रुक जाओ, वरना गोली मार दिया जाएगा...BSF जवानों ने बॉर्डर पर एक पाकिस्तानी को पकड़ा, आसमानी पजामा, लंबे बाल में तस्वीर तो देखिए
रुक जाओ, वरना गोली मार दिया जाएगा...BSF जवानों ने बॉर्डर पर एक पाकिस्तानी को पकड़ा, आसमानी पजामा, लंबे बाल में तस्वीर तो देखिए

जम्मू के आरएस पुरा सेक्टर में बीएसएफ ने पाकिस्तानी घुसपैठिए सिराज खान को पकड़ा. नीले पजामे और लंबे बालों वाला 29 साल का सिराज सीमा पार कर घुसा था. चेतावनी और गोलियां चलाने के बाद उसे धर दबोचा गया. उसके पास 30 रुपये की पाकिस्तानी करेंसी मिली. बीएसएफ पूछताछ कर रही है.

Sep 08, 2025, 10:19 AM IST
रुक जाओ, वरना गोली मार दिया जाएगा...BSF जवानों ने बॉर्डर पर एक पाकिस्तानी को पकड़ा, आसमानी पजामा, लंबे बाल में तस्वीर तो देखिए

जम्मू-कश्मीर के आरएस पुरा सेक्टर में रविवार रात बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (बीएसएफ) ने एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को पकड़ लिया है. नीले आसमानी पजामे और लंबे बालों वाले इस शख्स की पहचान 29 साल के सिराज खान के रूप में हुई है. उसके पास से 30 रुपए की पाकिस्तानी करेंसी भी मिली है. न्यूज एजेंसी इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, बीएसएफ ने जम्मू के आरएस पुरा सेक्टर में भारत में घुसने की कोशिश कर रहे एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को गिरफ्तार किया है.

चेतावनी और गोलियां
रिपोर्ट के मुताबिक, रविवार रात करीब 9:20 बजे बीएसएफ की ऑक्ट्रॉय चौकी के पास जवानों ने संदिग्ध हलचल देखी.  सिराज खान, जो नीले पजामे और लंबे बालों में था, अंतरराष्ट्रीय सीमा पार कर भारतीय क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर रहा था. बीएसएफ ने उसे जोर से चेतावनी दी, "रुक जाओ, वरना गोली मार दी जाएगी!" उसने नहीं माना तो जवानों ने हवा में दो-तीन गोलियां चलाईं गई. फिर भी वह नहीं रुका, जिसके बाद उसे पकड़ लिया गया.  इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से सूत्रों ने कहा, "बीएसएफ ने पहले चेतावनी दी और गोलियां चलाकर उसे रोकने की कोशिश की."

पूछताछ में खुलासे की कोशिश
सिराज खान को पकड़ने के बाद बीएसएफ ने उससे सख्त पूछताछ शुरू कर दी है. वह पाकिस्तान के सरगोधा का रहने वाला है. बीएसएफ यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वह सीमा पार क्यों आया और उसका मकसद क्या था. क्या वह अकेला था या किसी बड़े प्लान का हिस्सा? इस घटना ने सीमा पर सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए हैं. सीमा पर सतर्कता बढ़ी
जम्मू-कश्मीर में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ की कोशिशें कोई नई बात नहीं हैं.

पहले भी इस तरह की हुई है घटना
बीएसएफ की सतर्कता ने पहले भी कई घुसपैठियों को नाकाम किया है. इस साल अप्रैल में भी आरएस पुरा में एक घुसपैठिए को मार गिराया गया था. सिराज की गिरफ्तारी के बाद बीएसएफ ने निगरानी और सख्त कर दी है. ड्रोन और अन्य संदिग्ध गतिविधियों पर भी नजर रखी जा रही है.  बीएसएफ और अन्य सुरक्षा एजेंसियां इस मामले की गहराई से जांच कर रही हैं. सिराज के इरादों का पता लगाने के लिए खुफिया एजेंसियां भी सक्रिय हो गई हैं. स्थानीय लोगों से अपील की गई है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत दें. 

Pakistani Intruder in Jammu

;