगा कि बिना किसी के दबाव में आए वह संगठन को किस दिशा में ले जाने में कामयाब होता है. कुल मिलाकर, इस सम्मेलन के जरिए भारत का दुनिया में प्रभाव ज्यादा बढ़ने जा रहा है. यही वजह है कि दुनिया के तमाम देशों की इस सम्मेलन पर नजरें लगी हुई हैं.
बताते चलें कि दिल्ली के भारत मंडपम में 12 और 13 सितंबर को ब्रिक्स समिट होने जा रही है. इस सम्मेलन में ब्रिक्स के 11 पूर्ण सदस्य देश शामिल हो रहे हैं. मेजबान भारत के साथ ही रूस, चीन, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और इंडोनेशिया इस सम्मेलन में आ रहा है. इसके सात ही रिक्स के पार्टनर देश मलेशिया, थाईलैंड, कजाकिस्तान, बेलारूस और विशेष आमंत्रित देश जैसे वियतनाम, उज्बेकिस्तान आदि भी इस शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं.
भारत की अध्यक्षता में हो रही ब्रिक्स समिट में इस बार की थीम लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और निरंतरता का निर्माण रखी गई है. सम्मेलन में ग्लोबल साउथ और सुधारवादी नीतियां, वैश्विक संगठनों में सुधार, सप्लाई चेन में विविधता लाना, विभिन्न देशों में कारोबार बढ़ाना, स्थानीय मुद्राओं में लेनदेन, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, खाद्य, ऊर्जा और जलवायु सुरक्षा और भू-राजनीतिक संतुलन पर चर्चा होगी.
ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं. इसमें भाग लेने के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सिसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियान, इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद, ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो विएरा, संयुक्त अरब अमीरात के क्राउन प्रिंस खालिद बिन मोहम्मद अल नाहयान भाग ले रहे हैं.
इनके साथ ही अन्य आमंत्रित वैश्विक नेताओं में मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम, थाईलैंड के प्रधानमंत्री अनुतिन चार्नविराकुल, बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको, कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम-जोमार्ट टोकायेव, बांग्लादेश: प्रधानमंत्री तारिक रहमान, उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शवकत मिर्ज़ियोयेव और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के आने की भी संभावना है.