Advertisement
trendingNow13096667
Hindi Newsदेशपीएम मोदी डरे हुए, देश बेच दिया…, भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर राहुल का तीखा वार; केंद्र पर जमकर बरसे

'पीएम मोदी डरे हुए, देश बेच दिया…', भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर राहुल का तीखा वार; केंद्र पर जमकर बरसे

सोमवार देर रात घोषित हुए भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर राहुल गांधी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी ने इस व्यापार समझौते में आपकी मेहनत बेच दी है क्योंकि वे समझौतावादी हैं.

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Feb 03, 2026, 04:38 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'पीएम मोदी डरे हुए, देश बेच दिया…', भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर राहुल का तीखा वार; केंद्र पर जमकर बरसे

Rahul Gandhi on India-US Trade Deal: भारत और अमेरिका के बीच सोमवार देर रात व्यापार समझौते को हरी झंडी मिल गई. अमेरिका के राष्ट्रपति ने इस बात ऐलान किया. ट्रंप ने भारत पर टैरिफ घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया. अब भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के हितों के साथ समझौता किया है. 

दरअसल, लोकसभा की कार्यवाही स्थगित होने के बाद सदन से बाहर निकलने के दौरान राहुल गांधी ने मीडिया से बातचीत की. उन्होंने इस दौरान केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाया. राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने इस व्यापार समझौते में आपकी मेहनत बेच दी है क्योंकि वे समझौतावादी हैं. उन्होंने देश को बेच दिया है. 

भारत- अमेरिका ट्रेड डील पर राहुल गांधी ने क्या कहा? 

Add Zee News as a Preferred Source

संसद परिसर में मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी घबराए हुए हैं. अमेरिका-भारत ट्रेड डील जो पिछले कुछ महीनों से अटकी हुई थी, उसे नरेंद्र मोदी ने कल रात साइन कर दिया.   उन पर बहुत ज़्यादा दबाव है. नरेंद्र मोदी जी की इमेज खराब हो सकती है. मुख्य बात यह है कि हमारे PM समझौतावादी हैं. 

राहुल गांधी ने कहा कि जनता को इस बारे में सोचना चाहिए. पहली बार, विपक्ष के नेता को राष्ट्रपति के भाषण पर बोलने नहीं दिया गया. नरेंद्र मोदी जी ने इस ट्रेड डील में आपकी मेहनत बेच दी है क्योंकि वह कॉम्प्रोमाइज्ड हैं. उन्होंने देश को बेच दिया है. नरेंद्र मोदी जी डरे हुए हैं क्योंकि जिन्होंने उनकी इमेज बनाई थी, वे अब इस इमेज को तोड़ रहे हैं. अडानी पर अमेरिका में एक केस है, यह असल में मोदी जी पर केस है, एपस्टीन फाइलों में और भी बहुत कुछ है जो अमेरिका ने अभी तक जारी नहीं किया है. उसकी वजह से भी दबाव है. ये दो प्रेशर पॉइंट हैं. देश को यह समझना चाहिए.

 

मंगलवार को भी लोकसभा में भारी हंगामा 

मंगलवार को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान भारी हंगामा देखने को मिला. आज भी विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पूर्व आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की अप्रकाशित किताब का जिक्र किया. हालांकि, सत्तारूढ़ सांसदों ने नियमों का हवाला देते हुए कहा कि जो किताब प्रकाशित नहीं हुई है, उसका जिक्र सदन में कैसे किया जा सकता है. आज जैसे ही मुद्दा फिर उठा, तो संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अध्यक्ष ने इस तरह के उद्धरणों को रोकने के लिए पहले ही नियमों का हवाला दे दिया है. 

हालांकि, इसके बाद राहुल गांधी ने स्पीकर से पूछा कि अगर मैं इस पत्रिका के लेख से उद्धृत नहीं कर सकता, तो कम से कम मैं यह तो बता सकता हूं कि उन्होंने (जनरल नरवणे ने) क्या कहा था. इसपर लोकसभा के स्पीकर ने कहा कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते. यह मुद्दा पहले ही सुलझ चुका है.

यह भी पढ़ें: Budget Session: लोकसभा में भारी हंगामा, वोटिंग के बाद आठ सांसद निलंबित, इन नेताओं पर गिरी गाज; देखें लिस्ट

यह भी पढ़ें: India-US Trade Deal: 18% टैरिफ से एशिया में बड़ा उलटफेर, पीएम मोदी-ट्रंप के एक फोन कॉल में पाकिस्तान-चीन-बांग्लादेश पीछे; भारत को ‘गेमचेंजर’ बढ़त से दुनिया में हल्ला

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

TAGS

Rahul GandhiBudget Session

Trending news

J&K: सुरक्षाबलों ने जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों को घेरा; दोनों ओर से गोलीबारी जारी
jammu kashmir encounter
J&K: सुरक्षाबलों ने जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों को घेरा; दोनों ओर से गोलीबारी जारी
'पीएम मोदी डरे हुए, देश बेच दिया…', भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर राहुल का तीखा वार
Rahul Gandhi
'पीएम मोदी डरे हुए, देश बेच दिया…', भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर राहुल का तीखा वार
लोकसभा में भारी हंगामा, वोटिंग के बाद आठ सांसद निलंबित, इन नेताओं पर गिरी गाज; LIST
Budget Session
लोकसभा में भारी हंगामा, वोटिंग के बाद आठ सांसद निलंबित, इन नेताओं पर गिरी गाज; LIST
कल स्पीकर ने रोका तो आज तैयारी से आए राहुल गांधी? आते ही कागज अथेंटिकेट किया लेकिन..
congress rahul gandhi news
कल स्पीकर ने रोका तो आज तैयारी से आए राहुल गांधी? आते ही कागज अथेंटिकेट किया लेकिन..
India-US Trade Deal: अमेरिका भारत से ट्रेड डील को क्यों मजबूर हुआ; कहां हुआ असली खेल
india us trade deal
India-US Trade Deal: अमेरिका भारत से ट्रेड डील को क्यों मजबूर हुआ; कहां हुआ असली खेल
राहुल गांधी ने बर्बाद किया सदन का समय! लोकसभा में किरेन रिजिजू का बड़ा हमला, बोले...
Kiren Rijiju
राहुल गांधी ने बर्बाद किया सदन का समय! लोकसभा में किरेन रिजिजू का बड़ा हमला, बोले...
हम जश्न मनाना चाहते हैं लेकिन... थरूर ने इंडिया-US ट्रेड डील पर सरकार से मांगा जवाब
India-US trade deal
हम जश्न मनाना चाहते हैं लेकिन... थरूर ने इंडिया-US ट्रेड डील पर सरकार से मांगा जवाब
'बहुत याद आ रही है पापा', डैड अजित को गले लगाए तस्वीरें शेयर कर भावुक हुए जय पवार
Jay Pawar
'बहुत याद आ रही है पापा', डैड अजित को गले लगाए तस्वीरें शेयर कर भावुक हुए जय पवार
उड़ान से ठीक पहले BJP नेता पंकजा मुंडे के हेलीकॉप्टर में आई खराबी, टला बड़ा हादसा
Pankaja Munde
उड़ान से ठीक पहले BJP नेता पंकजा मुंडे के हेलीकॉप्टर में आई खराबी, टला बड़ा हादसा
पुणे जमीन घोटाला: क्राइम ब्रांच ने दाखिल की चार्जशीट, पार्थ पवार का नहीं है नाम
parth pawar
पुणे जमीन घोटाला: क्राइम ब्रांच ने दाखिल की चार्जशीट, पार्थ पवार का नहीं है नाम