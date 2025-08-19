ब्रिटिश सरकार हमेशा संघ की करती थी जासूसी, आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने किया दावा

RSS Chief Mohan Bhagwat: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के चीफ मोहन भागवत ने कहा कि ब्रिटिश हुकूमत संघ से इतनी चौकस थी कि उसने अपने जासूसों के जरिए आरएसएस की हर गतिविधि का बारीकी से रिकॉर्ड रखा. दिल्ली में आयोजित एक पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रम में उन्होंने समाज, आदर्श और बदलाव पर भी खुलकर अपनी बातें रखीं.

ब्रिटिश खुफिया रिपोर्ट से हुआ खुलासा

भागवत ने बताया कि 1942 और उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने अपने गुप्तचरों से संघ का विस्तृत सर्वे करवाया था. उन्होंने कहा, "विदर्भ और खानदेश की शाखाओं के दस्तावेज मेरे पास हैं, जिन्हें देखकर मैं चौंक गया. उनमें लिखा था कि किस शाखा में कितने सदस्य हैं, उनके नाम क्या हैं, कितने पूर्णकालिक कार्यकर्ता हैं, किसने भाषण दिया और उसमें क्या कहा गया." ब्रिटिश अधिकारियों की टिप्पणियों में यह भी दर्ज था कि संघ उस वक्त शांत है, लेकिन आज़ादी की लड़ाई तेज होने पर यह ताकत बड़ी चुनौती साबित हो सकती है.

आदर्श और बदलाव पर विचार

आरएसएस प्रमुख ने कहा कि आदर्श सितारों की तरह होते हैं, जिन्हें छूना मुश्किल है, लेकिन उनकी रोशनी राह दिखाती है. उन्होंने कहा, "बदलाव शब्दों से नहीं आता, बल्कि जीवन से आता है. जब स्वयंसेवकों की जीवनशैली में बदलाव दिखेगा, तभी समाज उसे अपनाएगा. लोग विचारों को स्वीकारते तो हैं लेकिन कैसे करें यह नहीं जानते. उदाहरण देखकर ही वे आगे बढ़ते हैं."

समाज में महिलाओं की भूमिका

कार्यक्रम में भागवत ने महिलाओं की भागीदारी पर भी जोर दिया. उन्होंने कहा कि अब संघ के कार्य विभागों में महिलाएं भी शामिल हो रही हैं और सामाजिक कार्यों में कई बार वे नेतृत्व की भूमिका निभाती हैं. उन्होंने मज़ाकिया अंदाज में कहा, "जयपुर में मुझसे पूछा गया कि संघ में कितनी महिलाएं हैं? मैंने कहा, जितने स्वयंसेवक हैं, कम से कम उतनी तो महिलाएं हैं ही."

पुस्तक लोकार्पण और संदेश

इस मौके पर ‘तन समर्पित, मन समर्पित’ पुस्तक का विमोचन हुआ. भागवत ने इसे हर परिवार के लिए जरूरी बताते हुए कहा कि अगर घरों में साप्ताहिक संवाद की शुरुआत इस किताब के अंश पढ़कर की जाए तो सोच काम करने की शैली और जीवन की गुणवत्ता में बड़ा सुधार आ सकता है. उन्होंने कहा कि यह किताब न सिर्फ सुंदर ढंग से डिजाइन की गई है बल्कि तकनीकी रूप से भी बेहतरीन है.