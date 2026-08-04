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रेबीज का इंजेक्शन लगवाने आए बच्चे के शरीर में फंसी टूटी सुई, डॉक्टर ने झाड़ा पल्ला; महाराष्ट्र के अस्पताल में बड़ी लापरवाही

Injection Syringe Stuck In Body: महाराष्ट में एक अस्पताल में बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया. यहां कुत्ते के काटने पर रेबीज का इंजेक्शन लगवाने आए ढाई साल के बच्चे के शरीर में एक टूटी हुई सिरिंज की सुई फंस गई. सुई लगाने वाले डॉक्टर ने घटना की जिम्मेदारी लेने से भी मना कर दिया.

Written ByShruti Kaul
Published: Aug 04, 2026, 08:15 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 08:15 PM IST
रेबीज का इंजेक्शन लगवाने आए बच्चे के शरीर में फंसी टूटी सुई, डॉक्टर ने झाड़ा पल्ला; महाराष्ट्र के अस्पताल में बड़ी लापरवाही

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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