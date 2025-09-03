'मुझे फंसाया गया'...के. कविता का बड़ा खुलासा, BRS में छिड़ा बड़ा सियासी ड्रामा, कालेश्वरम परियोजना घोटाले पर बवाल

Suspended Leader K Kavitha: भारत राष्ट्र समिति पार्टी ने विधान परिषद सदस्य के.कविता को पार्टी से निकाल दिया गया है. पार्टी का कहना है कि वो पार्टी के खिलाफ काम कर रहीं थीं. परिवार के बीच चल रहे झगड़े पर कविता ने खुलकर कहा कि, पार्टी के कुछ नेता मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि, पहले उन पर झूठे केस लगाए गए और वह साढ़ें 5 महीने तक दिल्ली की तिहाड़ जेल में रहीं. कविता ने ये भी कहा कि, वह पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर लोगों के मुद्दे उठाती रहेंगी और प्रदर्शन करती रहेंगी. कविता ने कहा कि मैं पहले भी लोगों के मुद्दे उठाती रही हूं.

अपने पक्ष में के.कविता में क्या कहा?

अपने पक्ष को रखते हुए K.Kavitha ने कहा कि, वह पहले भी लोगों के मुद्दे उठाती रही हैं. पार्टी में जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से उन्हें सोचने पर मजबूर होना पड़ा. साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि, वह अपने पिता केसीआर की वजह से राजनीति में आई हैं. कविता ने यह भी कहा कि, केसीआर हर समुदाय से किए गए वादों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कुछ लोग उनके खिलाफ गलत बातें कर रहे हैं और तेलंगाना को एक सामाजिक पार्टी की जरूरत है.

पिता की छवि करने की कोशिश

इससे पहले कविता ने अपनी चचेरे भाइयों और पार्टी के नेताओं टी हरीश राव और जे संतोष कुमार पर आरोप लगाया था. उन्होंने कहा था कि, वो कालेश्वरम परियोजना को लेकर उनके पिता के. चंद्रशेखर राव की छवि खराब कर रहे हैं और इससे पार्टी में काफी बवाल हो रहा है. पार्टी के महासचिव टी. रवींद्र राव और सोमा भरत कुमार ने एक बयान में बताया कि, कविता के पिता और पार्टी के अध्यक्ष के. चंद्रशेखर राव ने कविता को तुरंत पार्टी से निलंबित का फैसला लिया है.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या नाम के इस्तेमाल का फायदा उठाया गया?

पार्टी के बयान में कहा गया कि, कविता का व्यवहार और उनकी गतिविधियां बीआरएस पार्टी को नुकसान पहुंचा रही थीं इस वजह से पार्टी ने इसे गंभीरता से लिया. कांग्रेस सरकार ने कालेश्वरम परियोजना की जांच CBI से कराने की घोषणा की थी. इस पर कविता ने कहा था कि, केसीआर के कुछ करीबी लोगों ने उनके पिता के नाम का गलत फायदा उठाया है. साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि, इन लोगों की गलत हरकतों के कारण उनके पिता का बदनामी हो रही है.

के.कविता ने क्या आरोप लगाए?

कविता ने आरोप लगाया था कि कालेश्वरम परियोजना में हुए भ्रष्टाचार के लिए हरीश राव और संतोष कुमार जिम्मेदार हैं. साथ ही कविता ने कहा, उनके पिता केसीआर तो लोगों की मदद में लगे रहते हैं. लेकिन ये दोनों(हरीश राव और संतोष कुमार)ठेकेदारों के साथ सीक्रेट सौदे करके अपनी संपत्ति बढ़ा रहा हैं. उन्होंने ये भी दावा किया कि, हरीश राव और संतोष कुमार के पीछ मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी का हाथ है. बता दें कि, कविता पिछले कई महीनों से पार्टी के कुछ नेताओं का नाम लिए बिना उसकी आलोचना कर रही हैं.

यह भी पढ़ें: वोट चोरी के चक्कर में खुद फंसे पवन खेड़ा, पत्नी नीलिमा पर लगा 2 वोटर आईडी कार्ड रखने का आरोप