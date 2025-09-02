'उनके बयानों से नुकसान हो रहा था'... पिता केसीआर ने बेटी के कविता पर की सख्त कार्रवाई, पार्टी से किया सस्पेंड

Telangana News: भारत राष्ट्र समिति (BRS) ने पार्टी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी कल्वाकुंतला कविता (K Kavirha ) को सस्पेंड कर दिया है. एमएलसी कविता पर ये कार्रवाई पर अनुशासनात्मक आधार पर की गई है. पार्टी ने मंगलवार को एक बयान जारी कर ये जानकारी दी.
K Kavitha: भारत राष्ट्र समिति (BRS) ने पार्टी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी कल्वाकुंतला कविता (K Kavirha ) को सस्पेंड कर दिया है. एमएलसी कविता पर ये कार्रवाई पर अनुशासनात्मक आधार पर की गई है. पार्टी ने मंगलवार को एक बयान जारी कर ये जानकारी दी. बीआरएस ने अपने बयान में कहा कि, 'पार्टी आलाकमान ने एमएलसी कविता के व्यवहार और रवैये तथा हाल के दिनों में उनकी पार्टी विरोधी गतिविधियों को गंभीरता से लिया है. पार्टी नेतृत्व का मानना है कि उनकी गतिविधियों और बयानों से पार्टी को तत्काल नुकसान हो रहा है.'
పార్టీ MLC శ్రీమతి కె. కవిత ఇటీవలి కాలంలో ప్రవర్తిస్తున్న తీరుతెన్నులు, కొనసాగిస్తున్న పార్టీ వ్యతిరేక కార్యకలాపాలు బీఆర్ఎస్ పార్టీకి నష్టం కలిగించే రీతిలో ఉన్నందున పార్టీ అధిష్టానం ఈ విషయాన్ని తీవ్రంగా పరిగణిస్తున్నది.
పార్టీ అధ్యక్షులు శ్రీ కె. చంద్రశేఖర్ రావు గారు శ్రీమతి కె.… pic.twitter.com/iTSWON3irq
— BRS Party (@BRSparty) September 2, 2025
ये कार्रवाई ऐसे वक्त में हुई है, जब कुछ घंटे पहले कविता ने सोमवार को अपने चचेरे भाइयों, पूर्व सिंचाई मंत्री टी हरीश राव और पूर्व सांसद जे संतोष राव पर गंभीर आरोप लगाए थे. उन्होंने आरोप लगाया था कि कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना ( Kaleshwaram Lift Irrigation Project ) में कथित घोटाले में उनके पिता को बलि का बकरा बनाते हुए काफी प्रोपर्टी अर्जित की है.
इतना ही नहीं, कविता ने कहा कि जब पार्टी अध्यक्ष को कालेश्वरम प्रोजेक्ट में कथित अनियमितताओं के मामले में आरोपी बनाया गया है, तो बीआरएस के अस्तित्व का कोई मतलब नहीं है. जबकि इस मामले की जांच वर्तमान में केंद्रीय जांच ब्यूरो कर रहा है. उन्होंने सवाल करते हुए कहा था कि,'जब केसीआर को सीबीआई जांच का सामना करने के लिए मजबूर किया जाता है, तो क्या इससे कोई फर्क पड़ता है कि बीआरएस बचता है या नहीं?'
कविता ने सीधे तौर पर हरीश राव और संतोष पर कालेश्वरम प्रोजेक्ट के निर्माण में हुई किसी भी अनियमितता के लिए जिम्मेदार होने का आरोप लगाया. उन्होंने आरोप लगाया कि, 'हरीश राव और संतोष राव ही थे, जिन्होंने प्रोजेक्ट के अहम पहलुओं को संभाला था. उन्होंने अकूत संपत्ति जमा कर ली. वे भ्रष्टाचार के एनाकोंडा हैं.'
हालांकि, कविता को तब से पार्टी में आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा था, जब से उन्हें सीबीआई ने कथित दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में अरेस्ट किया था. वे 16 मार्च से 24 अगस्त, 2024 तक लगभग छह महीने के लिए जेल में रहीं. जेल से बाहर आने के बाद वे सियासत में फिर से एक्टिव हो गईं. वे लगातार पार्टी नेतृत्व की नाराजगी के बावजूद ओबीसी के मुद्दों को उठाती रहीं.
