गुजरात में BSF को मिली बड़ी कामयाबी, घुसपैठ कर रहे 15 पाकिस्तानी गिरफ्तार

Kutch: गुजरात के कच्छ में बीएसएफ ने बड़ा एक्शन लेते हुए 15 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया है. बताया जा रहा है कि ये सभी लोग गैर कानूनी तरीके से भारतीय सरहद में घुस रहे थे.
Pakistani infiltrators: गुजरात के कच्छ में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) को बड़ी कामयाबी मिली है. यहां BSF ने क्रीक इलाके में 15 पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार किया है. बताया जा रहा है कि ये लोग अवैध तौर पर गुजरात में दाखिल हो रहे थे. भारत-पाकिस्तान के बीच पहले से चले आ रहे तनाव के बीच ये पाकिस्तानी पकड़े गए हैं.
मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ये सभी पाकिस्तानी संदिग्ध गतिविधियों में शामिल थे और रात के अंधेरे का फायदा उठाकर भारतीय सरहद पार करते हुए भारत में दाखिल हो रहे थे. हालांकि हमेशा सतर्क रहने वाले BSF जवानों ने उनकी साजिश को नाकाम कर दिया और तुरंत कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया.
बताया जा रहा है कि गिरफ्तार किए गए सभी घुसपैठियों से पूछताछ की जा रही है. ताकि इस बात का अंदाजा हो सके कि वो किन इरादों के साथ भारतीय हद में घुसे थे. साथ ही यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कहीं उनका किसी आतंकी संगठन के साथ संबंध तो नहीं. बीएसएफ के अलावा खुफिया एजेंसियां भी इस मामले में शामिल होकर जांच कर रही है.
बता दें कि कोरी क्रीक इलाका भारत और पाकिस्तान के बीच एक बेहद संवेदनशील इलाका है. यहां अक्सर घुसपैठ की घटनाएं सामने आती रहती हैं. क्योंकि यह इलाका दलदली और सुनसान होने की वजह से चुनौतीपूर्ण बना रहता है. हालांकि हर वक्त अपनी पैनी नजरों से जवान इस संवेदनशील इलाके में देश की सरहदों की हिफाजत के लिए तैनात रहते हैं. इस तरह की घुसपैठ की घटनाएं राष्ट्रीय स्तर सुरक्षा के लिए बहुत खतरनाक हैं, क्योंकि कुछ लोग अपने नापाक इरादों को लेकर इसी तरह की घुसपैठ भारत की सरहदों में कर लेते हैं और फिर अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देते हैं.
