/रेबीज का इंजेक्शन लगवाने आए बच्चे के शरीर में फंसी टूटी सुई, डॉक्टर ने झाड़ा पल्ला; महाराष्ट्र के अस्पताल में बड़ी लापरवाही

Maharashtra Hospital Doctor Irresponsibility: महाराष्ट में मुंबई के पास कल्याण में रहने वाले ढाई साल के एक बच्चे को दर्दनाक स्थिति का सामना करना पड़ा. सबसे पहले उसे कुत्ते ने काटा, इसके बाद उसे कई इंजेक्शन लगे और सबसे दर्द भरी बात ये थी कि बच्चे के शरीर में एक टूटी हुई सिरिंज की सुई फंस गई.
इस घटना में सबसे खराब बात ये थी कि अस्पताल ने अपनी लापरवाही को स्वीकार तक नहीं किया, जिससे बच्चे को घंटों तक दर्द सहना पड़ा और फिर दूसरे अस्पताल में सर्जरी करके सुई निकाली गई.
बता दें कि कल्याण ईस्ट के रहने वाले कवेश को खेलते समय गलती से उसके पालतू कुत्ते ने काट लिया. बच्चे के माता-पिता सूर्यभान और काजल उसे तुरंत कल्याण-डोम्बिवली नगर निगम की ओर से संचालित 'रुक्मिणीबाई अस्पताल' ले गए. काजल ने बताया कि डॉक्टरों ने कवेश को एंटी रेबीज इंजेक्शन लगवाने की सलाह दी और 1 नर्स ने उसे 3 इंजेक्शन लगाए, जिसमें 2 इंजेक्शन कवेश की बाहों और 1 जांघ पर लगाया. आखिरी इंजेक्शन कवेश के कूल्हे के पास लगानी थी.
घटना को लेकर कवेश की मां काजल ने कहा,'लगभग आधे घंटे बाद एक और डॉक्टर आई और उसने मुझे बुलाया. उसने कवेश को इंजेक्शन लगाया ,जबकि मैंने उसके पैर पकड़े हुए थे. उसने इस तरह से इंजेक्शन लगाया कि सुई टूट गई और उसके शरीर के अंदर ही रह गई.' काजल के मुताबिक डॉक्टर ने कहा कि आपका बच्चा हिल रहा था इसलिए सुई टूट गई. एक्स रे देखने से साफ पता चल रहा है कि सुई बच्चे के शरीर के अंदर ही मुड़ गई. काजल ने बताया कि उन्होंने तुरंत डॉक्टर को इस बारे में जानकारी दी. हालांकि, डॉक्टर ने कहा कि सुई का टूटा हुआ हिस्सा फर्श पर गिर गया होगा.
महिला ने बताया कि उसने हर जगह देखा, लेकिन उसे सुई कहीं नहीं मिली. उसने कहा,' जब मैंने बार-बार डॉक्टर को यही बताया, तो उन्होंने कुछ और लोगों को बुलाया और उन्होंने भी कहा कि उन्हें शरीर के अंदर सुई दिखाई दे रही है. इसके बाद कवेश को घर भेज दिया गया. कुछ ही समय बाद बच्चे को उस जगह पर तेज दर्द होने लगा. उसे सायन अस्पताल ले जाया गया. इस दौरान एक्स-रे से पता चला कि सुई वाकई में शरीर के अंदर थी और उसे निकालने के लिए एक छोटी सी सर्जरी की गई.
काज मंगलवार ( 4 अगस्त 2026) को वापस 'रुक्मिणीबाई अस्पताल' गई. उसने कहा कि वह केवल यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके बच्चे के साथ जो हुआ वह किसी और के साथ न हो. उसने अपने बच्चे के साथ हुई लापरवाही के चलते निजी अस्पताल में हुए खर्चों के लिए मुआवजा भी मांगा. मामले को लेकर शिवसेना के स्थानीय सदस्य अमित कोठेकर ने कहा,' यहां के डॉक्टरों को पता ही नहीं चला कि सुई अंदर है. इससे पता चलता है कि यह लापरवाही और मिसमैनेजमेंट कितना गंभीर है. मैंने जिला स्वास्थ्य अधिकारी से बात की और मुझे बताया गया कि एक इंटर्न ने इंजेक्शन लगाया था. सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए.'