'पीएम मोदी डरे हुए, देश बेच दिया…', भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर राहुल का तीखा वार; केंद्र पर जमकर बरसे

Rahul Gandhi on India-US Trade Deal: भारत और अमेरिका के बीच सोमवार देर रात व्यापार समझौते को हरी झंडी मिल गई. अमेरिका के राष्ट्रपति ने इस बात ऐलान किया. ट्रंप ने भारत पर टैरिफ घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया. अब भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के हितों के साथ समझौता किया है.

दरअसल, लोकसभा की कार्यवाही स्थगित होने के बाद सदन से बाहर निकलने के दौरान राहुल गांधी ने मीडिया से बातचीत की. उन्होंने इस दौरान केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाया. राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने इस व्यापार समझौते में आपकी मेहनत बेच दी है क्योंकि वे समझौतावादी हैं. उन्होंने देश को बेच दिया है.

भारत- अमेरिका ट्रेड डील पर राहुल गांधी ने क्या कहा?

Add Zee News as a Preferred Source

संसद परिसर में मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी घबराए हुए हैं. अमेरिका-भारत ट्रेड डील जो पिछले कुछ महीनों से अटकी हुई थी, उसे नरेंद्र मोदी ने कल रात साइन कर दिया. उन पर बहुत ज़्यादा दबाव है. नरेंद्र मोदी जी की इमेज खराब हो सकती है. मुख्य बात यह है कि हमारे PM समझौतावादी हैं.

राहुल गांधी ने कहा कि जनता को इस बारे में सोचना चाहिए. पहली बार, विपक्ष के नेता को राष्ट्रपति के भाषण पर बोलने नहीं दिया गया. नरेंद्र मोदी जी ने इस ट्रेड डील में आपकी मेहनत बेच दी है क्योंकि वह कॉम्प्रोमाइज्ड हैं. उन्होंने देश को बेच दिया है. नरेंद्र मोदी जी डरे हुए हैं क्योंकि जिन्होंने उनकी इमेज बनाई थी, वे अब इस इमेज को तोड़ रहे हैं. अडानी पर अमेरिका में एक केस है, यह असल में मोदी जी पर केस है, एपस्टीन फाइलों में और भी बहुत कुछ है जो अमेरिका ने अभी तक जारी नहीं किया है. उसकी वजह से भी दबाव है. ये दो प्रेशर पॉइंट हैं. देश को यह समझना चाहिए.

#WATCH | Delhi | LoP, Lok Sabha, Rahul Gandhi says, "Modi ji is rattled. The (US-India) trade deal, which was stalled for the past few months, was signed by Narendra Modi last night. There is extreme pressure on him. Narendra Modi ji's image can get damaged. The main thing is… pic.twitter.com/0z6fLFGV0p — ANI (@ANI) February 3, 2026

मंगलवार को भी लोकसभा में भारी हंगामा

मंगलवार को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान भारी हंगामा देखने को मिला. आज भी विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पूर्व आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की अप्रकाशित किताब का जिक्र किया. हालांकि, सत्तारूढ़ सांसदों ने नियमों का हवाला देते हुए कहा कि जो किताब प्रकाशित नहीं हुई है, उसका जिक्र सदन में कैसे किया जा सकता है. आज जैसे ही मुद्दा फिर उठा, तो संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अध्यक्ष ने इस तरह के उद्धरणों को रोकने के लिए पहले ही नियमों का हवाला दे दिया है.

हालांकि, इसके बाद राहुल गांधी ने स्पीकर से पूछा कि अगर मैं इस पत्रिका के लेख से उद्धृत नहीं कर सकता, तो कम से कम मैं यह तो बता सकता हूं कि उन्होंने (जनरल नरवणे ने) क्या कहा था. इसपर लोकसभा के स्पीकर ने कहा कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते. यह मुद्दा पहले ही सुलझ चुका है.

यह भी पढ़ें: Budget Session: लोकसभा में भारी हंगामा, वोटिंग के बाद आठ सांसद निलंबित, इन नेताओं पर गिरी गाज; देखें लिस्ट

यह भी पढ़ें: India-US Trade Deal: 18% टैरिफ से एशिया में बड़ा उलटफेर, पीएम मोदी-ट्रंप के एक फोन कॉल में पाकिस्तान-चीन-बांग्लादेश पीछे; भारत को ‘गेमचेंजर’ बढ़त से दुनिया में हल्ला