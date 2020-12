गणतंत्र दिवस समारोह में शिरकत कर सकते हैं बोरिस जॉनसन, PM मोदी ने दिया न्योता

नई दिल्ली: भारत के 72वें गणतंत्र दिवस (Republic Day) समारोह में इस बार ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन (Boris Johnson) शिरकत कर सकते हैं. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, पीएम नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने खुद टेलीफोनिक बातचीत पर बोरिस जॉनसन को अगले साल होने वाले इस भव्य समारोह में शामिल होने के लिए औपचारिक आमंत्रण दिया है.

27 नवंबर को हुई थी बातचीत

जानकारी के मुताबिक, 27 नवंबर को पीएम मोदी और बोरिस जॉनसन के बीच फोन पर हुई बातचीत हुई थी, जिसमें कोरोना महामारी, क्लाईमेट चेंज, भारत- यूके संबंधों, व्यापार और निवेश के बारे में चर्चा की गई. इस दौरान पीएम मोदी ने बोरिस जॉनसन को रिपब्लिक डे परेड (Republic Day Parade) में शामिल होने का न्योता दिया. बातचीत के दौरान बोरिस ने भी पीएम मोदी को अगले साल लंदन में होने वाले G7 सम्मेलन में आने का न्योता दिया है.

ये भी पढ़ें:- मॉडल के Sexy फोटोशूट के बाद मच गया बवाल, पुलिस ने फोटोग्राफर को किया गिरफ्तार

ब्रिटेन उच्चायुक्त ने दिया जॉनसन के भारत आने का इशारा

बताते चलें कि बीते 28 सालों में भारत के रिपब्लिक डे परेड में ब्रिटेन के किसी प्रधानमंत्री ने हिस्सा नहीं लिया है. इससे पहले साल 1993 में ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री जॉन मेजर गणतंत्र दिवस परेड में शामिल हुए थे. हालांकि अभी तक इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि जॉनसन 26 जनवरी 2021 को परेड में शामिल होने भारत आएंगे या नहीं, लेकिन भारत और ब्रिटेन दोनों की तरफ से ही इस से जुड़ी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. पिछले महीने ही भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त जैन थॉम्पसन ने कहा था कि बोरिस जॉनसन जल्द ही भारत का दौरा करेंगे.

पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी थी ये जानकारी

प्रधानमंत्री मोदी ने 27 नवंबर को ट्वीट कर कहा, 'अगले दशक में भारत-ब्रिटेन संबंधों के महत्वाकांक्षी रोड-मैप पर अपने मित्र और यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ एक शानदार चर्चा की, जिसमें हम सभी क्षेत्रों व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और लड़ाई लड़ने के लिए सहमत हुए हैं.'

Had an excellent discussion with my friend, UK PM @BorisJohnson on an ambitious roadmap for India-UK ties in the next decade. We agreed to work towards a quantum leap in our cooperation in all areas - trade & investment, defence & security, climate change, and fighting Covid-19.

— Narendra Modi (@narendramodi) November 27, 2020