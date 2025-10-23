कश्मीर: आगा Vs आगा Vs आगा की दिलचस्प फाइट, शिया बहुल इलाके में भाजपा ने खेला धार्मिक कार्ड

BJP Bugdam Election 2025: कश्मीर में एक वंश और तीन विचारधाराएं आपस में लड़ रही हैं. बडगाम का उपचुनाव आगा बनाम आगा बनाम आगा का एक दिलचस्प मुकाबला बन गया है. भाजपा के एक दांव से बडगाम उपचुनाव पर पूरे देश की नजरें टिक गई हैं. कश्मीर के प्रभावशाली शिया समुदाय से जुड़े आगा वंश के तीन सदस्य आपस में भिड़ रहे हैं. इनकी विचारधाराएं अलग-अलग हैं. एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस की क्षेत्रीय स्वायत्तता की बात है तो दूसरी तरफ पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का नरम अलगाववाद. ऐसे में तीसरे उम्मीदवार भाजपा के राष्ट्रवादी एजेंडे के साथ आगे बढ़ रहे हैं. इससे यह एक दुर्लभ और आकर्षक राजनीतिक मुकाबला बन गया है.

जम्मू-कश्मीर में बडगाम विधानसभा उपचुनाव 11 नवंबर 2025 को होने हैं, मतगणना 14 नवंबर को होगी. आगा परिवार के तीन सदस्य तीन प्रमुख दलों के उम्मीदवार के रूप में मैदान में हैं. ये सभी 1977 से NC के गढ़ में प्रभुत्व जमाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं. यहां सुन्नी-शिया मिश्रित मतदाताओं की संख्या 125,000 के करीब है. यह सीट मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के 2024 का विधानसभा चुनाव जीतने के बाद खाली हो गई क्योंकि उन्होंने गंदेरबल में अपनी दूसरी सीट बरकरार रखने का फैसला किया.

NC से आगा सैयद महमूद

पीडीपी उम्मीदवार के मामा आगा सैयद महमूद को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मैदान में उतारा है. वह एक वरिष्ठ एनसी नेता और पूर्व मंत्री हैं. महमूद 1977 से बडगाम पर एनसी की अटूट पकड़ का लाभ उठा रहे हैं और पार्टी के घोषणापत्र के वादों पर जोर दे रहे हैं. जब उनसे पूछा गया कि क्या यह परिवार के साथ लड़ाई है तो महमूद ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि यह लोकतंत्र है और हमारा परिवार हमेशा बडगाम की बेहतरी के लिए लड़ता रहा है और हम सत्ता में केवल एक साल से हैं. कार्यकाल समाप्त होने के बाद हम लोगों के पास जाएंगे. इस बार मेरा ध्यान क्षेत्र के विकास पर होगा और लोगों को समझाऊंगा कि उनके लिए क्या बेहतर है.

आगा सैयद महमूद मौसवी ने कहा, 'यह एक लोकतंत्र है, हम लोकतंत्र में रहते हैं, यहां ऐसी चीजें होती हैं. यह वंशवाद का मुद्दा नहीं है. हम लोगों की सेवा करना चाहते हैं, हमने हमेशा लोगों की सेवा की है, चाहे वह धार्मिक हो या किसी और तरह से. इसका कारण यह है कि आज बडगाम मेरे पिता की वजह से एक जिला है. चुनाव मंजिल तक पहुंचने का रास्ता है. अगर मेरे वंश के लोग दूसरी पार्टी के साथ हैं, तो उनका उद्देश्य एक ही है, हम एक-दूसरे के विरोधी नहीं हैं. वह लोगों के सामने अपना एजेंडा रखेंगे. हम अपना एजेंडा रखेंगे, फिर यह लोगों पर निर्भर करता है कि वे किसे चुनते हैं और हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है.'

पीडीपी से आगा सैयद मुंतजिर मेहदी

पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने एक बार फिर आगा सैयद मुंतजिर मेहदी पर भरोसा किया है, जो पिछली बार सितंबर 2024 के आम विधानसभा चुनावों में उमर अब्दुल्ला से हार गए थे. मुंतज़िर प्रभावशाली अंजुमन-ए-शरी शियायान, एक प्रमुख शिया संस्था के अध्यक्ष आगा सैयद हसन के बेटे और एनसी उम्मीदवार आगा सैयद महमूद के करीबी भतीजे हैं. मुंतज़िर उमर अब्दुल्ला के सीट छोड़ने को लेकर स्थानीय लोगों की शिकायतों को 'विश्वासघात' के रूप में पेश कर रहे हैं जबकि उन्होंने जीतने पर इसे बरकरार रखने का वादा किया था.

वह 2024 में उमर के खिलाफ मुख्य दावेदार थे. बडगाम में अपनी जीत के बाद लोगों को यह समझाने के अलावा कि उमर ने उन्हें धोखा दिया है, उनके पास एक और मजबूत पक्ष यह है कि बडगाम-श्रीनगर के मौजूदा सांसद भी आगा राजवंश से हैं और मुंतज़िर के चचेरे भाई हैं. यहां तक ​​कि एनसी उम्मीदवार आगा सैयद रुहुल्ला मेहदी के ममेरे बेटे पिछले एक साल के एनसी के कामकाज से नाराज हैं. उन्होंने खुले तौर पर घोषणा की थी कि वह इस चुनाव में एनसी अभियान का हिस्सा नहीं होंगे, जो पीडीपी की बढ़ती पकड़ का संकेत है. उनके भाषण विकास और एनसी के '50 साल के अधूरे वादों' के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर पर केंद्रित हैं.

आगा सैयद मुंतजिर मेहदी ने कहा, 'यह परिवार बनाम परिवार नहीं है, जिस पार्टी ने मुझे ज़िम्मेदारी दी है, मुख्य बात यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वर्षों से यहां के लोगों के साथ क्या किया है, और पिछली बार जब उन लोगों ने उमर साहब को 36000 वोट दिए और उन्हें चुना और जिस तरह से उमर साहब ने यहां के लोगों को धोखा दिया और उन्हें कूड़ेदान में डाल दिया. यह उस बात का जवाब है. पिछली बार उमर साहब ने यहां तक कहा था कि अगर अतीत में गलतियां हुई हैं... लेकिन इस बार सीएम उम्मीदवार यहां से हैं तो सभी चीजें हो जाएंगी, लेकिन कुछ दिन जीतने के बाद उन्होंने लोगों से सलाह किए बिना उन्हें छोड़ दिया. यह चुनाव उसके खिलाफ है, यह ए बनाम ए बनाम ए नहीं है.'

भाजपा ने आगा सैयद मोहसिन को उतारा

इस बार भारतीय जनता पार्टी ने भी शिया बहुल क्षेत्र में धार्मिक कार्ड खेला और उसी वंश के सदस्य आगा सैयद मोहसिन को मैदान में उतारा. मोहसिन एनसी और पीडीपी दोनों के खिलाफ व्यापक सत्ता-विरोधी भावना का फायदा उठाकर भाजपा को एक नए विकल्प के रूप में पेश कर रहे हैं. चुनाव मैदान में एकमात्र प्रमुख गैर-क्षेत्रीय पार्टी होने के नाते, वह पिछली सरकारों के दौरान हुई उपेक्षा को उजागर कर रहे हैं और यथास्थिति से निराश मतदाताओं से अपील कर रहे हैं. भाजपा ने 2024 में बडगाम से चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन इसे कश्मीर घाटी में विस्तार के अवसर के रूप में देख रही है.

आगा सैयद मोहसिन ने कहा, 'हमें उम्मीद है कि इस बार कमल खिलेगा क्योंकि लोगों ने पिछले 50 सालों से नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस जैसी अन्य पार्टियों की सरकारें देखी हैं. इस बार लोग बदलाव चाहते हैं. पिछले 10 सालों से भाजपा केंद्र में है. बडगाम का विकास देखिए, जो उन्होंने 50 सालों में नहीं किया, वो भाजपा ने 10 सालों में कर दिखाया. लोग इस बार बदलाव चाहते हैं. उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि जहां मुझे ज़्यादा अंतर से जीत मिलेगी, मैं उस सीट को बरकरार रखूंगा. उन्हें बडगाम में वो सीट मिली थी लेकिन बाद में उन्होंने बडगाम छोड़ दिया. उन्होंने बडगाम के मतदाताओं का अपमान किया और वे कभी बडगाम वापस नहीं आए. चुनावों में उन्होंने जो भी वादे किए थे, उनमें से कुछ भी पूरा नहीं हुआ. मैं आगा सैयद रुहुल्ला की सराहना करता हूं जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए प्रचार करने से इनकार कर दिया क्योंकि वे एक ईमानदार इंसान हैं और उन्हें पता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कुछ नहीं किया.'

आगा परिवार का राजनीतिक दबदबा उनके शिया नेतृत्व और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ ऐतिहासिक संबंधों से उपजा है, लेकिन इस बार मतभेद गहरे हैं. एक बड़ी वजह यह है कि एनसी सांसद आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी परिवार के कद्दावर नेता और बडगाम से तीन बार विधायक रह चुके हैं और उन्होंने सार्वजनिक रूप से महमूद के अभियान से दूरी बना ली है. 2024 में विधानसभा से लोकसभा में जाने वाले रूहुल्लाह ने एनसी पर आम चुनावों में किए गए वादों को पूरा न करने का आरोप लगाया है और एनसी को प्रचार में उनकी छवि का इस्तेमाल न करने की चेतावनी देते हुए इसे 'उनके संघर्ष का दुरुपयोग' बताया है. महमूद ने इसे कमतर आंकते हुए जोर दिया है कि एनसी की ताकत व्यक्ति से बढ़कर है, लेकिन विश्लेषकों का कहना है कि इससे शिया वोट छिटक सकते हैं और पार्टी की एकता में दरार पड़ सकती है और पीडीपी को फायदा हो सकता है.

एनसी के लिए इस बार बडगाम से जीत आसान नहीं लग रही है लेकिन यह बहुत कठिन मुकाबला होगा और यह अक्टूबर 2024 के बाद से सत्ता में आई उमर सरकार की पहली बड़ी परीक्षा भी है. हार पिछले साल के चुनावों की 'एनसी लहर' को कमजोर कर सकती है और प्रतिद्वंद्वियों को मज़बूत कर सकती है.

इस बार बडगाम उपचुनाव में 20 नामांकन हैं जिनमें मुंतज़र मोहिउद्दीन, आप की दीबा खान और एआईपी के नज़ीर अहमद खान जैसे निर्दलीय उम्मीदवार शामिल हैं, लेकिन आगा तिकड़ी का दबदबा है. बडगाम उपचुनाव नीतिगत कम और स्वाभिमान, निष्ठा, वैचारिक टकराव और पारिवारिक विरासत का ज़्यादा है. आगा वंश के अंदरूनी कलह ने एक सुरक्षित नेशनल कॉन्फ्रेंस सीट को रणक्षेत्र में बदल दिया है, जहां पीडीपी और भाजपा को अपनी जगह बनाने का मौका मिल रहा है. अब देखना होगा कि इस पारिवारिक कलह का सामना कौन करेगा?