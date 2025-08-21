Pakistan की 'कबूतर' वाली साजिश नाकाम, जम्मू रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी

BSP caught Pigeon: पड़ोसी देश पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बात नहीं आ रहा है और इस बार पाकिस्तान की 'कबूतर' वाली साजिश को सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने नाकाम कर दिया है. बीएसएफ ने जम्मू के आरएस पुरा सेक्टर में एक ऐसा कबूतर पकड़ा है, जिसके पैरों में धमकी भरा संदेश बंधा हुआ था. बीएसएफ ने इस कबूतर को कठमारिया बॉर्डर पोस्ट के नजदीक से पकड़ा और जब उसके पैर में बंधी पर्ची खोली तो होश उड़ गए. इस पर्ची पर लिखा था, 'जम्मू स्टेशन IED विस्फोट.'

अलर्ट पर एजेंसियां, बढ़ाई गई जम्मू रेलवे स्टेशन की सुरक्षा

इस कबूतर के पकड़े जाने के बाद सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने जम्मू-कश्मीर पुलिस को इस 'धमकी' की सूचना दी. इस घटना के सामने आते ही सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं और आरएस पुरा पुलिस थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. इसके बाद भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास IED विस्फोट की धमकी वाला कबूतर पकड़े जाने के बाद जम्मू रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है.

पर्ची पर क्या लिखा था मैसेज?

21 सेंटीमीटर लंबी और 6 सेंटीमीटर चौड़ी पर्ची पर जम्मू रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी. इसके साथ ही उर्दू और अंग्रेजी में आगे लिखा था, 'कश्मीर हमारा है, वक्त आ गया है. मामले की जानकारी देते हुए एसपी हेडक्वार्टर इरशाद अहमद राथर ने बताया कि यह मामला बहुत गंभीर है और सभी एंगल से जांच की जा रही है. उन्होंने कहा कि यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या इस तरह कबूतर के जरिए आतंकियों के बीच कोई गुप्त संदेश भेजने की कोशिश की गई है.

जम्मू-कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई तेज

बता दें कि सुरक्षाबलों ने पिछले कुछ महीनों से आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है और आतंकवादियो को जम्मू-कश्मीर से खत्म करने के लिए लगातार ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं. जानकारी के अनुसार, राजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़, रियासी और उधमपुर जिलों में कई आतंकी सक्रिय हैं, जिनमंसे ज्यादातर आतंकी जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े हैं. इसके साथ ही एलओसी पार भी कई आतंकी लॉन्चपैड्स पर घुसपैठ की कोशिश में बैठे हैं, लेकिन भारतीय सेना की सतर्कता और अलर्ट की स्थिति में उनकी हर कोशिश नाकाम हो रही है.