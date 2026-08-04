/रेबीज का इंजेक्शन लगवाने आए बच्चे के शरीर में फंसी टूटी सुई, डॉक्टर ने झाड़ा पल्ला; महाराष्ट्र के अस्पताल में बड़ी लापरवाही

काज मंगलवार ( 4 अगस्त 2026) को वापस 'रुक्मिणीबाई अस्पताल' गई. उसने कहा कि वह केवल यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके बच्चे के साथ जो हुआ वह किसी और के साथ न हो. उसने अपने बच्चे के साथ हुई लापरवाही के चलते निजी अस्पताल में हुए खर्चों के लिए मुआवजा भी मांगा. मामले को लेकर शिवसेना के स्थानीय सदस्य अमित कोठेकर ने कहा,' यहां के डॉक्टरों को पता ही नहीं चला कि सुई अंदर है. इससे पता चलता है कि यह लापरवाही और मिसमैनेजमेंट कितना गंभीर है. मैंने जिला स्वास्थ्य अधिकारी से बात की और मुझे बताया गया कि एक इंटर्न ने इंजेक्शन लगाया था. सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए.'