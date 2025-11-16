Advertisement
trendingNow13005784
Hindi Newsदेश

गरीबों के 'आशियाने' बेचकर कमाए ₹222 करोड़! जज ने रात 3 बजे अपने घर पर लगाई अदालत, कर दिया बड़ा फैसला

PMAY Scam: गरीबों के लिए बने आशियानों को जब बेदर्दी से बेचकर करोड़ों का साम्राज्य खड़ा किया गया तो कानून भी रात का इंतजार नहीं कर सका. 222 करोड़ रुपये के इस चौंकाने वाले घोटाले ने न्याय व्यवस्था को भी हिला कर रख दिया, जिसके बाद जज ने तड़के 3 बजे अपने घर पर ही अदालत बुला ली और बड़ा फैसला कर दिया.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Nov 16, 2025, 09:13 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

गरीबों के 'आशियाने' बेचकर कमाए ₹222 करोड़! जज ने रात 3 बजे अपने घर पर लगाई अदालत, कर दिया बड़ा फैसला

Swaraj Yadav PMAY Scam: गरीबों के सिर पर छत दिलाने की योजना को कुछ लोगों ने अपनी तिजोरी भरने का जरिया बना लिया. प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर इतना बड़ा घोटाला हुआ कि अदालत को भी आधी रात जागना पड़ा. मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी बिल्डर स्वराज सिंह यादव को पेश करने की मजबूरी में जज शेफाली बर्नाला टंडन ने तड़के सुबह 3 बजे अपने घर पर ही अदालत लगा दी. आरोपी पर आरोप है कि उसने गरीबों के लिए बने घरों को नकद में बेचकर 222 करोड़ रुपये की मोटी कमाई की और फिर इस पैसे से देश-विदेश में करोड़ों की संपत्तियां बना ली. ईडी की गिरफ्तारी संपत्तियों का खेल और फरार होने की आशंका पूरा मामला पूरी तरह से हैरान कर देने वाला है.

पीएम आवास योजना के तहत बने फ्लैट्स की अवैध बिक्री और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED ने बिल्डर स्वराज सिंह यादव को गिरफ्तार कर लिया है. स्वराज यादव जो ओशन सेवन बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड (Ocean Seven Buildtech Pvt Ltd) के प्रमोटर है, आरोप है कि गरीबों के लिए बने फ्लैट्स को कैश में बेचकर ₹222 करोड़ से ज्यादा की हेराफेरी की है.

जज ने बुलाई रात 3 बजे कोर्ट 
गिरफ्तारी के बाद कानूनी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए जज ने जो किया वो सबको हैरान कर दिया. गुरुवार देर रात गिरफ्तार किए गए स्वराज यादव को सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के मुताबिक 24 घंटे के भीतर कोर्ट में पेश करना जरूरी था. इसी क्रम में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शेफाली बरनाला टंडन पटियाला हाउस कोर्ट की अदालत शुक्रवार की तड़के सुबह लगभग 3 बजे उनके घर पर ही लगाई गई. तड़के सुबह 3:05 बजे शुरू हुई सुनवाई 6:30 बजे समाप्त हुई जिसके बाद जज ने आरोपी को 28 नवंबर तक ED की हिरासत में भेज दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

₹222 करोड़ का देशव्यापी लॉन्ड्रिंग स्कैम
ED के मुताबिक आरोपी स्वराज यादव 2006 से ही मुंबई, जयपुर, कोटपूतली और गुरुग्राम में हजारों खरीदारों को ठगते हुए देशभ में मनी लॉन्ड्रिंग स्कैम चला रहा था. PMAY के तहत मूल रूप से ₹26.5 लाख के फ्लैट्स को आरोपी ने मूल आवंटियों को धोखा देकर और उनके डिपॉजिट भी न लौटाकर नए खरीदारों को ₹40-50 लाख प्रति फ्लैट की बढ़ी हुई कीमत पर कैश में बेच दिया.

इस तरह से आए लगभग ₹222 करोड़ अवैध फंड्स को एक संबंधित इन-हाउस कंस्ट्रक्शन एजेंसी के ज़रिए लेयरिंग कर विदेशों और देश में संपत्तियां खरीदने में इस्तेमाल किया गया.

आरोपी यादव की जांच के दायरे में आई प्रॉपर्टी
इनमें महाराष्ट्र के वारे गांव में 500 एकड़ जमीन, पुणे-अलीबाग रोड पर 100 एकड़, हिमाचल प्रदेश की तीर्थन घाटी में साईं रूपा रिसॉर्ट्स और अमेरिका तथा यूके में ढेरों संपत्तियां शामिल हैं.

ये भी पढे़ंः दिल्ली में धमाके का मना रहे थे जश्न, पुलिस ने 21 को किया गिरफ्तार; CM ने दी चेतावनी

विदेश भागने की थी आशंका
ED ने कोर्ट को बताया कि हाल के दिनों में आरोपी स्वराज यादव ने व्यक्तिगत और कंपनी की संपत्तियों को तेजी से बेचना शुरू कर दिया था जो कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए अपराध की आय को ठिकाने लगाने का संकेत देता है. एजेंसी ने यह भी बताया कि आरोपी की पत्नी सुनीता स्वराज अगस्त 2025 में अमेरिका चली गईं हैं और यादव ने उनके बैंक अकाउंट के जरिए बड़ी रकम अमेरिका भेजी थी. चूंकि उनके बच्चे अमेरिका के ट्रिनिटी कॉलेज, कनेक्टिकट से ग्रेजुएशन कर रहे हैं इसलिए ED ने यादव के कानूनी प्रक्रिया से भागने की पूरी संभावना थी.

ये भी पढ़ेंः 88 का स्ट्राइक रेट, 89 सीटों पर शानदार जीत के बावजूद भाजपा को चुभ रहे ये 4 आंकड़े

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

pmay scamMoney laundering casePatiala House Court

Trending news

3 डॉक्टर, पाकिस्तानी हैंडलर और सीक्रेट लैब, यूनिवर्सिटी के पास चल रहा था मौत का खेल
Delhi blast
3 डॉक्टर, पाकिस्तानी हैंडलर और सीक्रेट लैब, यूनिवर्सिटी के पास चल रहा था मौत का खेल
दिल्ली में धमाके का मना रहे थे जश्न, पुलिस ने 21 को किया गिरफ्तार; CM ने दी चेतावनी
Delhi Lal Quila blast
दिल्ली में धमाके का मना रहे थे जश्न, पुलिस ने 21 को किया गिरफ्तार; CM ने दी चेतावनी
कर्नाटक में कांग्रेस नेता के घर से अखिलेश यादव ने बीजेपी को ललकारा, कहा- जो चाहे...
Akhilesh Ydav
कर्नाटक में कांग्रेस नेता के घर से अखिलेश यादव ने बीजेपी को ललकारा, कहा- जो चाहे...
अलफलाह का डॉक्टर मुजम्मिल स्टूडेंट्स को 'जिहाद' के जाल में कैसे फंसाता था, जानिए
Delhi blast
अलफलाह का डॉक्टर मुजम्मिल स्टूडेंट्स को 'जिहाद' के जाल में कैसे फंसाता था, जानिए
88 का स्ट्राइक रेट, 89 सीटों पर शानदार जीत के बावजूद भाजपा को चुभ रहे ये 4 आंकड़े
Bihar Election 2025
88 का स्ट्राइक रेट, 89 सीटों पर शानदार जीत के बावजूद भाजपा को चुभ रहे ये 4 आंकड़े
Delhi Blast: तबाही के बीच मसीहा बने रेहड़ी और ई-रिक्शा वाले; सामने आया CCTV वीडियो
Delhi blast
Delhi Blast: तबाही के बीच मसीहा बने रेहड़ी और ई-रिक्शा वाले; सामने आया CCTV वीडियो
बर्फीली हवाएं, कोहरा और बारिश.... ठंड का बढ़ने वाला है डबल डोज, तूफान भी मचाएगा कहर
Weather
बर्फीली हवाएं, कोहरा और बारिश.... ठंड का बढ़ने वाला है डबल डोज, तूफान भी मचाएगा कहर
'पापा रूक जाओं ना' बेटी ने चाहा था रोकना, नौगाम पुलिस स्टेशन ब्लास्ट में मौत
Nowgam Police Station Blast
'पापा रूक जाओं ना' बेटी ने चाहा था रोकना, नौगाम पुलिस स्टेशन ब्लास्ट में मौत
DNA: व्हाइट कोट आतंक के 'मास्टरमाइंड' की ब्रैन मैपिंग
DNA
DNA: व्हाइट कोट आतंक के 'मास्टरमाइंड' की ब्रैन मैपिंग
PoK से नजदीकी और कट्टर नेटवर्क, वो वजहें जिन्होंने नौगाम को बनाया ‘व्हाइट कॉलर टेरर’
DNA
PoK से नजदीकी और कट्टर नेटवर्क, वो वजहें जिन्होंने नौगाम को बनाया ‘व्हाइट कॉलर टेरर’