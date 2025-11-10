Advertisement
उमर की नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बडगाम उपचुनाव एक अहम परीक्षा, आगा बनाम आगा

Budgam by election: 2024 के विधानसभा चुनावों में उमर अब्दुल्ला ने पीडीपी के आगा सैयद मुंतजिर को 18000  वोटों के भारी अंतर से हराया था. उमर अब्दुल्ला को 36010 वोट मिले थे तो वहीं मुंतजिर को 17525 वोट मिले. अब उमर की जगह आगा सैयद महमूद नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार हैं, जिसकी वजह से यह चुनाव काफी कट-टू-कट फाइट वाला बन चुका है.

 

Written By  Syed Khalid Hussain|Last Updated: Nov 10, 2025, 07:42 PM IST
Syed Mahmood Agha vs Syed Muntazir Agha: बडगाम में मंगलवार को होने वाले उपचुनाव को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है. यहां होने वाले चुनाव में 127025 मतदाता ईवीएम के जरिए 17 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे. जिनमें घाटी के तीन प्रमुख राजनीतिक दलों की अगुवाई करने वाले प्रभावशाली आगा परिवार के सदस्य भी शामिल हैं.बडगाम उप-चुनाव के उम्मीदवारों में नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगा सैयद महमूद और पीडीपी के आगा सैयद मुंतजिर के अलावा सैयद मोहसिन बीजेपी, नजीर अहमद खान अवामी इत्तेहाद पार्टी के अलावा दीबा खान आम आदमी पार्टी और निर्दलीय उम्मीदवार मुंतजिर मोहिउद्दीन भी शामिल हैं.

एनसी का गढ़
बडगाम में लंबे समय तक नेशनल कॉन्फ्रेंस यानि कि एनसी का प्रभाव रहा है. आगा रूहुल्लाह मेहदी ने 2002, 2008 और 2014 के विधानसभा चुनावों में यह सीट जीती थी लेकिन उसके बाद 2024 में उमर अब्दुल्ला ने यहां से चुनाव जीता. ऐतिहासिक तौर पर ये निर्वाचन क्षेत्र एनसी के हक में ही रहा है. सैयद गुलाम हसन गिलानी ने 1977, 1983, 1987 और 1996 में लगातार चार बार यहां से जीत हासिल की थी. इतना ही नहीं एनसी का यहां पर स्ट्राइक रेट लगभग 100 का है क्योंकि उन्होंने यहां हुए 11 में से 10 चुनावों में जीत हासिल की है. हालांकि, एक मात्र चुनाव 1972 में आया जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवार अली मोहम्मद मीर यहां से विजयी हुए. 

यह भी पढ़ें: Lal Quila Blast: दिल्ली में लाल किला के ठीक सामने कार में भयानक धमाका, कई लोगों के घायल होने की खबर

कट टू कट फाइट
2024 के विधानसभा चुनावों में उमर अब्दुल्ला ने पीडीपी के आगा सैयद मुंतजिर को 18000  वोटों के भारी अंतर से हराया था. उमर अब्दुल्ला को 36010 वोट मिले थे तो वहीं मुंतजिर को 17525 वोट मिले. अब उमर की जगह आगा सैयद महमूद नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार हैं, जिसकी वजह से यह चुनाव काफी कट टू कट फाइट वाला बन चुका है क्योंकि, एनसी के स्थानीय दिग्गज नेता आगा रूहुल्लाह मेहदी पार्टी से नाराज बताए जा रहे हैं और इसी के चलते उन्होंने एनसी के उम्मीदवार के लिए प्रचार अभियान रोक दिया है. बडगाम सुन्नी बहुल इलाका है और यहां काफी कम वोटिगं होती है, जिसकी वजह से इस बार यहां एनसी कमजोर लग साबित हो सकती है. क्योंकि, इस बार सुन्नी वोटर्स कई उम्मीदवारों में बंट सकते हैं.

Syed Khalid Hussain

Budgam By ElectionSyed Mahmood Agha vs Syed Muntazir AghaToday Latest Hindi News

