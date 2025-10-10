Advertisement
देश की 1 इंच भी जमीन खतरे में नहीं, ऑपरेशन सिंदूर में मारा, पाकिस्तान को फिर मारेंगे...BSF आईजी ने बता दिया पूरा प्लान

BSF ready to give befitting reply by Pakistan:  भारत-पाकिस्तान सीमा पर तनाव के बीच बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) ने साफ संदेश दिया है कि किसी भी पाकिस्तानी नापाक हरकत का करारा जवाब दिया जाएगा. जानें उन्होंने आगे और क्या कहा और बताया अपना अगला प्लान.

Written By  Rajat Vohra|Last Updated: Oct 10, 2025, 02:16 PM IST
देश की 1 इंच भी जमीन खतरे में नहीं, ऑपरेशन सिंदूर में मारा, पाकिस्तान को फिर मारेंगे...BSF आईजी ने बता दिया पूरा प्लान

BSF IG Shashank Anand On Pakistan: सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि देश की एक इंच जमीन भी किसी खतरे में नहीं है. बीएसएफ के इंस्पेक्टर जनरल शशांक आनंद ने कहा कि पाकिस्तान की ओर से लगातार गतिविधियां बढ़ रही हैं, लेकिन BSF पूरी तरह से अलर्ट है और हर हाल में देश की सीमाओं की रक्षा के लिए तैयार है.

पाकिस्तान की ओर से मोमेंट, लेकिन BSF सतर्क
IG शशांक आनंद ने कहा, “हमारी एक भी इंच जमीन खतरे में नहीं है. अगर पाकिस्तान किसी तरह का मिसएडवेंचर करता है तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा. ऑपरेशन सिंदूर में भी हमने जवाब दिया था और आगे भी जरूरत पड़ी तो मुंहतोड़ जवाब देंगे.”

विंटर स्ट्रैटेजी तैयार, आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल
ठंड के मौसम को देखते हुए बीएसएफ ने अपनी विंटर स्ट्रैटेजी तैयार कर ली है. पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ के संभावित प्रयासों को नाकाम करने के लिए नए और अत्याधुनिक इक्विपमेंट तैनात किए जा रहे हैं. IG ने बताया कि सीमाओं पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि हर मूवमेंट पर नजर रखी जा सके.

ड्रोन बना बड़ी चुनौती
IG आनंद ने माना कि ड्रोन एक बड़ा चैलेंज बन चुके हैं. उन्होंने कहा, “ड्रोन का इस्तेमाल अब हर वॉर जोन में बढ़ गया है, इजरायल-फिलिस्तीन वॉर इसका उदाहरण है. लेकिन BSF के पास अपने काउंटर ड्रोन सिस्टम हैं, जो बॉर्डर से लेकर हिंटरलैंड तक पूरी तरह तैनात हैं.”
उन्होंने यह भी बताया कि ग्वालियर स्थित BSF अकादमी में स्कूल ऑफ ड्रोन वॉरफेयर की शुरुआत की गई है, जहां जवानों को ड्रोन ऑपरेशन और काउंटर तकनीक की ट्रेनिंग दी जा रही है. कुछ जवान ट्रेनिंग लेकर फील्ड में लौट चुके हैं.

टेरर कैंप्स पर भी नजर
पाकिस्तान की ओर सक्रिय टेरर कैंप्स पर BSF की पैनी नजर है. IG ने कहा कि आतंकियों ने इन कैंप्स की लोकेशन बदली है, लेकिन हमारी खुफिया टीमें लगातार उन पर नजर बनाए हुए हैं.

“गोली का जवाब गोले से”
IG शशांक आनंद ने दोहराया कि सीमा पर किसी भी तरह की उकसावे की कार्रवाई का जवाब कड़े तरीके से दिया जाएगा. उन्होंने कहा, “BSF ने हमेशा जवाब दिया है, और आगे भी अगर दुश्मन ने कोशिश की तो गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा.”

