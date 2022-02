चौथे चरण की वोटिंग के बीच मायावती ने BJP पर साधी चुप्पी, SP को लेकर कह दी ये बड़ी बात

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में विधान सभा चुनाव (UP Assembly Election) के चौथे चरण के लिए 9 जिलों की 59 सीटों पर वोट (4th Phase Voting) डाले जा रहे हैं. चौथे चरण में राजधानी लखनऊ समेत रायबरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फतेहपुर, बांदा और उन्नाव में मतदान हो रहा है. इस दौरान बसपा प्रमुख मायावती (BSP Chief Mayawati) ने लखनऊ में अपना मताधिकार का प्रयोग किया और समाजवादी पार्टी (SP) पर जमकर निशाना साधा.

लखनऊ में वोट डालने के बाद मायावती (Mayawati) ने समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) पर जमकर निशाना साधा, हालांकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (BJP) को लेकर कुछ नहीं कहा. उन्होंने कहा, 'बसपा को अकेले सभी वर्गों का वोट मिल रहा है. भाजपा और सपा जीत का दावा कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उनके दावे धरे के धरे रह जाएं. जब नतीजे आएंगे तो बसपा को 2007 की तरह पूर्ण बहुमत मिलेगा.'

बसपा प्रमुख मायावाती (Mayawati) ने कहा, 'अल्पसंख्यक सपा की कार्यशैली से बहुत दुखी है. सपा जो सरकार बनाने का सपना देख रही है इनका सपना चकनाचूर हो जाएगा. जब-जब समाजवादी पार्टी (SP) सत्ता में रही है, उस दौरान सबसे ज्यादा उत्पीड़न दलितों और पिछड़ों का हुआ हैं.'

मायावती (Mayawati) ने आगे कहा, 'मुसलमान भी समाजवादी पार्टी से खुश नहीं हैं और वे उन्हें वोट नहीं देंगे. यूपी के लोगों ने वोट देने से पहले ही सपा को नकार दिया है, क्योंकि सपा को वोट देने का मतलब गुंडा राज और माफिया राज है. सपा सरकार में हुए दंगे सपा नेताओं का चेहरा बताता है कि वे सत्ता में नहीं आ रहे हैं.'

Muslims are not happy with Samajwadi Party. They will not vote for them. People of UP have rejected SP even before voting as voting for SP means Gunda raj, Mafia raj. Riots happened in SP govt. The face of SP leaders tell that they are not coming in power: BSP chief Mayawati pic.twitter.com/bXy1JY5zt8

