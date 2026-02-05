'आप बैठकर नारा लगाइए…'; पीएम मोदी ने राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खरगे की क्यों ली चुटकी? देखें VIDEO

PM Modi on Mallikarjun Kharge: गुरुवार को पीएम मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दिया. इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया भारत की ओर उम्मीद की दृष्टि से देख रही है. पूरी दुनिया भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच हुई ट्रेड डील की तारीफ कर रही है. हालांकि, जैसे ही पीएम मोदी ने अपना संबोधन शुरू किया, विपक्ष के सांसदों की ओर से नारेबाजी शुरू हो गई. इस दौरान राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे भी नारेबाजी कर रहे थे, जिसपर पीएम मोदी ने चुटकी ली.

दरअसल, पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खरगे उम्र का ध्यान रखते हुए वह अपनी सीट पर बैठकर नारेबाजी करें. इस दौरान विपक्षी सांसदों ने खूब हंगामा किया और सदन से वॉक आउट किया. पीएम मोदी ने अपने संबोधन में विपक्ष पर कड़ा प्रहार भी किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस के पास न इच्छा शक्ति थी और ना कोई सोच थी. आज भारत नीति के आधार पर चल रहा है. उन्होंने कहा कि देश लगातार विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है.

पीएम मोदी ने अपने संबोधन को क्या कहा?

अपने संबोधन में पीएम मोदी ने भारत-ईयू और भारत- अमेरिका के बीच हुए ट्रेड डील पर भी बात की. उन्होंने इस दौरान कहा कि आज दुनिया का भरोसा भारत पर बढ़ रहा है. भारत ग्लोबल साउथ की बुलंद आवाज बना है. इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले वोटबैंक की राजनीति होती थी. किसी भी कांग्रेसी पीएम का लाल किले की प्राचीर से दिए गए भाषण का विश्लेषण करें, तो समझ आता है कि उनके पास कोई विजन नहीं था.

'कांग्रेस की गलतियों को हम सुधार रहे'

पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि हमारा अधिक से अधिक समय केवल कांग्रेस की गलतियों को सुधारने में जा रहा है. आज भारत विश्व के साथ स्पर्धा करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है. भारत का एमएसएमी सेक्टर विकास में अहम योगदान दे रहा है. भारत को लेकर दुनिया का भरोसा लगातार बढ़ रहा है.

