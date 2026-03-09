'बिना सवाल के बयान पढ़ना सही नहीं…, विदेश मंत्री जयशंकर पर क्यों भड़क उठे शशि थरूर?

पश्चिम एशिया में तनाव को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद ने सरकार का पक्ष रखा. राज्यसभा में जयशंकर ने बताया कि खुद पीएम नरेंद्र मोदी हालात पर नजर बनाए हुए हैं. जयशंकर के बयान की कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने आलोचना की है.
Budget Session Phase 2: संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज (09 मार्च) से शुरू हो गया है. बजट सत्र का पहला चरण हंगामेदार रहा, दूसरे चरण में भी ऐसी ही स्थिति होती दिख रही है. राज्यसभा में आज विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पश्चिम एशिया में बिगड़ रहे हालात पर सरकार का पक्ष रखा. उन्होंने ईरान और खाड़ी क्षेत्र में जारी संघर्ष पर बयान देते हुए बताया कि ऊर्जा और उस क्षेत्र में रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्ध है. हालांकि, जयशंकर के इस बयान की कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कड़ी आलोचना की.
दरअसल, संसद परिसर में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि बिना चर्चा के बयान पढ़ना सांसदों के लिए अन्यायपूर्ण है. थरूर की ओर से पश्चिम एशिया के मुद्दे पर संसद में चर्चा की मांग की गई. थरूर ने कहा कि यह एक गंभीर मामला है और सदन में इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि संसद का उद्देश्य भारत के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाना और उन पर गंभीरता से विचार-विमर्श करना है.
जिस दौरान राज्यसभा में एस जयशंकर अपना पक्ष रख रहे थे, तभी विपक्ष के सांसदों ने जोरदार हंगामा किया. जिस कारण सदन को स्थगित करना पड़ा. शशि थरूर ने इस हंगामे पर कहा कि पार्टी चर्चा के लिए आंदोलन कर रही थी ताकि हम ऊर्जा सुरक्षा, तेल की बढ़ती कीमतों और सरकार की तरफ से एलपीजी की कीमतों में की गई वृद्धि के बारे में प्रश्न पूछ सकें.
थरूर की ओर से आगे कहा गया कि अंतरराष्ट्रीय कानून के बड़े सवाल हैं. वह सवाल चाहें, जो भी हों संसद उन पर चर्चा करने के लिए सही जगह है. हम यह नहीं कह रहे हैं कि हम सरकार हैं. वे सरकार हैं और वे जो चाहेंगे वह करेंगे, लेकिन कम से कम संसद का उपयोग राष्ट्र के विभिन्न वर्गों के विचारों को सुनने के लिए किया जाना चाहिए.
कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने भी इसी विचार का समर्थन किया और कहा कि पश्चिम एशिया में चल रहा संघर्ष किसी एक पार्टी का मामला नहीं है. कांग्रेस नेता की ओर से सरकार से विपक्ष को भी विश्वास में लेने का आग्रह किया गया.
वेणुगोपाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमने अध्यक्ष के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश किया है और हम उस चर्चा में भाग लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन आज का महत्वपूर्ण मुद्दा आम जनता से जुड़े मुद्दे हैं. ईंधन की कीमतें बढ़ रही हैं और खाड़ी देशों के लोग भविष्य को लेकर चिंतित हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि भारत सरकार मामले पर चुप्पी साधे हुए है. हम चर्चा की मांग कर रहे हैं और उस चर्चा के आधार पर हमें कार्रवाई भी करनी होगी.
गौरतलब है कि कांग्रेस का बयान विदेश मंत्री एस जयशंकर की ओर से दोनों सदनों को यह सूचित करने के बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी व्यक्तिगत रूप से पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष की निगरानी कर रहे हैं. संसद में अपना संबोधन देते हुए जयशंकर ने पुष्टि की कि सरकार ने ईरान में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए औपचारिक सलाह जारी की है और इस बात पर जोर दिया कि नागरिकों की सुरक्षा प्रशासन की प्राथमिक चिंता बनी हुई है. (इनपुट- एएनआई)
