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Hindi Newsदेशबंगाल में सरकार तो बदली लेकिन नहीं थमी हिंसा, BJP नेता पप्पू सना पर हुआ जानलेवा हमला; गंभीर हालत में ICU में भर्ती

बंगाल में सरकार तो बदली लेकिन नहीं थमी हिंसा, BJP नेता पप्पू सना पर हुआ जानलेवा हमला; गंभीर हालत में ICU में भर्ती

Attack on BJP Leader Pappu Sana News: पश्चिम बंगाल में सरकार तो बदली लेकिन हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है. वहां दक्षिण 24 परगना जिले में BJP नेता पप्पू सना पर हुआ जानलेवा हमला है. उनकी हालत गंभीर है, जिसके बाद उन्हें ICU में भर्ती करवाया गया है. 

 

Edited By:  Devinder Kumar|Last Updated: May 20, 2026, 11:28 PM IST
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प्रतीकात्मक
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West Bengal BJP Leader Pappu Sana Attack News: पश्चिम बंगाल में आने वाले दक्षिण 24 परगना जिले के खेयादहा ग्राम पंचायत इलाके में BJP नेता पप्पू सना पर जानलेवा हमला हुआ है. इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है. आरोप है कि मंगलवार देर रात कुछ बदमाश एक गाड़ी में सवार होकर आए और 'संस्कृति आर्ट गैलरी' के सामने सना पर हमला कर दिया.

बीजेपी नेता को बेरहमी से पीटा गया

पुलिस सूत्रों के अनुसार, यह हमला रात करीब 2:00 बजे हुआ, जब पूर्वी जादवपुर के कुछ युवकों ने मिलकर इस हमले को अंजाम दिया. इस अटैक में उनके साथ कुछ स्थानीय लोग भी शामिल थे. आरोप है कि 48 वर्षीय पप्पू सना को बांस के डंडों से बेरहमी से पीटा गया. गंभीर रूप से घायल पप्पू सना को पहले एक स्थानीय अस्पताल ले जाया गया. बाद में, जब उनकी हालत बिगड़ने लगी, तो उन्हें SSKM अस्पताल में भर्ती कराया गया. खबरों के मुताबिक, फिलहाल उनका इलाज अस्पताल के इंटेंसिव केयर यूनिट (ICU) में चल रहा है.

घटना की खबर मिलते ही, नरेंद्रपुर पुलिस स्टेशन की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है. इलाके की एक स्थानीय दुकान से CCTV फुटेज भी बरामद कर लिया गया है. पूरे इलाके में तनाव फैलने के बाद पुलिस की निगरानी बढ़ा दी गई है.

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तृणमूल के गुंडे बाज नहीं आ रहे- बीजेपी

इस घटना पर सत्तारूढ़ बीजेपी के नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. सोनारपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के BJP विधायक देबाशीष धर ने कहा, 'हमने अपनी तरफ से काफी संयम बरता है. लेकिन, तृणमूल के गुंडों के गिरोह ने अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं. नरेंद्रपुर पुलिस स्टेशन में एक औपचारिक शिकायत दर्ज करा दी गई है. कानूनी कार्रवाई की जाएगी. अगर इसके बाद भी वे नहीं सुधरे, तो भविष्य में उन्हें इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे.'

बंगाल में हिंसा का चक्र लगातार जारी

बताते चलें कि पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी सरकार बनने के बाद हिंसा की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं. आरोप है कि बीजेपी को वोट देने के गुस्साए टीएमसी कार्यकर्ता आम लोगों पर हमले कर रहे हैं. इसकी शुरुआत सीएम सुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या से हुई. इसके बाद जगह-जगह बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीटने का सिलसिला जारी है, जिससे लोगों में नाराजगी फैल रही है. 

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Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

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