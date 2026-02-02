Budget से पीएम मोदी ने किया ट्रंप के टैरिफ का इलाज; समझें कैसे भारत ने अमेरिका को दिया जवाब?

Budget 2026: केंद्रीय बजट 2026-27 से मोदी सरकार ने अमेरिकी टैरिफ और द्विपक्षीय व्यापार दबावों का रणनीतिक जवाब दिया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टेक्सटाइल, फुटवियर और समुद्री उत्पाद जैसे कमजोर सेक्टर्स के लिए मदद और डायवर्सिफिकेशन की योजनाओं का ऐलान किया, ताकि वे 50% तक के US टैरिफ के प्रभाव से सुरक्षित रह सकें.

विदेशी कंपनियों को 2047 तक टैक्स में छूट

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में विदेशी कंपनियों को 2047 तक टैक्स में छूट देने की घोषणा की है. यह छूट उन कंपनियों के लिए है, जो भारत में डेटा सेंटर स्थापित करके दुनिया भर के ग्राहकों को क्लाउड सेवाएं देंगी. हालांकि, कंपनियों को सेवाओं की बिक्री भारतीय री-सेलर एंटिटी के माध्यम से करनी होगी.

बजट में विमान के पुर्जों और परमाणु-ऊर्जा उपकरणों पर ड्यूटी खत्म करने का प्रस्ताव भी शामिल है. इससे अमेरिकी एविएशन और न्यूक्लियर कंपनियों को भारत में कारोबार बढ़ाने का फायदा मिलेगा. इससे पहले SHANTI एक्ट और न्यूक्लियर पावर सेक्टर में प्राइवेट एंट्री ने अमेरिकी कंपनियों की एक मांग पूरी कर दी थी.

SEZ पर सरकार का खास फोकस

बजच में घरेलू सेक्टरों को भी मदद दी गई है. टेक्सटाइल सेक्टर के लिए नई योजनाओं में क्लस्टर्स का आधुनिकीकरण, पूंजीगत सहायता, इनपुट वस्तुओं की उपलब्धता और रोजगार बढ़ाने के उपाय शामिल हैं. नेशनल फाइबर स्कीम, राष्ट्रीय हथकरघा और हस्तशिल्प कार्यक्रम और टेक्स-इको पहल के जरिए प्रतिस्पर्धी और टिकाऊ वस्त्र उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा.

SEZ में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को रियायती दरों पर DTA में बिक्री की सुविधा देने की घोषणा की गई है, जिससे अमेरिकी टैरिफ के चलते बंद होने की कगार पर खड़ी यूनिट्स को राहत मिलेगी. पिछले पांच सालों में केवल सात SEZ में 466 यूनिट बंद हो चुकी हैं. श्रम-प्रधान सेक्टरों के लिए भी राहत की घोषणा की गई है. समुद्री उत्पादों और जूते के निर्यात में इस्तेमाल होने वाले इनपुट्स की शुल्क-मुक्त सीमा बढ़ाई गई और निर्यात समय सीमा को 6 महीने से बढ़ाकर एक साल किया गया.

कंटेनर की कमी को देखते हुए 10000 करोड़ रुपये की कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग योजना की घोषणा की गई है. इससे विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी कंटेनर उत्पादन इकोसिस्टम तैयार होगा और चीन पर निर्भरता कम होगी. पिछले साल मिडिल ईस्ट के तनाव और लाल सागर संकट ने भारत की अस्थायी निर्भरता को उजागर किया था. इस बजट का उद्देश्य अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव को कम करना, कमजोर सेक्टर्स को बचाना और भारत को वैश्विक व्यापार में प्रतिस्पर्धी बनाना है.