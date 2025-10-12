भारत-बांग्लादेश सीमा पर कर रहा था करोड़ों के गोल्ड बिस्कुट की तस्करी, BSF ने धर दबोचा

West Bengal News: पश्चिम बंगाल में भारत-बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात BSF के दक्षिण बंगाल सीमांत की 32वीं वाहिनी की होरंदीपुर सीमाचौकी के जवानों ने गुप्त विश्वसनीय सूचना के आधार पर बेहद सटीक कार्रवाई करते हुए एक भारतीय तस्कर को रंगेहाथ पकड़ लिया. उसके पास से 20 सोने के बिस्कुट बरामद हुए, जिनका कुल वजन 2332.66 ग्राम है. जब्त किए गए सोने की अनुमानित कीमत लगभग 2.82 करोड़ रुपये आंकी गई है.

बांग्लादेश से की तस्करी

11अक्टूबर 2025 की रात को सीमा सुरक्षा बल की 32वीं वाहिनी, होरंदीपुर सीमाचौकी के जवानों को गुप्त सूत्रों के जरिए एक विश्वसनीय खुफिया सूचना मिली कि भारत-बांग्लादेश सीमा के नजदीक मुस्लिमपारा गांव का रहने वाला एक व्यक्ति बांग्लादेश से तस्करी किए गए अवैध सोने को सीमा चौकी होरंदीपुर के इलाके से लेकर जाने वाला है. सूचना मिलते ही ड्यूटी पर तैनात जवानों को अतिरिक्त सतर्क कर दिया गया और तस्कर को रंगेहाथ पकड़ने के लिए संभावित स्थान पर विशेष घात लगाया गया.

ये भी पढ़ें- 'तुम कूड़े में ही पले-बढ़ोगे...,' कचरा फेंकने पर रूसी महिला ने लगाई भारतीय बच्चे की क्लास, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने किया रिएक्ट

Add Zee News as a Preferred Source

आरोपी को पकड़ा

सुबह करीब 6 बजे अंबुश पार्टी ने बांस के घने झुरमुटों की आड़ में सावधानीपूर्वक आगे बढ़ते एक संदिग्ध व्यक्ति को देखा. उसे तत्काल घेरकर पकड़ लिया गया. तलाशी लेने पर उसके पास से एक प्लास्टिक का पैकेट बरामद हुआ, जिसे खोलने पर उसमें 20 सोने के बिस्कुट पाए गए. तस्कर को मौके पर ही हिरासत में लेकर सीमाचौकी होरंदीपुर लाया गया. जब्त किए गए सोने के बिस्कुटों और गिरफ्तार तस्कर को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए संबंधित विभाग को सुपुर्द कर दिया गया है.

ये भी पढ़ें- 'डिजिटल दौर लड़कियों के लिए बना खतरा...,' बाल शोषण पर जस्टिस गवई ने जताई चिंता, सुरक्षा के लिए इस बात पर दिया जोर

जवानों की हुई प्रशंसा

BSF दक्षिण बंगाल सीमांत के जनसंपर्क अधिकारी ने सोने की तस्करी से जुड़ी इस घटना की पुष्टि और जवानों की प्रशंसा करते हुए कहा कि सीमा सुरक्षा बल अपने मजबूत खुफिया तंत्र और सतर्क जवानों की बदौलत भारत-बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर होने वाली हर प्रकार की अवैध गतिविधियों पर कड़ी नजर बनाए हुए है. उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों के निवासियों से अपील करते हुए कहा कि उन्हें सोने की तस्करी से जुड़ी कोई भी जानकारी प्राप्त हो, तो वह तत्काल BSF की सीमा साथी हेल्पलाइन नंबर 14419 पर या व्हाट्सएप नंबर 9903472227 पर मैसेज या वॉयस मैसेज के जरिए शेयर करें. विश्वसनीय सूचना देने पर उचित इनाम प्रदान किया जाएगा और सूचना देने वाले की पहचान पूरे तरीके से गोपनीय रखी जाएगी.

FAQ

BSF ने कैसे तस्कर को पकड़ा?

BSF को गुप्त सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति बांग्लादेश से तस्करी किए गए अवैध सोने को सीमा चौकी होरंदीपुर के इलाके से लेकर जाने वाला है. इसके बाद जवानों ने घात लगाकर तस्कर को पकड़ लिया.

BSF ने क्या अपील की?

BSF ने सीमावर्ती क्षेत्रों के निवासियों से अपील की है कि अगर उन्हें सोने की तस्करी से जुड़ी कोई भी जानकारी मिलती है, तो वे तुरंत BSF की सीमा साथी हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें.