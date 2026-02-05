'विश्व की चुनौतियां का समाधान देने वाला देश बना है भारत', राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच में PM मोदी का संबोधन

राज्य सभा में पीएम मोदी ने आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दिया. पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि विकसित भारत की दिशा में देश आगे बढ़ रहा है.
Trending Photos
PM Modi Speech In Rajya Sabha: राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर पीएम मोदी ने गुरुवार को जवाब दिया. पीएम मोदी का संबोधन शुरू होते ही विपक्ष के सांसदों ने जमकर नारेबाजी की. अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण की दिशा में देश आगे बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि हम लक्ष्य हासिल कर की रुकेंगे. हमारा देश विकास की नई ऊंचाईयों को छू रहा है. हालांकि, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाब जारी रहने के दौरान विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा से वॉकआउट किया.
राज्य सभा में बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हमें न रुकना है, न पीछे मुड़कर देखना है. हमें लक्ष्य को पाना है. पीएम मोदी ने कहा कि देश नई ऊंचाईंयो को छू रहा है. विश्व का भारत के प्रति आकर्षण बढ़ा है. आज दुनिया भरोसे के साथ भारत की ओर देख रही है. उन्होंने कहा कि आज कम महंगाई के साथ देश विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है. उन्होंने कहा कि ऐसा बहुत कम बार देखने को मिलता है. देश हमें फ्रेजाइल फाइव इकोनॉमी के रूप में मिला था हम आने वाले दिनों में इसको जल्द ही तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था पर लेकर आएंगे.
'विकसित भारत की ओर बढ़ रहा देश'
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का पहला क्वार्टर पूरा हो गया है, लेकिन यह दूसरा क्वार्टर निर्णायक है, ठीक वैसे ही जैसे पिछली सदी में भारत की आज़ादी की लड़ाई का दूसरा क्वार्टर था. मैं साफ देख सकता हूं कि विकसित भारत बनाने की दिशा में, यह दूसरा क्वार्टर भी उतना ही काबिल होने वाला है.
'भारत के साथ कई देश ट्रेड डील करने को तैयार'
राज्यसभा में पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत कई देशों के साथ भविष्य के लिए तैयार ट्रेड डील कर रहा है. हाल के दिनों में, हमने दुनिया की कुछ सबसे महत्वपूर्ण और एडवांस्ड इकोनॉमी के साथ बड़े ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं. यूरोपियन यूनियन के साथ एक ऐतिहासिक डील फाइनल हुई है, जिसमें 27 देश शामिल हैं. जो लोग आज थके हुए और निराश हैं, उन्हें देर-सवेर यह जवाब देना होगा कि उन्होंने देश को ऐसी स्थिति में कैसे पहुंचा दिया, जहां दुनिया का कोई भी देश भारत के साथ ट्रेड डील करने को तैयार नहीं था. आपने कोशिश की होगी, आपने बार-बार कोशिश की होगी, लेकिन किसी ने आपकी तरफ देखा भी नहीं. उस समय देश भारत के साथ डील करने को तैयार नहीं थे.
'टीएमसी घुसपैठियों को बचाने के लिए अदालतों में ताकत लगा रही'
राज्यसभा में अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने हाल में यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के साथ भारत की डील पर भी बात रखी है. उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया हमारी डील की तारीफ कर रही है. विश्व में पहले अस्थिरता को लेकर चिंता थी, अब वह कम हो रही है. हमारे युवाओं के लिए दुनिया के बाजार खुल रहे हैं. पीएम ने कहा कि इस सदन में चर्चा का स्तर थोड़ा और ऊंचा होना चाहिए था. विपक्ष ने मौका गंवा दिया, देश उनपर कैसे भरोसा करे. उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि एक सदस्य आर्थिक असमानता की बात कर रहे थे, जो खुद को राजा कहलाने में गर्व करते हैं. वहीं, पीएम मोदी ने टीएमसी पर निशाना साधते हुए कहा कि टीएमसी घुसपैठियों को बचाने के लिए अदालतों में ताकत लगा रहे हैं. घुसपैठिए नौजवानों की रोजी-रोटी, आदिवासियों की जमीन छिन रहे हैं. यहां आकर वे हमें उपदेश दे रहे हैं.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.