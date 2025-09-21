दुश्मनों को 'फर्स्ट लाइन' से मिलेगी मात, BSF के सिलेबस में जुड़ा ड्रोन वाला चैप्टर, धरे रह जाएंगे सारे मंसूबे

Operation Sindoor: ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पाकिस्तान में भीषण तबाही मचाई थी. भारत के हमलों से पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ था. इस जंग के बाद भारत अपनी युद्ध रणनीति में काफी बदलाव ला रहा है. इसके तहत सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ड्रोन पर विशेष फोकस कर रहा है और ड्रोन युद्ध को प्रशिक्षण का अनिवार्य हिस्सा बना दिया है. एक ड्रोन स्कूल की भी शुरुआत की गई है जहां पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है. जानिए क्यों उठाया जा रहा है ये कदम.

इस स्कूल में BSF खुद की तकनीक से आधुनिक युद्ध की तैयारी कर रही है. बीते दिन खबर आई थी कि बीएसएफ पहला ड्रोन स्क्वाड्रन बना रहा है, जो जम्मू, पंजाब, राजस्थान और गुजरात में भारत-पाक सीमा पर तैनात होगा. हर ड्रोन टीम में 2-3 प्रशिक्षित लोग होंगे. जानिए BSF के ड्रोन प्रशिक्षण में क्या किया जा रहा है.

क्या है ड्रोन प्रशिक्षण?

TOI की रिपोर्ट के मुताबिक बीएसएफ ने ए ड्रोन स्क्वाड्रन और ड्रोन युद्ध का स्कूल बनाया है, एमपी के टेकनपुर में BSF अकादमी ने आरजेआईटी के साथ मिलकर ड्रोन तकनीक की प्रयोगशाला शुरू की है. इसके अलावा एक पुलिस प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र बनाया गया है, इसमें स्टार्टअप, उद्योग और शोधकर्ता शामिल हैं, इस केंद्र में ड्रोन, AI निगरानी जैसे 48 क्षेत्रों में काम कर रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक 45 कर्मियों के पहले बैच ने दो नए पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण पूरा कर लिया है. इसमें ड्रोन कमांडो (जवानों के लिए) और जूनियर रैंक, ड्रोन वॉरियर्स (अधिकारियों के लिए) के लिए था.

दूसरे बैच में कितने कर्मी होंगे प्रशिक्षित

जबकि दूसरा बैच ट्रेनिंग ले रहा है, इसमें 500 कर्मियों को साल भर में प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है. इसमें कोर्स में सिद्धांत, उड़ान का व्यावहारिक अभ्यास, ड्रोन-रोधी रणनीति और तकनीक का इस्तेमाल शामिल है. बता दें कि नए उपकरण और सिमुलेटर के लिए 20 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है, ये ट्रेनिंग रूस-यूक्रेन युद्ध और अमेरिका, चीन, तुर्की की रणनीतियों से प्रेरित है. अगर फिर कभी युद्ध होता है तो बीएसएफ की ड्रोन इकाइयों को सेना के साथ जोड़ा जा सकता है.

क्यों दिया जा रहा है जोर

पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत के बाद मई में शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, भारत को ड्रोन हमलों और मंडराते हथियारों का सामना करना पड़ा, जिन्हें आसमान से ही मार गिराया गया, जबकि बाकी को सेना की वायु रक्षा (एडी) इकाइयों ने खदेड़ दिया. इसके बाद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने मानवरहित हवाई वाहनों (यूएवी) के महत्व और अपनी ड्रोन-रोधी तकनीक विकसित करने पर जोर दिया.