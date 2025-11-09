Advertisement
RSS के पंजीकरण विवाद पर बोले मोहन भागवत, 'हिंदू धर्म भी रजिस्टर्ड नहीं...'

RSS Chief Mohan Bhagwat: आरएसएस की स्थापना के 100 साल का जिक्र करते हुए मोहन भागवत ने कहा, "क्या हमें आरएसएस को ब्रिटिश सरकार के पास पंजीकृत करवाना चाहिए था, क्योंकि इसकी स्थापना 1925 में हुई थी?"

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Nov 09, 2025, 01:12 PM IST
RSS Chief Mohan Bhagwat: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत ने संगठन के औपचारिक पंजीकरण न होने पर चल रही बहस का जवाब दिया है. समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, रविवार को भागवत ने कहा कि कई चीजें पंजीकृत नहीं हैं. यहां तक कि हिंदू धर्म भी पंजीकृत नहीं है. आरएसएस चीफ ने ये बात बेंगलुरु में आयोजित कार्यक्रम '100 साल का संघ: नए क्षितिज' में कही. 

मोहन भागवत ने आगे कहा कि आरएसएस पर पहले भी तीन बार प्रतिबंध लगाया जा चुका है, इसलिए सरकार ने हमें मान्यता दी है. अगर हम वहां नहीं थे, तो उन्होंने किस पर प्रतिबंध लगाया? 

RSS के पंजीकरण विवाद पर भागवत का जवाब 

आरएसएस की स्थापना के 100 साल का जिक्र करते हुए मोहन भागवत ने कहा, "क्या हमें आरएसएस को ब्रिटिश सरकार के पास पंजीकृत करवाना चाहिए था, क्योंकि इसकी स्थापना 1925 में हुई थी?" 1947 में आजादी के बाद के बारे में भागवत ने कहा, "सरकार ने पंजीकरण कराना अनिवार्य नहीं बनाया था. 

'भारत की आत्मा हिंदू संस्कृति है'

बेंगलुरु में आयोजित RSS के खास समारोह में बात करते हुए मोहन भागवत ने कहा कि भारत की आत्मा हिंदू संस्कृति है. उन्होंने आगे कहा, ''लोग पूछते हैं कि संघ सिर्फ हिंदू समाज के लिए क्यों काम करता है? इसका जवाब साफ है- क्योंकि भारत की जिम्मेदारी हिंदुओं की है. RSS प्रमुख ने संघ के बारे में आगे कहा कि हमारा राष्ट्र ब्रिटिशों की देन नहीं है. हम सदियों से एक राष्ट्र हैं। दुनिया के हर देश की एक मूल संस्कृति होती है. भारत की मूल संस्कृति क्या है? कोई भी परिभाषा दें, वह आखिर में ‘हिंदू’ शब्द पर ही पहुंचती है. भारत में कोई 'अहिंदू' नहीं है. हर व्यक्ति चाहे जाने या ना जाने, भारतीय संस्कृति का पालन करता है इसलिए हर हिंदू को ये समझना होगा कि हिंदू होना, मतलब भारत के प्रति जिम्मेदारी लेना है. 

