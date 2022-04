Crime News: दुल्हन की मां के साथ 'जयमाला' के बाद हुआ कुछ ऐसा, दंग रह गए लोग; छाया मातम

Bride's Mother Shot Dead: उत्तर प्रदेश (UP) के मथुरा (Mathura) से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. दरअसल यहां शादी (Wedding) के दौरान के अज्ञात शख्स ने दुल्हन (Bride) की मां की गोली मारकर हत्या कर दी. वारदात के खुलासे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया.

बता दें कि मृतक महिला के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. ये खौफनाक घटना मथुरा के नौझील के मुबारिकपुर गांव में हुई. पुलिस मामले की जांच कर रही है. शादी के दौरान घटना को किसने अंजाम दिया, इसका पता लगाया जा रहा है. जयमाला के बाद जब दुल्हन वापस अपने कमरे में पहुंची तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई. दुल्हन ने देखा कि उसकी मां को किसी ने गोली मार दी.

ये भी पढ़ें- 'मैं भी चाहता था मायावती PM बनें', लेकिन...अखिलेश यादव ने खोला ये राज

दुल्हन के पिता ने बताया कि जयमाला के बाद जब उनकी बेटी अपने कमरे में गई तो उसने देखा कि उसकी मां की मौत हो चुकी थी. किसी ने उसको गोली मार दी थी.

Uttar Pradesh | A bride was shot dead last night in Mubarikpur village of Naujheel, Mathura

"After 'Jai Mala', my daughter went to the room and an unknown person came and shot her," says father of the deceased girl

"We are probing the matter," says SP (Rural) Shrish Chandra pic.twitter.com/XQIwC25Loy

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) April 29, 2022