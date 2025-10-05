Advertisement
बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान, इस राज्य में मिला ड्रोन और आइस ड्रग! BSF के आगे धरी रह गई तस्करी की साजिश

BSF Foils Smuggling Plot: भारत-पाकिस्तान सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल (BSF) के जवानों ने बड़ी सफतला हासिल की है. उन्होंने दो अलग-अलग अभियानों में तस्करी की कोशिशों को नाकाम किया है. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Oct 05, 2025, 11:17 PM IST
BSF Recovered Drone and Ice Drug: पंजाब बॉर्डर पर BSF की टीम ने एक ड्रोन और 525 ग्राम आइस ड्रग (मेथामफेटामिन) बरामद की. जानकारी के अनुसार, तरणतारण जिले के वान गांव के पास पहली कार्रवाई की गई. आपको बता दें, ड्रोन गतिविधिओं की सूचना मिलने पर बीएसएफ हलचल में आई थी, जिसके बाद तुरंत सतर्क जवानों ने तलाशी अभियान चलाया और पंजाब पुलिस की मदद से खेतों से 525 ग्राम मेथामफेटामिन (आईस ड्रग) बरामद की. ऐसा मानना है कि इसे पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भारत में गिराई गई थी. 

 

अमृतसर जिले से ड्रोन बरामद
वहीं दूसरी तरफ, अमृतसर जिले के धनोए खुर्द गांव के पास तलाशी के दौरान बीएसएफ की एक और टीम ने खराब स्थिति में एक ड्रोन बरामद किया. शुरुआती जांच से पता चला है कि तस्करों ने इसी ड्रोन का इस्तेमाल नशीले पदार्थों की खेप गिराने के लिए किया था. हालांकि तकनीकी खराबी या BSF की कार्रवाई के कारण सफल नहीं हुआ.

पाकिस्तानी तस्करों की मंशा को नाकाम कर दी
बीएसएफ की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई से पाकिस्तानी तस्करों की नापाक मंशा को एक बार फिर से नाकाम कर दी है. BSF इस बारे में कहा कि वह देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने और ड्रोन के जरिए हो रही तस्करी पर रोक लगाने के लिए लगातार कोशिश कर रहे है. 

 

21 सितंबर को भी हुई थी हेरोइन तस्करी की कोशिश
इससे पहले भी 21 सितंबर को BSF और पंजाब पुलिस ने गुरदासपुर बॉर्डर पर सीमा सार से होने वाली बड़ी हेरोइन तस्करी की कोशिश को नाकाम कर दिया था. इस दौरान चार नशा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया, उनके पास करीब 10 किलो हेरोइन बरामद की गई थी. इस ज्वाइंट एक्शन को गुरदासपुर जिले के गांव थेथरके में अंजाम दिया गया था. बीएसएफ और पंजाब पुलिस ने विश्वसनीय इनपुट के आधार पर यह कार्रवाई की थी. 
--आईएएनएस

