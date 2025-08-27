तमिलनाडु में मिले बिना सिर वाले महात्मा बुद्ध, 10वीं शताब्दी पुरानी मूर्ति ने चौंकाया

Buddha Idol Found In Tamil Nadu: तमिलनाडु में बिना सिर वाले बुद्ध की एक मूर्ति मिली है. यह मूर्ति काले पत्थरों से बनी है और दाहिने कंधे पर वस्त्र और कमर पर कपड़ा पहने हुए है.
Tamil Nadu: तमिलनाडु में पुदुकोट्टई जिले के अवुडैयारकोविल में एक सिंचाई टैंक के किनारे 10वीं शताब्दी की बुद्ध की मूर्ति मिला है. इस प्रतिमा में बुद्ध का सिर नहीं है. यह दुर्लभ खोज मंगलवार 26 अगस्त 2025 को पुदुकोट्टई पुरातत्व अनुसंधान मंच के सदस्यों की ओर से एक फील्ड के सर्वेक्षण के दौरान की गई. फोरम के संस्थापक और तंजावुर के तमिल के एंशियंट साइंस डिपार्टमेंट के रिसर्चर ए मणिकंडन ने बताया कि यह खोज पुदुकोट्टई के ऐतिहासिक स्मारकों को डॉक्यूमेंट करने के एक प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जो फोरम अध्यक्ष करू राजेन्द्रन के मार्गदर्शन में चल रही है.
मिट्टी का सिर रखने से बारिश होती है
काले पत्थर से बनी यह मूर्ति पेरिया कनमई सिंचाई टैंक के पास पेरुमदई नहर के टीले पर स्थित है. स्थानीय लोग इसे 'थलै इल्ला सामी' (सिरविहीन देवता) के नाम से जानते हैं. ग्रामीणों का मानना है कि सूखे के समय इस प्रतिमा पर मिट्टी का सिर रखने से बारिश होती है.मणिकंडन ने बताया कि प्रतिमा की शैलीगत विशेषताओं के आधार पर इसे 10वीं शताब्दी का माना जा सकता है.
मूर्ति की खासियत
मूर्ति की ऊंचाई 48 सेंटीमीटर और चौड़ाई 38 सेंटीमीटर है. प्रतिमा में बुद्ध को दाहिने कंधे पर वस्त्र और कमर पर कपड़ा पहने हुए दर्शाया गया है. इसकी चौड़ी छाती, गर्दन पर तीन रेखाएं (त्रिवली), ब्रॉड शोल्डर और पारंपरिक मुद्रा में ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ इसकी खास विशेषताओं में शामिल हैं. स्थानीय निवासियों ने बताया कि प्रतिमा का सिर पहले पास की नहर में देखा गया था, लेकिन अब तक उसे वापस प्राप्त नहीं किया जा सका है. रिसर्च टीम ने इसके लिए क्षेत्र में आगे की खोज जारी रखने की योजना बनाई है.
चोल काल में बौद्ध धर्म का प्रभाव
ऐतिहासिक संदर्भों से पता चलता है कि चोल काल के दौरान अवुडैयारकोविल और उसके आसपास के क्षेत्रों में बौद्ध धर्म का काफी प्रभाव था. प्राचीन साहित्य में उल्लेख है कि बौद्ध विद्वान बुद्धमित्र, जिन्होंने चोल राजा वीरा राजेन्द्र के शासनकाल में व्याकरण ग्रंथ 'वीर चोलियम' की रचना की थी अवुडैयारकोविल के पास स्थित प्राचीन पोन्पत्रि (वर्तमान पोन्पथी) से थे. उनके साथ जुड़े किले जैसे संरचनाओं और खाई के अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं. मणिकंडन ने कहा कि यह खोज पुदुकोट्टई की बौद्ध विरासत को उजागर करती है और क्षेत्र में आगे पुरातात्विक अन्वेषण की आवश्यकता को रेखांकित करती है.
FAQ
बुद्ध की प्रतिमा कहां मिली है?
बुद्ध की प्रतिमा तमिलनाडु के पुदुकोट्टई जिले के अवुडैयारकोविल में पेरिया कनमई सिंचाई टैंक के पास.
यह प्रतिमा किस काल की है?
यह प्रतिमा 10वीं शताब्दी की मानी जा रही है.
प्रतिमा की विशेषताएं क्या हैं?
यह काले पत्थर की बनी है, सिरविहीन है, और पारंपरिक मुद्रा में बुद्ध को दर्शाती है.
