Hindi NewsदेशBudget से ईरान का चाबहार पोर्ट गायब, बांग्लादेश को सिर्फ 60 करोड़ की मदद; बजट में इन देशों पर मेहरबान हुआ भारत

Budget से ईरान का चाबहार पोर्ट गायब, बांग्लादेश को सिर्फ 60 करोड़ की मदद; बजट में इन देशों पर मेहरबान हुआ भारत

Budget: बजट 2026-27 में भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाह के लिए आवंटन शून्य कर दिया है और बांग्लादेश को दी जाने वाली विकास सहायता घटाकर 60 करोड़ रुपये कर दी है. वहीं भूटान, नेपाल, मालदीव और मॉरीशस जैसे देशों को भी सहायता दी गई है. आइए जानते है कि भारत ने किन देशों को कितना पैसा दिया है...

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Feb 02, 2026, 12:00 PM IST
Budget 2026: भारत ने 2026-27 के केंद्रीय बजट में ईरान के चाबहार बंदरगाह परियोजना के लिए किसी भी प्रकार का आवंटन नहीं किया है, जबकि बांग्लादेश के लिए विकास सहायता को भी आधा कर दिया गया है. ये फैसले अमेरिका के प्रतिबंधों और क्षेत्रीय कूटनीतिक परिस्थितियों में आए बदलावों को दर्शाते हैं.

अमेरिका ने चाबहार प्रोजेक्ट पर लगा रखा है प्रतिबंध

बजट दस्तावेजों के अनुसार, 2025-26 में चाबहार बंदरगाह के विकास के लिए आवंटित राशि को 100 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 400 करोड़ रुपये किया गया था, लेकिन 2026-27 में इसे घटाकर शून्य कर दिया गया है. यह कदम ट्रंप प्रशासन द्वारा 2025 में चाबहार परियोजना पर लगाए गए अमेरिकी प्रतिबंधों से जुड़ा माना जा रहा है. हालांकि अमेरिका ने इस परियोजना को लेकर 6 महीने की अस्थायी छूट दी थी, लेकिन यह केवल अप्रैल 2026 तक ही वैध है, जिससे भारत के लिए आगे निवेश जारी रखना अनिश्चित हो गया.

बांग्लादेश के लिए विकास साझेदारी के तहत दी जाने वाली सहायता राशि को भी 2025-26 के 120 करोड़ रुपये से घटाकर 2026-27 में 60 करोड़ रुपये कर दिया गया है. विशेषज्ञों का मानना है कि यह कटौती ढाका में अंतरिम सरकार के कार्यकाल के दौरान भारत-बांग्लादेश संबंधों में आई ठंडक का संकेत है. हालांकि, 12 फरवरी को बांग्लादेश में होने वाले आम चुनावों के बाद नई दिल्ली दोनों देशों के रिश्तों को फिर से मजबूत करने की कोशिश कर रही है.

अफ्रीकी देशों को 225 करोड़ की मदद 

वहीं, भारत का एक करीबी विकास भागीदार माने जाने वाला भूटान 2026-27 में भी बाह्य सहायता कोष का सबसे बड़ा लाभार्थी बना हुआ है. भूटान के लिए 2,288 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जो पिछले वित्त वर्ष के 2,150 करोड़ रुपये से थोड़ा अधिक है.

विदेश मंत्रालय के कुल बजट में भी मामूली वृद्धि हुई है. मंत्रालय को 2026-27 के लिए 22,119 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो 2025-26 के 20,517 करोड़ रुपये से अधिक है. इसमें विदेश विकास सहायता का हिस्सा 6,998 करोड़ रुपये है, जो मंत्रालय के कुल बजट का लगभग एक तिहाई है और पिछले वर्ष के 6,750 करोड़ रुपये के आवंटन से थोड़ा ज्यादा है. अन्य देशों के लिए आवंटन में नेपाल को 800 करोड़ रुपये, मालदीव और मॉरीशस को 550-550 करोड़ रुपये, श्रीलंका को 400 करोड़ रुपये, अफ्रीकी देशों को 225 करोड़ रुपये और लैटिन अमेरिकी देशों को 120 करोड़ रुपये शामिल हैं.

