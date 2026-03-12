चाहे मंत्री हो या फिर सांसद किसी को भी....सदन में लौटते ही बिरला ने किसे दी नसीहत? अविश्वास प्रस्ताव पर कही ये बात

Budget Session Second Phase: अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने के बाद पहली बार लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सदन में पहुंचे. यहां पर उन्होंने उन्होंने कहा कि मैंने नियमों, प्रक्रिया का पालन किया,हर सदस्य को नियमों के मुताबिक बोलने का अधिकार है.
Om Birla: अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की सदन में फिर से वापसी हुई ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष के द्वारा अविश्वास ले आया गया था जो 11 मार्च को संसद में भारी हंगामे के बीच ध्वनिमत से गिर गया. जिसके बाद एक बार फिर वो आसन पर बैठे. इस दौरान उन्होंने कहा कि मैंने नियमों, प्रक्रिया का पालन किया, सदन की गरिमा बढ़ाने का प्रयास किया. सबको साथ लेकर चलने का प्रयास किया और संविधान का हमेशा निर्वहन किया. इसके अलावा क्या कुछ कहा जानते हैं.
किसी को नहीं है विशेष अधिकार
लोकसभा में बोलते हुए बिरला ने कहा कि चाहे सदन के नेता हो या विपक्ष के नेता या कोई भी मंत्री, सभी को नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार सदन में बोलने का अधिकार है. कुछ लोगों का मानना है कि विपक्ष के नेता हमेशा बाकियों से ऊपर रहे हैं और किसी भी विषय पर बोल सकते हैं, किसी को यह विशेष अधिकार नहीं है. सदन के नियमों का पालन करके इसे ठीक से चलाने के लिए स्पीकर ने कहा कि मैं यह साफ करना चाहता हूं कि सदन नियमों के हिसाब से चलता है, नियम सरकार या विपक्ष ने नहीं बनाए हैं और इस सदन में नियम सभी सदस्यों पर बराबर लागू होते हैं.
बिना नोटिस के नहीं बोलेंगे नेता
इसके अलावा उन्होंने आगे कहा कि चाहे कोई भी टॉपिक हो, चाहे PM हो या कोई मंत्री, हर सदस्य को नोटिस देना होगा कि वे बोलेंगे, उसके बाद ही उन्हें बोलने दिया जाएगा. इस सदन में किसी भी सदस्य को बिना बारी के बोलने का अधिकार नहीं है. साथ ही साथ कहा कि आजाद भारत के पार्लियामेंट्री इतिहास में तीसरी बार लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हुई. मैंने हमेशा यह पक्का करने की कोशिश की है कि सदन में हर सदस्य नियमों और प्रक्रियाओं के अंदर मुद्दों पर अपनी राय रखे. (ANI)
