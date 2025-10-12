Advertisement
trendingNow12958573
Hindi Newsदेश

भारत-बांग्लादेश सीमा पर कर रहा था करोड़ों के गोल्ड बिस्कुट की तस्करी, BSF ने धर दबोचा

Gold Smuggling From Bangladesh: भारत-बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात BSF ने 20 सोने के बिस्कुट के साथ एक भारतीय तस्कर को रंगेहाथ पकड़ लिया.    

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Oct 12, 2025, 01:45 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भारत-बांग्लादेश सीमा पर कर रहा था करोड़ों के गोल्ड बिस्कुट की तस्करी, BSF ने धर दबोचा

West Bengal News: पश्चिम बंगाल में भारत-बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात BSF के दक्षिण बंगाल सीमांत की 32वीं वाहिनी की होरंदीपुर सीमाचौकी के जवानों ने गुप्त  विश्वसनीय सूचना के आधार पर बेहद सटीक कार्रवाई करते हुए एक भारतीय तस्कर को रंगेहाथ पकड़ लिया. उसके पास से 20 सोने के बिस्कुट बरामद हुए, जिनका कुल वजन 2332.66 ग्राम है. जब्त किए गए सोने की अनुमानित कीमत लगभग 2.82 करोड़ रुपये आंकी गई है. 

बांग्लादेश से की तस्करी  

11अक्टूबर 2025 की रात को सीमा सुरक्षा बल की 32वीं वाहिनी, होरंदीपुर सीमाचौकी के जवानों को गुप्त सूत्रों के जरिए एक विश्वसनीय खुफिया सूचना मिली कि भारत-बांग्लादेश सीमा के नजदीक मुस्लिमपारा गांव का रहने वाला एक व्यक्ति बांग्लादेश से तस्करी किए गए अवैध सोने को सीमा चौकी होरंदीपुर के इलाके से लेकर जाने वाला है. सूचना मिलते ही ड्यूटी पर तैनात जवानों को अतिरिक्त सतर्क कर दिया गया और तस्कर को रंगेहाथ पकड़ने के लिए संभावित स्थान पर विशेष घात लगाया गया.  

ये भी पढ़ें- 'तुम कूड़े में ही पले-बढ़ोगे...,' कचरा फेंकने पर रूसी महिला ने लगाई भारतीय बच्चे की क्लास, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने किया रिएक्ट  

Add Zee News as a Preferred Source

आरोपी को पकड़ा  

सुबह करीब 6 बजे अंबुश पार्टी ने बांस के घने झुरमुटों की आड़ में सावधानीपूर्वक आगे बढ़ते एक संदिग्ध व्यक्ति को देखा. उसे तत्काल घेरकर पकड़ लिया गया. तलाशी लेने पर उसके पास से एक प्लास्टिक का पैकेट बरामद हुआ, जिसे खोलने पर उसमें 20 सोने के बिस्कुट पाए गए. तस्कर को मौके पर ही हिरासत में लेकर सीमाचौकी होरंदीपुर लाया गया. जब्त किए गए सोने के बिस्कुटों और गिरफ्तार तस्कर को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए संबंधित विभाग को सुपुर्द कर दिया गया है. 

ये भी पढ़ें- 'डिजिटल दौर लड़कियों के लिए बना खतरा...,'  बाल शोषण पर जस्टिस गवई ने जताई चिंता, सुरक्षा के लिए इस बात पर दिया जोर 

 

जवानों की हुई प्रशंसा  

BSF दक्षिण बंगाल सीमांत के जनसंपर्क अधिकारी ने सोने की तस्करी से जुड़ी इस घटना की पुष्टि और जवानों की प्रशंसा करते हुए कहा कि सीमा सुरक्षा बल अपने मजबूत खुफिया तंत्र और सतर्क जवानों की बदौलत भारत-बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर होने वाली हर प्रकार की अवैध गतिविधियों पर कड़ी नजर बनाए हुए है. उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों के निवासियों से अपील करते हुए कहा कि उन्हें सोने की तस्करी से जुड़ी कोई भी जानकारी प्राप्त हो, तो वह तत्काल BSF की सीमा साथी हेल्पलाइन नंबर 14419 पर या व्हाट्सएप नंबर 9903472227 पर मैसेज या वॉयस मैसेज के जरिए शेयर करें. विश्वसनीय सूचना देने पर उचित इनाम प्रदान किया जाएगा और सूचना देने वाले की पहचान पूरे तरीके से गोपनीय रखी जाएगी.  

FAQ  

BSF ने कैसे तस्कर को पकड़ा? 

BSF को गुप्त सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति बांग्लादेश से तस्करी किए गए अवैध सोने को सीमा चौकी होरंदीपुर के इलाके से लेकर जाने वाला है. इसके बाद जवानों ने घात लगाकर तस्कर को पकड़ लिया.  

BSF ने क्या अपील की?  

BSF ने सीमावर्ती क्षेत्रों के निवासियों से अपील की है कि अगर उन्हें सोने की तस्करी से जुड़ी कोई भी जानकारी मिलती है, तो वे तुरंत BSF की सीमा साथी हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

...और पढ़ें

TAGS

Gold smuggling

Trending news

न लाइट, न फ्रिज; फिर भी सुरक्षित रहती थी सब्जियां,सालों पहले लोग कैसे बचाते थे अनाज
Food Storage Trick
न लाइट, न फ्रिज; फिर भी सुरक्षित रहती थी सब्जियां,सालों पहले लोग कैसे बचाते थे अनाज
भारत-बांग्लादेश सीमा पर कर रहा था करोड़ों के गोल्ड बिस्कुट की तस्करी, BSF ने दबोचा
Gold smuggling
भारत-बांग्लादेश सीमा पर कर रहा था करोड़ों के गोल्ड बिस्कुट की तस्करी, BSF ने दबोचा
एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अफगानिस्तान के विदेश मंत्री, महिलाओं को भी दिया न्योता
Amir Khan Muttaqi
एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अफगानिस्तान के विदेश मंत्री, महिलाओं को भी दिया न्योता
कचरा फेंकने पर रूसी महिला ने लगाई भारतीय बच्चे की क्लास, मंत्री ने किया रिएक्ट
Viral News
कचरा फेंकने पर रूसी महिला ने लगाई भारतीय बच्चे की क्लास, मंत्री ने किया रिएक्ट
गाजा पीस समिट में शामिल होंगे PM मोदी! ट्रंप और अल-सिसी ने भेजा न्यौता?
PM Modi
गाजा पीस समिट में शामिल होंगे PM मोदी! ट्रंप और अल-सिसी ने भेजा न्यौता?
'ऑपरेशन ब्लू स्टार था गलत, इंदिरा गांधी को जान देकर चुकानी पड़ी कीमत', कांग्रेस नेता
P Chidambaram
'ऑपरेशन ब्लू स्टार था गलत, इंदिरा गांधी को जान देकर चुकानी पड़ी कीमत', कांग्रेस नेता
J&K राज्यसभा चुनाव के लिए BJP ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट, इन 3 को मिला मौका
Jammu-Kashmir elections
J&K राज्यसभा चुनाव के लिए BJP ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट, इन 3 को मिला मौका
Pawan Khera
"11 साल से क्या कर रहे थे?" मुस्लिम आबादी के बयान पर पवन खेड़ा का अमित शाह पर निशाना
West Bengal: पुलिस के हत्थे चढ़े MBBS छात्रा रेप कांड के 3 आरोपी, 2 अभी-भी फरार
West Bengal
West Bengal: पुलिस के हत्थे चढ़े MBBS छात्रा रेप कांड के 3 आरोपी, 2 अभी-भी फरार
लड़कियां सशक्त तो हो गईं लेकिन... CJI ने महिलाओं को लेकर क्या कहा?
Supreme Court
लड़कियां सशक्त तो हो गईं लेकिन... CJI ने महिलाओं को लेकर क्या कहा?