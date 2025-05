क्या भारत को बेशकीमती कोहिनूर डायमंड लौटाएगा UK? ब्रिटेन की मंत्री ने दिया ये जवाब

Kohinoor Diamond: भारत की ऐतिहासिक धरोहर का हिस्सा कोहीनूर हीरा इस वक्त में काफी चर्चा में है. भारत ने हाल ही में ब्रिटेन से इसे लौटाने की मांग की थी. अब इसपर ब्रिटेन ने जवाब दिया है. ब्रिटेन की संस्कृति, मीडिया और खेल मंत्री लिसा नंदी ने भारत के साथ सांस्कृतिक वस्तुओं के सहयोग को लेकर बातचीत की है. उनके इस बयान के बयान के बाद कोहीनूर हीरे की वापसी की मांग फिर से सुर्खियों में आ गया है.

इस हफ्ते अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत के दौरे पर आईं लिसा नंदी ने कहा कि ब्रिटेन सांस्कृतिक कलाकृतियों तक साझा पहुंच के संबंध में सहयोग करने के लिए भारत के साथ बातचीत कर रहा है. नंदी ने यह बयान कोहिनूर हीरे को लौटाने की भारत की मांग के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में दिया. दरअसल, 108 कैरेट का कोहिनूर हीरा 1849 में महाराजा दुलीप सिंह ने महारानी विक्टोरिया को दिया था. इसे महारानी मां ने 1937 में अपने मुकुट पर पहना था.

नंदी ने बताया, 'हम काफी समय से ब्रिटेन और भारत के बीच इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि हम किस तरह से एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर सकते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ब्रिटेन और भारत दोनों के लोग बहुत अलग युग की सांस्कृतिक कलाकृतियों से लाभान्वित हो सकें और उन तक उनकी पहुंच हो सके. इस बारे में मैंने अपने समकक्ष के साथ चर्चा की है.' उन्होंने अपनी दिल्ली यात्रा और भारत के साथ सांस्कृतिक और खेल क्षेत्रों में गहरी होती साझेदारी की भी पुष्टि की.

#WATCH | Delhi | On any communication between India & UK on 'Kohinoor', UK Secretary of State for Culture, Media and Sport, Lisa Nandy says," We've been talking between the UK and India for quite some time about the way that we think we can collaborate much more closely together… pic.twitter.com/Gn0ZPAjRBX

