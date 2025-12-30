Advertisement
बर्फ और कोहरे की आड़ में घुसपैठ की कोशिश, नए साल से पहले LoC पर हाई अलर्ट

Operation Cold Storm: जम्मू और कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर पर विश्वसनीय खुफिया इनपुट के बाद अधिकतम अलर्ट जारी किया गया है. जिसमें बताया गया है कि आतंकी समूह, मुख्य रूप से जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा , द रेजिस्टेंस फ्रंट नए साल के दौरान भारी बर्फ से ढके जंगलों और घने सर्दियों के कोहरे का फायदा उठाकर ज्यादा से ज्यादा आतंकवादियों को भेजने की योजना बना रहे हैं.

Written By  Syed Khalid Hussain|Last Updated: Dec 30, 2025, 08:44 PM IST
Jammu and kashmir news: BSF और भारतीय सेना ने इन इनपुट को ध्यान में रखते हुए LoC पर अधिकतम अलर्ट जारी किया है. बर्फ से ढके घने जंगल और मुश्किल पहाड़ी इलाके, जहां अक्सर बर्फीले तूफान और हिमस्खलन होते हैं और तापमान -20 डिग्री तक रहता है. वहां BSF के स्नो वॉरियर्स दिन-रात LoC पर कड़ी मैनुअल पेट्रोलिंग और रात में निगरानी कर रहे हैं.

ऑपरेशन सर्द तूफान
बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के स्नो वॉरियर्स ने इसे ऑपरेशन 'सर्द तूफान' नाम दिया है. यह एक विंटर एक्सरसाइज है जिसमें सर्दियों के मौसम में कम विजिबिलिटी और भारी बर्फबारी के दौरान आतंकी गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए अतिरिक्त कर्मियों और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी की तैनाती शामिल है. गुलमर्ग, गुरेज, उरी, करनाह, तंगधार और जम्मू क्षेत्र जैसे संवेदनशील सेक्टरों में हाई अलर्ट बनाए रखा गया है. सैनिक बॉर्डर ग्रिड में पहचाने गए गैप की निगरानी के लिए थर्मल इमेजर, नाइट-विज़न डिवाइस, स्मार्ट फेंसिंग और बढ़े हुए ड्रोन सर्विलांस का इस्तेमाल कर रहे हैं. नए खुफिया इनपुट से पता चलता है कि LoC के पार लगभग 68 से 69 लॉन्चपैड एक्टिव हैं, जिनमें 110-120 आतंकवादी तैनात हैं और घुसपैठ के मौके का इंतजार कर रहे हैं.

ऑपरेशन ऑल आउट
सुरक्षा बलों ने ऊंची चोटियों और पहाड़ी दर्रों पर अपनी मौजूदगी मजबूत कर ली है, जो भारी बर्फबारी के बाद आमतौर पर दुर्गम हो जाते हैं. इन इलाकों में पेट्रोलिंग लगातार की जाती है क्योंकि यह इलाका संभावित घुसपैठियों के लिए पार करने लायक रहता है. BSF और भारतीय सेना ने आतंकवाद विरोधी अभियानों को भी काफी तेज कर दिया है, जिसका मकसद बर्फ से ढके जंगल क्षेत्र और ऊंचे पहाड़ी इलाकों से आतंकवादियों को बाहर निकालना है. जिसे ऑपरेशन ऑल आउट फॉर फॉरेस्ट्स कहा जा रहा है. घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम करने में उच्च सफलता दर के बावजूद, खुफिया रिपोर्टों से पता चलता है कि जम्मू और कश्मीर में 131 एक्टिव आतंकवादी हैं, जिनमें से 122 पाकिस्तानी नागरिक थे. उन्हें जम्मू कश्मीर के जंगलों से बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन ऑल आउट चलाया जा रहा है. गृह मंत्रालय ने हाल ही में भारत-पाकिस्तान सीमा पर घुसपैठ के 32 मामलों और 49 गिरफ्तारियों की रिपोर्ट दी है.

एलओसी पर निगरानी
BSF ने बताया कि उन्होंने कश्मीर में घुसपैठ की हर बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया, 8 आतंकवादी मारे गए और 5 को पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके में वापस धकेल दिया गया. सुरक्षा बलों ने इस साल पूरे इलाके में अलग-अलग मुठभेड़ों में लगभग 45 आतंकवादियों को भी मार गिराया था. LoC के पार निगरानी ड्रोन की गतिविधि भारतीय सेना के लिए एक बड़ी चिंता बनी हुई है, हालांकि हथियार गिराने की घटनाओं पर काफी हद तक रोक लगा दी गई है. एंटी-इनफिल्ट्रेशन ऑब्स्टैकल सिस्टम, जिसमें मोशन सेंसर और थर्मल इमेजिंग के साथ बिजली वाली डबल-रो फेंसिंग शामिल है, मुख्य बाधा बनी हुई है. सैनिकों को 24/7 निगरानी बनाए रखने के लिए हाई-रिज़ॉल्यूशन कैमरे, नाइट विजन डिवाइस और खास स्नो गियर से लैस किया जा रहा है. 

Syed Khalid Hussain

Jammu and Kashmir

