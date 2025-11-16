गरीबों के 'आशियाने' बेचकर कमाए ₹222 करोड़! जज ने रात 3 बजे अपने घर पर लगाई अदालत, कर दिया बड़ा फैसला

PMAY Scam: गरीबों के लिए बने आशियानों को जब बेदर्दी से बेचकर करोड़ों का साम्राज्य खड़ा किया गया तो कानून भी रात का इंतजार नहीं कर सका. 222 करोड़ रुपये के इस चौंकाने वाले घोटाले ने न्याय व्यवस्था को भी हिला कर रख दिया, जिसके बाद जज ने तड़के 3 बजे अपने घर पर ही अदालत बुला ली और बड़ा फैसला कर दिया.
Swaraj Yadav PMAY Scam: गरीबों के सिर पर छत दिलाने की योजना को कुछ लोगों ने अपनी तिजोरी भरने का जरिया बना लिया. प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर इतना बड़ा घोटाला हुआ कि अदालत को भी आधी रात जागना पड़ा. मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी बिल्डर स्वराज सिंह यादव को पेश करने की मजबूरी में जज शेफाली बर्नाला टंडन ने तड़के सुबह 3 बजे अपने घर पर ही अदालत लगा दी. आरोपी पर आरोप है कि उसने गरीबों के लिए बने घरों को नकद में बेचकर 222 करोड़ रुपये की मोटी कमाई की और फिर इस पैसे से देश-विदेश में करोड़ों की संपत्तियां बना ली. ईडी की गिरफ्तारी संपत्तियों का खेल और फरार होने की आशंका पूरा मामला पूरी तरह से हैरान कर देने वाला है.
पीएम आवास योजना के तहत बने फ्लैट्स की अवैध बिक्री और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED ने बिल्डर स्वराज सिंह यादव को गिरफ्तार कर लिया है. स्वराज यादव जो ओशन सेवन बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड (Ocean Seven Buildtech Pvt Ltd) के प्रमोटर है, आरोप है कि गरीबों के लिए बने फ्लैट्स को कैश में बेचकर ₹222 करोड़ से ज्यादा की हेराफेरी की है.
जज ने बुलाई रात 3 बजे कोर्ट
गिरफ्तारी के बाद कानूनी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए जज ने जो किया वो सबको हैरान कर दिया. गुरुवार देर रात गिरफ्तार किए गए स्वराज यादव को सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के मुताबिक 24 घंटे के भीतर कोर्ट में पेश करना जरूरी था. इसी क्रम में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शेफाली बरनाला टंडन पटियाला हाउस कोर्ट की अदालत शुक्रवार की तड़के सुबह लगभग 3 बजे उनके घर पर ही लगाई गई. तड़के सुबह 3:05 बजे शुरू हुई सुनवाई 6:30 बजे समाप्त हुई जिसके बाद जज ने आरोपी को 28 नवंबर तक ED की हिरासत में भेज दिया.
₹222 करोड़ का देशव्यापी लॉन्ड्रिंग स्कैम
ED के मुताबिक आरोपी स्वराज यादव 2006 से ही मुंबई, जयपुर, कोटपूतली और गुरुग्राम में हजारों खरीदारों को ठगते हुए देशभ में मनी लॉन्ड्रिंग स्कैम चला रहा था. PMAY के तहत मूल रूप से ₹26.5 लाख के फ्लैट्स को आरोपी ने मूल आवंटियों को धोखा देकर और उनके डिपॉजिट भी न लौटाकर नए खरीदारों को ₹40-50 लाख प्रति फ्लैट की बढ़ी हुई कीमत पर कैश में बेच दिया.
इस तरह से आए लगभग ₹222 करोड़ अवैध फंड्स को एक संबंधित इन-हाउस कंस्ट्रक्शन एजेंसी के ज़रिए लेयरिंग कर विदेशों और देश में संपत्तियां खरीदने में इस्तेमाल किया गया.
आरोपी यादव की जांच के दायरे में आई प्रॉपर्टी
इनमें महाराष्ट्र के वारे गांव में 500 एकड़ जमीन, पुणे-अलीबाग रोड पर 100 एकड़, हिमाचल प्रदेश की तीर्थन घाटी में साईं रूपा रिसॉर्ट्स और अमेरिका तथा यूके में ढेरों संपत्तियां शामिल हैं.
विदेश भागने की थी आशंका
ED ने कोर्ट को बताया कि हाल के दिनों में आरोपी स्वराज यादव ने व्यक्तिगत और कंपनी की संपत्तियों को तेजी से बेचना शुरू कर दिया था जो कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए अपराध की आय को ठिकाने लगाने का संकेत देता है. एजेंसी ने यह भी बताया कि आरोपी की पत्नी सुनीता स्वराज अगस्त 2025 में अमेरिका चली गईं हैं और यादव ने उनके बैंक अकाउंट के जरिए बड़ी रकम अमेरिका भेजी थी. चूंकि उनके बच्चे अमेरिका के ट्रिनिटी कॉलेज, कनेक्टिकट से ग्रेजुएशन कर रहे हैं इसलिए ED ने यादव के कानूनी प्रक्रिया से भागने की पूरी संभावना थी.
