Advertisement
trendingNow13097854
Hindi Newsदेशवास्को डी गामा 11 महीनों में भारत पहुंच गया, लेकिन PM 2 साल में.., खरगे का मोदी पर हल्ला बोल

'वास्को डी गामा 11 महीनों में भारत पहुंच गया, लेकिन PM 2 साल में..', खरगे का मोदी पर हल्ला बोल

बुधवार को राज्यसभा में बोलते हुए मल्लिकार्जुन खरगे ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी को हिंसाग्रस्त मणिपुर जाने में दो साल क्यों लग गए. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Feb 04, 2026, 04:35 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मल्लिकार्जुन खरगे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष
मल्लिकार्जुन खरगे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष

Budget Session: संसद के बजट सत्र के बीच इस समय में सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है. इस कड़ी में राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने इस चर्चा में हिस्सा लिया. इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा. कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बुधवार को सदन में बोलते हुए आश्चर्य व्यक्त किया और कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी को हिंसाग्रस्त मणिपुर जाने में दो साल क्यों लग गए. उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा कि खोजकर्ता वास्को डी गामा को 15वीं शताब्दी में पुर्तगाल से भारत पहुंचने में केवल 11 महीने ही लगे थे.

दरअसल, राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि वास्को डी गामा और क्रिस्टोफर कोलंबस ने एक नई दुनिया की खोज करने में क्रमशः 11 महीने और दो महीने का समय लिया, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री को दिल्ली से मणिपुर जाने में दो साल लग गए. वहीं, खरगे ने यह भी पूछा कि क्या प्रधानमंत्री पूर्वोत्तर और भारत के लिए अपनी चिंता इसी तरीके से व्यक्त करते हैं? 

खरगे का पीएम मोदी पर हल्ला बोल 

Add Zee News as a Preferred Source

राज्य सभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने केंद्र सरकार की पूर्वोत्तर राज्य पर बनाई जा रही नीतियों पर सवाल खड़ा किया और केंद्र की आलोचना की. खरगे ने यहां तक दावा किया कि जब मणिपुर में आग लगी थी, उस वक्त सरकार चुप थी. खरगे ने अपने संबोधन में कहा कि दो समुदायों के बीच जातीय हिंसा के कारण 200 से अधिक लोगों की मौत हुई और 70,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए. आपने मणिपुर को एक सैन्यीकृत क्षेत्र में बदल दिया. 

यह भी पढ़ें: अगर मर्यादा टूटी, लोकतंत्र की आत्मा ढह जाएगी... लोकसभा में भड़के स्पीकर ओम बिरला, सांसदों को पढ़ाया पाठ

जब सदन में किया वास्को डी गामा

खरगे ने यह भी कहा कि इतिहास गवाह है, एक समय पर वास्को डी गामा को पुर्तगाल से अफ्रीका होते हुए भारत पहुंचने में करीब 11 महीने लगे. उस वक्त उन्हें समुद्री मार्ग की जानकारी भी नहीं थी. इसके अलावा क्रिस्टोफर कोलंबस को स्पेन से उत्तरी अमेरिका पहुंचने में दो महीने लगे. वहीं, इतने बड़े मानवीय संकट के दौरान, विपक्ष के बार-बार अनुरोध के बावजूद, प्रधानमंत्री मोदी को दिल्ली से मणिपुर पहुंचने में दो साल लग गए. 

मणिपुर से हटा राष्ट्रपति शासन 

गौरतलब है कि आज शाम को ही केंद्रीय गृहमंत्रालय ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को तत्काल प्रभाव से हटाने की अधिसूचना जारी की. करीब एक साल पहले मणिपुर में सरकार गिरने के बाद राष्ट्रपति शासन लगाया गया था. मंगलवार को ही वाई खेमचंद सिंह को एनडीए विधायक दल क नेता चुना गया है और राज्य के अगले सीएम होंगे. 

यह भी पढ़ें: Mamata Banerjee: 'दोबारा सत्ता में नहीं लौट पाएंगी ममता...',SIR मुद्दे के बीच BJP ने बंगाल सीएम को घेरा

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

TAGS

PM ModiManipur

Trending news

नेपाल से इस्तांबुल जा रहे तुर्की के विमान की कोलकाता एयरपोर्ट में इमरजेंसी लैंडिंग
Turkiye Flight
नेपाल से इस्तांबुल जा रहे तुर्की के विमान की कोलकाता एयरपोर्ट में इमरजेंसी लैंडिंग
'वास्को डी गामा 11 महीनों में भारत पहुंच गया, लेकिन..', खरगे का मोदी पर हल्ला बोल
PM Modi
'वास्को डी गामा 11 महीनों में भारत पहुंच गया, लेकिन..', खरगे का मोदी पर हल्ला बोल
संसद की सीढ़ियों पर गिरे थरूर को अखिलेश यादव का सहारा; सोशल मीडिया पर Video वायरल
Shashi Tharoor
संसद की सीढ़ियों पर गिरे थरूर को अखिलेश यादव का सहारा; सोशल मीडिया पर Video वायरल
इसमें कोई डाउट नहीं मैडम! चीफ जस्टिस ने ऐसा क्या कहा, ममता बनर्जी ने जोड़ लिए हाथ
Supreme Court News
इसमें कोई डाउट नहीं मैडम! चीफ जस्टिस ने ऐसा क्या कहा, ममता बनर्जी ने जोड़ लिए हाथ
'दोबारा सत्ता में नहीं लौट पाएंगी ममता',SIR मुद्दे के बीच BJP ने बंगाल CM को घेरा
Mamata Banerjee
'दोबारा सत्ता में नहीं लौट पाएंगी ममता',SIR मुद्दे के बीच BJP ने बंगाल CM को घेरा
घर पर खाना लेने आए व्यक्ति को देख पत्नी पर हुआ शक, जालिम पति ने दी तालिबानी सजा
Karnataka News
घर पर खाना लेने आए व्यक्ति को देख पत्नी पर हुआ शक, जालिम पति ने दी तालिबानी सजा
अगर मर्यादा टूटी, लोकतंत्र की आत्मा ढह जाएगी... लोकसभा में भड़के स्पीकर ओम बिरला
Lok Sabha
अगर मर्यादा टूटी, लोकतंत्र की आत्मा ढह जाएगी... लोकसभा में भड़के स्पीकर ओम बिरला
ममता बनर्जी की दलीलें सुन SC ने चुनाव आयोग को भेजा नोटिस, 9 फरवरी तक मांगा जवाब
Mamata Banerjee
ममता बनर्जी की दलीलें सुन SC ने चुनाव आयोग को भेजा नोटिस, 9 फरवरी तक मांगा जवाब
जहां पढ़ने का हर भारतीय छात्रों का होता है सपना, वहां हुआ एडमिशन, फिर किया सुसाइड
Mumbai News
जहां पढ़ने का हर भारतीय छात्रों का होता है सपना, वहां हुआ एडमिशन, फिर किया सुसाइड
एक सबूत ‌दिखा दो, कुर्सी छोड़ देंगे...खरगे के बेटे का BJP को खुला चैलेंज क्यों?
Priyank Kharge
एक सबूत ‌दिखा दो, कुर्सी छोड़ देंगे...खरगे के बेटे का BJP को खुला चैलेंज क्यों?