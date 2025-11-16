हे भगवान! शादी के घर में मातम; दूल्हे ने खुद ही उजाड़ दिया सुहाग, लोहे के पाइप से वार और फिर दीवार... वजह जानकर हिल जाएंगे

Bhavnagar Murder: गुजरात के भावनगर से एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को सदमे में डाल दिया. शादी की तैयारियां पूरी हो चुकी थीं, रिश्तेदार पहुंचने लगे थे लेकिन ठीक उसी समय एक ऐसा विवाद हुआ जिसने खुशी वाले घर को मातम में बदल दिया. साड़ी और पैसों को लेकर शुरू हुआ छोटा सा झगड़ा कुछ ही मिनटों में इतना बढ़ गया कि मंगेतर ने दुल्हन की ही हत्या कर दी. पुलिस के अनुसार वारदात शादी से सिर्फ एक घंटे पहले हुई और आरोपी फरार है.

शादी के मंडप में जाने से ठीक एक घंटे पहले गुजरात के भावनगर शहर शनिवार को बड़ी घटना हो गई. शादी के बंधन में बंधने जा रहे एक जोड़े के बीच साड़ी और पैसों को लेकर हुए झगड़े में मंगेतर ने अपनी होने वाली पत्नी की हत्या कर दी.

क्या है पूरा मामला?

पुलिस और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आरोपी साजन बारैया और पीड़िता सोनी हिम्मत राठौड़ पिछले डेढ़ साल से भावनगर के प्रभास लेक स्थित टेकरी चौक इलाके में साथ रह रहे थे. उनके रिश्ते को लेकर परिवार वालों की सहमित नहीं थी, लेकिन दोनों ने सगाई कर ली थी और शादी की लगभग सभी रस्में पूरी हो चुकी थीं. शनिवार रात को दोनों की शादी होनी थी.

डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (DSP) आर आर सिंघल के मुताबिक शादी से बस एक घंटा पहले दोनों के बीच साड़ी और कुछ पैसों को लेकर जोरदार बहस हुई. गुस्से में आकर साजन ने सोनी पर लोहे के पाइप से हमला कर दिया और उसका सिर दीवार पर भी दे मारा जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई.

आरोपी फरार, जांच जारी

हत्या करने के बाद आरोपी साजन ने घर में तोड़फोड़ भी की और फिर मौके से फरार हो गया. सूचना मिलते ही गंगाजलिया पुलिस स्टेशन की टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची. पुलिस ने मृतका के शव को पोस्ट-मॉर्टम के लिए भेजा है और आरोपी की तलाश में जांच शुरू हो गई है.

डीएसपी सिंघल के अनुसार इस मामले में हत्या का एक अलग मामला दर्ज किया गया है. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी साजन ने शनिवार को एक पड़ोसी से भी झगड़ा किया था, जिसकी शिकायत भी पुलिस में दर्ज कराई गई है.

