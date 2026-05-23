DNA: भारत की तारबंदी, पड़ोस में 'खलबली'...फेंसिंग से बांग्लादेश की फोर्स क्यों भड़की?

BSF Vs Bangaldesh: जैसे ही BSF के जवानों को तनाव बढ़ता दिखा तो उन्होंने फौरन अपनी राइफलें तान दीं. BSF के जवान किसी भी अनचाही स्थिति के लिए तैयार थे.
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Bengal Fencing: पाकिस्तान के इशारे पर भारत के खिलाफ दहशत फैलाने वाले आतंकियों को प्रिंसिपल बताया जा रहा है तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी कट्टरपंथ की राह पर चल रहे बांग्लादेश भारत से तनाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है.22 मई के संस्करण में हमने आपको बताया था कि शुभेंदु सरकार ने बॉर्डर पर तारबंदी की प्रक्रिया शुरु कर दी है.
इस फैसले को 24 घंटे ही हुए थे कि बांग्लादेश ने तारबंदी का विरोध करना शुरु कर दिया है. बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड्स ने तारबंदी के लिए पैमाइश करा रही BSF को रोकने की कोशिश की है. ये घटना पश्चिम बंगाल के मेखलीगंज बॉर्डर पर हुई है. बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड्स ने तारबंदी करने आई टीम को सीमा स्तंभों से दूर करने की कोशिश की थी, लेकिन BSF डटी रही और पैमाइश का काम पूरा कराया.
सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो के पहले हिस्से में आपको बॉर्डर के नजदीक लोगों की भीड़ दिखाई देगी. दरअसल BSF और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स के बीच हुई तनातनी की तरफ से स्थानीय लोग भी सीमा पर पहुंच गए थे और भीड़ बढ़ गई थी. जैसे ही BSF के जवानों को तनाव बढ़ता दिखा तो उन्होंने फौरन अपनी राइफलें तान दीं. BSF के जवान किसी भी अनचाही स्थिति के लिए तैयार थे. BSF के इसी अडिग रुख को देखकर बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड्स पीछे हटे...लेकिन पीछे हटने से पहले जो कुछ हुआ. उसने बता दिया कि बांग्लादेश आसानी से तारबंदी पूरी नहीं होने देगा.
आपको यहां जानना चाहिए कि पश्चिम बंगाल का मेखलीगंज एक संवेदनशील बॉर्डर है. बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड्स लगातार इस बॉर्डर पर भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देते रहते हैं. कुछ ही दिन पहले इस बॉर्डर से पशु तस्करों ने घुसने की कोशिश की थी. BSF ने इन तस्करों को रोका तो बॉर्डर पार से पत्थरबाजी कर दी गई थी. अप्रैल 2026 में BGB ने एक भारतीय किसान को अगवा कर लिया था. BSF की दखल के बाद इस किसान का रेस्क्यू हो पाया था. पिछले साल मार्च के महीने में बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड्स ने एक अवैध निगरानी टॉवर बनाने की नाकाम कोशिश की थी.
स्थानीय लोगों में नाराजगी
इसी वजह से मेखलीगंज बॉर्डर पर पैदा हुए तनाव से स्थानीय लोगों में भी नाराजगी है. सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोग चाहते हैं कि घुसपैठ रोकने के लिए तारबंदी होनी चाहिए. इसी वजह से वो अब दम भर रहे हैं. अगर बांग्लादेशी बॉर्डर गार्ड्स ने दोबारा ऐसी नापाक कोशिश की तो वो भी चुप नहीं रहेंगे पीछे नहीं हटेंगे.
मेखलीगंज बॉर्डर की इस घटना से एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है. सवाल ये है कि आखिर बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड्स को तारबंदी से क्या दिक्कत है. ये तारबंदी भारत अपने क्षेत्र में कर रहा है तो फिर बांग्लादेश को इतना ऐतराज क्यों है. इस सवाल का जवाब समझने के लिए आपको बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड्स के कैरेक्टर का काला हिस्सा देखना और समझना चाहिए.
बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड्स पर लगातार क्रॉस बॉर्डर तस्करी के इल्जाम लगते रहे हैं. इस तस्करी में ड्रग्स से लेकर पशु तक शामिल होते हैं. आरोपों के मुताबिक बांग्लादेश के जवान पैसे लेकर ड्रग तस्करों को बॉर्डर पार करने देते हैं. इसी तस्करी की वजह से कोडीन और याबा जैसी ड्रग्स भारत में आती हैं. ड्रग्स के साथ ही साथ भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर पशुओं की भी तस्करी होती है. बांग्लादेशी मीडिया की पिछली पड़तालों में सामने आया है कि 500 टका की घूस देकर तस्कर भारत से गाय और भैंस बांग्लादेश ले जाते हैं. बकरीद के वक्त ये तस्करी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है.
अब बकरीद करीब आ गई है. तारबंदी हुई तो तस्करी रुकेगी और बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड्स को मिलने वाली घूस कम हो जाएगी. इसी वजह से सिर्फ तारबंदी की पैमाइश भर पर बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड्स तनाव बढ़ा रहे हैं.
सीमा पर तैनात प्रहरियों में फैले ऐसे ही भ्रष्टाचार को लेकर आचार्य चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में एक महत्वपूर्ण विचार लिखा है. चाणक्य मानते थे - राष्ट्र की रक्षा करने वाले सीमांत प्रहरी अगर भ्रष्ट हो जाएं तो राज्य का कोष खाली होता है. खाली कोष ही किसी राज्य के पतन का कारण बनता है. इसी वजह से सीमा के प्रहरियों पर राजा और मंत्रियों को खास नजर रखनी चाहिए.
दी जा रही धमकियां
आचार्य चाणक्य की ये शिक्षा हर राष्ट्र के लिए एक सबक है लेकिन बांग्लादेश की स्थिति अलग है. मोहम्मद यूनुस की सरकार भले ही हट गई है लेकिन कुर्सी से हटने से पहले यूनुस ने बांग्लादेश के समाज और सिस्टम में कट्टरपंथ का जहर भर दिया था. कट्टरपंथी और आतंकी खुलेआम जहरीली तकरीरें करते थे. इसी का नतीजा है कि आज बांग्लादेश में भारत का नाम सुनते ही सिर तन से जुदा करने की धमकियां दी जाती हैं.
बांग्लादेश के इसी चरित्र और घुसपैठियों की वजह से भारत को अपना रुख सख्त करना पड़ा है. पश्चिम बंगाल की शुभेंदु सरकार कह चुकी है कि सीमा पर तारबंदी होकर रहेगी. गृहमंत्री अमित शाह ने ऐलान कर दिया है कि बांग्लादेश बॉर्डर पर निगरानी के लिए आधुनिक उपकरण लगाए जाएंगे. अब बांग्लादेश की सरकार या फिर उसके बदनाम बॉर्डर गार्ड्स कितनी भी कोशिश कर लें. घुसपैठियों को रोकने वाली ढाल यानी तारबंदी को पूरा होने से रोक नहीं पाएंगे.
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