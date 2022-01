LoC पर बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान, मिला मुंहतोड़ जवाब; केरन सेक्टर के बाद अरनिया में घुसपैठिया ढेर

श्रीनगर: बीएसएफ (BSF) ने देश की सीमा में घुसपैठ (Infiltration) की साजिश नाकाम की है. इसी सिलसिले में अरनिया सेक्टर में एक घुसपैठिये को बीएसएफ के जवानों ने मारा गया है.

बीएसफ ने मार गिराया

BSF troops have shot down an intruder near the international border in Arnia sector of Jammu: BSF

अभी हाल ही में जम्मू-कश्मीर (J&K) के रास्ते भारत में घुसपैठ की एक और कोशिश नाकाम की गई थी. भारत की सीमा में आतंकवादियों को दाखिल कराने के लिए पाकिस्तान ने सीज़फायर का उल्लंघन किया. जिसका सेना के जवानों ने मुंह तोड़ जवाब दिया था.

पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम (BAT) ने केरन ( Keran Sector ) सेक्टर में ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए घुसपैठ कराने की कोशिश की थी. एक जनवरी को हुई इस कोशिश को भारतीय सेना (Army) के जवानों ने एलओसी (LoC) पर ही नाकाम कर दिया. उस दौरान मारे गए आंतकी की पहचान पाकिस्तान निवासी मोहम्मद शबीर मलिक के तौर पर हुई. इस आतंकी के पास से एक AK 47 गन और 7 हैंड ग्रेनेड (Graned) बरामद हुए थे.

In breach of ongoing ceasefire b/w India & Pak across LoC,infiltration or BAT action was attempted in Keran sector, Kupwara on Jan 1. Own troops deployed foiled the bid&eliminated the terrorist,identified as Pak's Mohd Shabbir Malik;one AK47 & 7 grenades recovered: Army officials pic.twitter.com/iOjv1J37W2

