Advertisement
trendingNow13107148
Hindi Newsदेशआजीवन चुनाव लड़ने से रोका जाए, बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ मूल प्रस्ताव किया पेश; कांग्रेस का पलटवार- PM से अधिक वोट मिले थे

'आजीवन चुनाव लड़ने से रोका जाए', बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ मूल प्रस्ताव किया पेश; कांग्रेस का पलटवार- PM से अधिक वोट मिले थे

Parliament Session: बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में गुरुवार को राहुल गांधी के खिलाफ एक मूल प्रस्ताव पेश किया है. इसके जरिए नेता प्रतिपक्ष की सदन की सदस्यता को समाप्त किया जा सके और उन्हें आजीवन चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित करने की मांगी भी की गई है. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Feb 12, 2026, 05:02 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'आजीवन चुनाव लड़ने से रोका जाए', बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ मूल प्रस्ताव किया पेश; कांग्रेस का पलटवार- PM से अधिक वोट मिले थे

Moves motion against Rahul Gandhi: भारतीय जनता पार्टी (BJP) सांसद निशिकांत दुबे ने गुरुवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ एक मूल प्रस्ताव पेश किया है. बीजेपी ने आरोप लगाया है कि उन्होंने (राहुल गांधी) अमेरिका के साथ हुई डील को लेकर सरकार पर झूठा आरोप लगाया है. इससे एक दिन पहले बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस लाने की बात कही थी. 

दरअसल, बुधवार को केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा था कि सरकार राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस लाएगी. हालांकि. अब सरकार ने रणनीति बदलते हुए कहा कि ये नोटिस नहीं लाया जाएगा. इससे इतर बीजेपी सांसद ने आज लोकसभा में राहुल गांधी के खिलाफ एक विशिष्ट प्रस्ताव का नोटिस दिया है. इसके जरिए नेता प्रतिपक्ष की सदन की सदस्यता को समाप्त किया जा सके और उन्हें आजीवन चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित करने की मांगी भी की गई है. 

क्या है पूरा मामला? 

Add Zee News as a Preferred Source

बुधवार को लोकसभा में बोलते हुए राहुल गांधी ने एपस्टीन फाइल्स का जिक्र किया था और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का नाम लेते हुए उनपर आरोप लगाए थे. इतना ही नहीं राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने देश को बेच दिया है. इन्हीं आरोपों के बाद किरेन रिजिजू ने कहा था कि सरकार राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाएगी. हालांकि, अब सरकार ने अपनी रणनीति बदल ली है. 

कांग्रेस ने बोला करारा हमला 

निशिकांत दुबे की ओर से लाए गए इस विशिष्ट प्रस्ताव पर कांग्रेस ने निशाना साधा है. कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा के विशिष्ट प्रस्ताव का सामना करने के लिए कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है. उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव का सामना करने के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं. कांग्रेस सांसद ने कहा कि पिछली बार जब उन्होंने उनकी मेंबरशिप कैंसिल करने की कोशिश की थी, तो लोगों ने उन्हें PM मोदी से ज़्यादा वोट दिए थे. हम पार्लियामेंट में सच बोलते रहेंगे. इसके अलावा वेणुगोपाल ने सरकार पर विपक्ष की आवाज़ को रोकने के लिए चेयर पर दबाव डालने का भी आरोप लगाया.

सरकार क्यों नहीं लाई राहुल के खिलाफ विषेशाधिकार हनन का नोटिस 

कल किरेन रिजिजू ने कहा था कि सरकार की ओर राहुल के खिलाफ विशेषाधिकार नोटिस लाया जाएगा. हालांकि, इसके अगले दिन बीजेपी ने यू टर्न ले लिया. माना जा रहा है कि सरकार की मंशा है कि किसी तरीके से सदन की कार्यवाही पिछले कुछ समय में पटरी पर लौटी है. सरकार को आशंका है कि अगर राहुल के खिलाफ कोई भी विशेषाधिकार नोटिस लाया जाता है, सदन में भीर से भारी हंगामा देखने को मिल सकता है. 

यह भी पढ़ें: कुर्सी की खींचतान के बीच दिल्ली पहुंचे शिवकुमार, कर्नाटक में 'तीसरे मोर्चे' की बैठक के बाद मची हलचल

निशिकांत दुबे ने क्या कहा? 

गौरतलब है कि बीजेपी सांसद ने स्पष्ट किया है कि कोई विशेषाधिकार नोटिस नहीं दिया गया है. उन्होंने कहा कि मैं एक विशिष्ट प्रस्ताव लाने का नोटिस दिया हूं. ऐसे प्रस्ताव का नोटिस स्वतंत्र होता है, जिसको सदन की मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाता है और इसको किसी फैसले या राय के लिए तैयार किया जाता है. जानकारी के अनुसार, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा स्पीकर बिरला को लेटर लिखकर राहुल के ‘अनैतिक व्यवहार’ की जांच की मांग की. उन्होंने कांग्रेस नेता द्वारा कथित तौर पर किए गए चार गंभीर गलत कामों का ज़िक्र किया. दुबे ने लेटर में लिखा कि उन्होंने (राहुल) चालाकी से पूर्व आर्मी चीफ, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे का नाम घसीटा है, उनकी अनपब्लिश्ड किताब का ज़िक्र करके, जिसका छिपा हुआ मकसद भारतीय सेना और रक्षा मंत्रालय को बदनाम करना है, साथ ही हमारे प्रधानमंत्री को शर्मनाक तरीके से इसमें शामिल करना है. 

यह भी पढ़ें: स्टार्ट अप के लिए मांगे पैसे, इनकार करने पर जल्लाद बना बेटा, कर दिया मां-बाप का कत्ल

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

TAGS

Rahul GandhiNishikant Dubey

Trending news

'चुनाव लड़ने से रोका जाए', बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ मूल प्रस्ताव किया पेश
Rahul Gandhi
'चुनाव लड़ने से रोका जाए', बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ मूल प्रस्ताव किया पेश
राहुल गांधी पर बरसे हरदीप पुरी, कहा- फ्रेमवर्क पढ़ा होता तो गधा बनने से बच जाते
Hardeep Singh Puri
राहुल गांधी पर बरसे हरदीप पुरी, कहा- फ्रेमवर्क पढ़ा होता तो गधा बनने से बच जाते
कैमरा-मोबाइल ले जाना मना है फिर महिला ने भवन के अंदर का कैसे बना लिया वीडियो?
mata vaishno devi bhawan video
कैमरा-मोबाइल ले जाना मना है फिर महिला ने भवन के अंदर का कैसे बना लिया वीडियो?
बुक लिखने से पहले लेनी होगी इजाजत,नरवणे की किताब पर बवाल के बीच एक्शन में मोदी सरकार
General MM Naravane
बुक लिखने से पहले लेनी होगी इजाजत,नरवणे की किताब पर बवाल के बीच एक्शन में मोदी सरकार
वोट नहीं दिया तो जनता से वापस मांग लिए कुकर-पैसे; नेता की इस हरकत ने चौंकाया
Telangana Municipal Elections
वोट नहीं दिया तो जनता से वापस मांग लिए कुकर-पैसे; नेता की इस हरकत ने चौंकाया
मैं BJP को देता हूं चुनौती..राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन पर बोले KC वेणुगोपाल
Rahul Gandhi
मैं BJP को देता हूं चुनौती..राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन पर बोले KC वेणुगोपाल
गृह मंत्रालय के नए निर्देश पर जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष ने जताया एतराज
MHA guidelines national song
गृह मंत्रालय के नए निर्देश पर जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष ने जताया एतराज
कुर्सी की खींचतान के बीच दिल्ली पहुंचे शिवकुमार, 'तीसरे मोर्चे' की बैठक के बाद हलचल
DK Shivakumar
कुर्सी की खींचतान के बीच दिल्ली पहुंचे शिवकुमार, 'तीसरे मोर्चे' की बैठक के बाद हलचल
स्पीकर चैंबर में हंगामा? रिजिजू का बड़ा आरोप- 20-25 कांग्रेस सांसदों ने की बदसलूकी
Kiren Rijiju Statement
स्पीकर चैंबर में हंगामा? रिजिजू का बड़ा आरोप- 20-25 कांग्रेस सांसदों ने की बदसलूकी
आप कुछ ज्यादा पढ़ रहे... वांगचुक पर सुप्रीम कोर्ट में चीन-पाकिस्तान का जिक्र क्यों?
Sonam Wangchuk
आप कुछ ज्यादा पढ़ रहे... वांगचुक पर सुप्रीम कोर्ट में चीन-पाकिस्तान का जिक्र क्यों?