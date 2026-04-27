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ब्रिटिश मौलाना का UP में अवैध साम्राज्य ढहा, योगी एक्शन से मचा 7000 Km दूर तक हड़कंप

UP News: यूपी में जब अवैध कब्जे पर सीएम योगी का बुलडोजर चलता है तो कब्जा गैंग में खलबली मच जाती है लेकिन इस बार जो बुलडोजर एक्शन हुआ है. उससे यूपी से 7000 किमी दूर लंदन में हाहाकार मच गया है. कब्जा गैंग को ऐसा बुलडोजर सबक मिला है, जिसके बाद वो यूपी में अवैध मदरसे बनाने से पहले सौ दफा सोचेंगे. 

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Apr 27, 2026, 02:01 AM IST
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ब्रिटिश मौलाना का UP में अवैध साम्राज्य ढहा, योगी एक्शन से मचा 7000 Km दूर तक हड़कंप

Sant Kabeer Nagar news: यूपी के सीएम योगी ने बीते करीब 10 सालों से साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में किसी भी गुंडे, मवाली और अपराधी को सिर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी. जीरो क्राइम मोड पर फोकस करने वाले उत्तर प्रदेश में तमाम अपराधी गुंडई भूल चुके हैं. किसी जमाने के बड़े-बड़े गुंडे, माफिया और बाहुबली या जेल में हैं या कब्र में हैं. 

लंदन तक बुलडोजर खौफ-ब्रिटिश मौलाना का अवैध मदरसा जमींदोज

सीएम योगी ने कहा और बुलडोजर आ गया. ना सिर्फ आया बल्कि उसने ऐसी एक्शन फिल्म दिखाई कि सरकारी जमीनों पर कब्जा जमाए बैठी कट्टरपंथी गैंग की तिरपन कांप गई. ध्यान से पढ़िए एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि 5-5 बुलडोजर एक साथ गरजे और लंदन वाले मौलाना के अवैध कब्जे की हर निशानी को मिटाते गए. छत, दीवार, बाउंड्री कुछ नहीं छोड़ा सब ध्वस्त कर दिया. 

शमशुल होदा का अवैध मदरसा ध्वस्त

ये कार्रवाई खलीलाबाद के गोश्तमंडी इलाके में हुई, यानी प्रशासन ने पूरा अवैध ठिकाना ध्वस्त कर दिया. जिस अवैध मदरसे की ईंट से ईंट उखाड़ी गई. वो उसी का मालिक मौलाना शमशुल हुदा का है. जिसने नागरिकता तो ब्रिटेन की ले रखी है, लेकिन मदरसा शिक्षक के तौर पर वेतन यूपी से ले रहा था. यही नहीं अवैध रूप से बने इस मदरसे में वो कट्टरपंथी विचारधारा को खाद-पानी देकर उसकी जड़ें भी मजबूत कर रहा था. शमशुल होदा का इस इलाके में ऐसा दबदबा था कि लोग उसके खिलाफ बोलने से भी डरते थे लेकिन सीएम योगी ने अपने इस बुलडोजर एक्शन से साफ कर दिया कि ऐसे किसी भी मौलाना से डरने की जरूरत नहीं है. इनका इलाज करना उन्हें अच्छे से आता है.

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ब्रिटिश मौलाना का बुलडोजर ट्रीटमेंट!

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, पुलिस प्रशासन से खुल्ला कह चुके हैं. किसी मौलाना के दबाव में मत आइए. कोई क्या बक रहा है, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है. 

लंदन में बसे मौलाना शमशुल होदा की कुंडली

शमशुल दुधारा थाना क्षेत्र के देवरिया लाल गांव का रहने वाला है.
आजमगढ़ के एक मदरसे में शिक्षक के रूप में काम कर मौलाना का दर्जा हासिल किया.
धार्मिक गतिविधियों की आड़ में पाकिस्तान समेत कई इस्लामी देशों की यात्रा की.
इंग्लैंड में बसने के बाद 2013 में ब्रिटिश नागरिकता हासिल कर ली.
ब्रिटिश नागरिकता के बावजूद यूपी के मदरसे से सैलरी और दूसरे भत्ते लेता रहा.
रजा फाउंडेशन के नाम से एनजीओ का गठन किया.
अपने NGO के जरिए विदेशों से धन जुटाकर पत्नी, बेटे और रिश्तेदारों के नाम जमीनें खरीदीं .
आजमगढ़ और संतकबीरनगर में फर्जी तरीके से मदरसे बनाकर मान्यता ली.
मदरसे की आड़ में कट्टरपंथी विचारधारा का प्रचार-प्रसार कर रहा था.
पाकिस्तान और कश्मीर के कई संदिग्ध संगठनों के साथ संबंध हैं.

मौलाना की करतूतों का खुलासा हुआ तो 2024 में तत्कालीन जिलाधिकारी ने जांच कराई. जिसके बाद उसका मदरसा सील कर जमीन जब्त कर ली गई. मौलाना मदरसा बचाने के लिए कोर्ट गया, लेकिन कानूनी लड़ाई हार गया. जिसके बाद, अब बुलडोजर उसके अवैध मदरसे को जमींदोज कर दिया गया.

एसडीएम सदर हृदय राम तिवारी ने बताया कि मौलाना शमशुल होदा के अवैध मदरसे पर बुलडोजर एक्शन के दौरान किसी तरह का हंगामा ना हो, इसके लिए मौके पर भारी पुलिस बल की मौजूदगी थी. मदरसे की ओर आने वाले हर रास्ते पर पुलिस का पहरा था. शमशुल होदा के अवैध मदरसे पर बुलडोजर चलाकर योगी सरकार ने एक बार फिर साफ संदेश दे दिया है कि अवैध निर्माण और संदिग्ध गतिविधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी. 

 

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Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 22 साल का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है. ZEE न्यूज...और पढ़ें

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