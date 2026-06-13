Latur Farmer Viral Video: महाराष्ट्र के लातूर से एक अजब-गजब मामला सामने आया है. जहां एक किसान को मॉनसून से पहले खेत जोतने के लिए बैल की जगह अपनी पत्नी का मदद लेना पड़ा. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जब इस लाचारी का वीडियो वायरल हुआ, तो सरकार एक्शन में आई और आनन-फानन में प्रशासन ने किसान के घर एक सरकारी बैल भिजवा दिया. लगा कि सरकार के इस मदद से किसान और महिला की परेशानी दूर हो जाएगी, लेकिन फिर सरकारी सिस्टम की ऐसी लापरवाही सामने आई, जिसे देख सीएम भी नाराज हो गए.
लातूर के बोंबली गांव के एक किसान काशीनाथ गायकवाड़ का एक बैल बिजली गिरने से मर गया था. मॉनसून से पहले खेत जोतने के लिए दूसरा बैल न होने के कारण मजबूरन किसान को अपनी पत्नी हौसाबाई को ही हल में बैल की जगह मदद लेनी पड़ी. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, वायरल वीडियो के बाद सरकार ने आनन-फानन में एक बैल तो भिजवाया, लेकिन वह बैल इतना बीमार और कमजोर निकला कि खेत में ही लेट गया.
This incident is from Latur, Maharashtra, a drought-prone area.
Farmers are having a hard… pic.twitter.com/RyspTulqu6
इस लापरवाही का तस्वीरें सामने आने के बाद विपक्ष ने सरकार को आड़े हाथों ले लिया. इसके बाद सीएम देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गलती स्वीकार की. सीएम फडणवीस ने जिला कलेक्टर को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे खुद किसान काशीनाथ गायकवाड़ को बैल बाजार लेकर जाएं, जिससे किसान अपनी पसंद से एक स्वस्थ और मजबूत बैल चुन सके.
पूरा मामला है बीते 5 जून का. जब बिजली गिरने से किसान काशीनाथ का एक बैल मर गया था. खरीफ की बुआई का समय चल रहा है और नया बैल खरीदने के पैसे नहीं थे. मजबूरी में काशीनाथ ने पत्नी को ही बैल की जगह हल में मदद लेनी पड़ी. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद बुधवार को पशुपालन विभाग ने आनन-फानन में एक बैल किसान के घर भिजवा दिया. लेकिन वह बैल इतना कमजोर था कि खेती का काम करने के बिल्कुल लायक नहीं था. खेत में लाचार लेटे हुए बैल की तस्वीरें भी वायरल हो गईं.
इस घटना को लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने सवाल उठाया कि यह सरकार की असली मदद थी या सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट? वहीं वरिष्ठ कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने सरकार को किसानों के प्रति असंवेदनशील बताया.
इस पूरे मामले पर सीएम फडणवीस ने कहा कि चार दिन पहले लातूर से एक बेहद भावुक करने वाली खबर आई थी. हमने तुरंत कलेक्टर को मुआवजा और बैल का इंतजाम करने का निर्देश दिया. ऐसा लगता है कि जो बैल दिया गया वह ठीक नहीं था. अब मैंने आदेश दिया है कि किसान को खुद बाजार ले जाया जाए और उनकी पसंद का बैल दिलाया जाए.