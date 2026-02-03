Budget Session: लोकसभा में भारी हंगामा, वोटिंग के बाद आठ सांसद निलंबित, इन नेताओं पर गिरी गाज; देखें लिस्ट

Advertisement
लोकसभा में मंगलवार को भी भारी हंगामा देखने को मिला. इस दौरान राजा वारिंग समेत 8 विपक्षी सांसदों को स्पीकर पर कागज फेंकने के आरोप में लोकसभा से सस्पेंड कर दिया गया. सत्र से निलंबित सांसदों ने संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन किया.

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Feb 03, 2026, 09:17 PM IST
Budget Session: संसद के बजट सत्र के दौरान लोकसभा में भारी हंगामा देखने को मिला. इस दौरान विपक्ष के सांसदों ने जमकर हंगामा काटा. इतना ही नहीं की सांसदों ने सभा की चेयर पर कागज भी फेंका. ऐसा करने वाले सांसदों पर गाज गिरी है. संसदीय कार्य मंत्री ने एक प्रस्ताव पेश किया और उन सांसदों को स्पीकर ने अब पूरे बजट सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है. 

दरअसल, विपक्षी सांसदों के इस हंगामे और स्पीकर की ओर कागज उछालने के बाद, केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने इस बारे में एक प्रस्ताव पेश किया. इस प्रस्ताव पर वोटिंग हुई और फिर स्पीकर ने 8 विपक्षी सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया. जिन सांसदों को निलंबित किया गया है, उनमें मणिकम टैगोर, गुरजीत सिंह औजला, अमरिंदर सिंह राजा वारिंग, किरण कुमार रेड्डी, एस वेंकटेशन, हिबी एडेन, डीन कुरियाकोस और प्रशांत पडोले का नाम शामिल है. इन सभी सांसदों नें सात कांग्रेस पार्टी से हैं, तो एक वेंकटेंशन सीपीएम के हैं. 

कैसे शुरू हुआ हंगामा?

गौरतलब है कि मंगलवार को भी लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पूर्व आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की अप्रकाशित किताब का जिक्र किया. इस किताब को लेकर सोमवार को भी लोकसभा में भारी हंगामा और तीखी बहस देखने को मिली थी. हालांकि, आज भी इस किताब के जिक्र को ठुकरा दिया गया. सरकार की ओर से कहा गया कि किसी भी ऐसी पुस्तक का सदन में जिक्र नहीं किया जा सकता, जो अभी छपी ही न हो. 

हालांकि, राहुल गांधी इस दौरान अपनी बात पर पड़े रहे, लेकिन वह अपना भाषण पूरा नहीं कर सके. हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही को रोकना पड़ा. इसी दौरान कई सांसदों ने स्पीकर की कुर्सी की ओर कागज के टुकड़े उछाले. इसके बाद दोपहर तीन बजे, सदन की कार्यवाही शुरू हुई, तो तो संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कागज़ फेंकने वाले सांसदों को बाकी सेशन के लिए सस्पेंड करने का प्रस्ताव पेश किया, जिसे वॉइस वोट से पास कर दिया गया.

 

इन सांसदों पर गिरी गाज

  1. डीन कुरियाकोस, कांग्रेस

  2. मणिकम टैगोर,कांग्रेस

  3. गुरजीत सिंह औजला, कांग्रेस

  4. अमरिंदर सिंह राजा वारिंग, कांग्रेस

  5. हिबी एडेन, कांग्रेस

  6. प्रशांत पडोले, कांग्रेस

  7. चमाला किरण कुमार रेड्डी, कांग्रेस

  8. एस वेंकटेशन, CPI-M 

यह भी पढें: India-US Trade Deal: 18% टैरिफ से एशिया में बड़ा उलटफेर, पीएम मोदी-ट्रंप के एक फोन कॉल में पाकिस्तान-चीन-बांग्लादेश पीछे; भारत को ‘गेमचेंजर’ बढ़त से दुनिया में हल्ला

 

