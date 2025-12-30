Advertisement
India Pakistan Border Alert: सर्दियों का मौसम और घना कोहरा जम्मू के अखनूर सेक्टर में भारत–पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा चुनौतियों को और बढ़ा देता है. इसी को ध्यान में रखते हुए सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को और कठोर कर दिया गया है. सीमा पार से संभावित घुसपैठ की आशंका को देखते हुए BSF की सभी चौकियां हाई अलर्ट पर हैं. गश्त को कई गुना बढ़ा दिया गया है. कोहरे और कम दृश्यता का फायदा उठाकर घुसपैठ की कोशिशें बढ़ सकती हैं. यही वजह है कि BSF ने अपनी एंटी-इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड को और मजबूत करते हुए संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त जवानों की तैनाती कर दी है.

Written By  Rajat Vohra|Edited By: ritesh jaiswal|Last Updated: Dec 30, 2025, 08:44 AM IST
नए साल पर बीएसएफ अलर्ट, कोहरे और ठंड के बीच BSF का आयरन शील्ड-सीमा पर कड़ी सुरक्षा तैनाती

India Pakistan Border Alert: ऐसे कठिन मौसम में भी BSF की Women Commandos अग्रिम मोर्चे पर डटी हुई हैं. अखनूर सेक्टर में घने कोहरे के बीच महिला कमांडोज हाई-टेक हथियारों और आधुनिक निगरानी उपकरणों की मदद से सीमाई इलाकों में पेट्रोलिंग कर रही हैं. कम दिखाई देने और ठंड के बावजूद उनकी सतर्कता में जरा भी कमी नहीं आती है. सीमा के हर इंच पर नजर रखते हुए ये कमांडोज यह सुनिश्चित कर रही हैं कि दुश्मन किसी भी प्रकार की हरकत न कर सके. रेडियो कम्युनिकेशन और थर्मल इमेजर के माध्यम से ये लगातार संपर्क और निगरानी बनाए हुए हैं.

सीमा के दूसरी ओर से ड्रोन के जरिए हथियार, गोलाबारूद या अन्य सामग्री गिराने की कोशिशों को रोकने के लिए BSF ने एंटी-ड्रोन सिस्टम भी पूरी तरह सक्रिय कर दिए हैं. कई सेक्टरों में सर्च लाइट, नाइट-विजन और ग्राउंड मोशन सेंसरों को भी अपडेट किया गया है. इसके अलावा सुरंगों का पता लगाने के लिए एंटी-टनल सर्च अभियान लगातार जारी है. जिससे किसी भी प्रकार की भूमिगत घुसपैठ को शुरू में ही नाकाम किया जा सके.

इन सभी सुरक्षा तैयारियों के बीच हाल ही में पाकिस्तान के एक राष्ट्रीय नेता द्वारा दिए गए बयान ने भी सुरक्षा एजेंसियों को और सतर्क कर दिया है. बयान में उसने स्वीकार किया कि ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान पाकिस्तानी नेतृत्व बंकरों में छिपने को मजबूर था. अब नए साल के समय उन्हें एक बार फिर डर है कि अगर उन्होंने कोई गलती की तो भारत की तरफ से ऐसा जवाब मिलेगा कि पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है.

इस बीच सीमा के सबसे संवेदनशील इलाकों में BSF के जवान फेंस के नजदीक गश्त तेज कर चुके हैं. फेंस, तारबंदी और जमीन पर होने वाली हर हलचल पर पैनी निगाह रखी जा रही है. जवान लगातार चौकियों के बीच मूव कर रहे हैं. जमीन पर पैरों के निशान जांच रहे हैं. हर संदिग्ध गतिविधि को तुरंत रिपोर्ट कर रहे हैं. ठंड और धुंध के बावजूद जवानों की तत्परता और निगरानी में कोई कमी नहीं है. रात के समय फेंस के पास बढ़ी पेट्रोलिंग, चौकियों से निगरानी और हाई-पावर लाइटों की मदद से सीमा पूरी तरह सुरक्षित रखी जा रही है.

कुल मिलाकर नए साल से पहले अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा बलों ने अपनी तैयारियों को चरम स्तर पर पहुंचा दिया है. चाहे महिला कमांडोज हों या फेंस के पास गश्त करते जवान, BSF हर नापाक कोशिश को नाकाम करने के लिए पूरी तरह तैयार है. कोहरा हो, ठंड हो या अंधेरा… भारत की सीमा पर सुरक्षा का यह कवच दुश्मन के हर इरादे को ध्वस्त करने की ताकत रखता है.

REPORTER: RAJAT VOHRA

यह भी पढ़ें: न्यू ईयर से पहले इन 15 राज्यों में सर्दी का सितम! घना कोहरा-कड़ाके की ठंड से जीना मुश्किल, घर से बाहर निकलने से पहले IMD वार्निंग जरूर पढ़ें

 

 

Rajat Vohra

India Pakistan Border Alert

