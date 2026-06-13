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बैल की मौत के बाद, पत्नी ने खींचा हल, प्रशासन ने नया खरीद दिया, लेकिन वो भी लेट गया, देखकर भड़के CM

Latur Farmer Viral Video: महाराष्ट्र के लातूर में एक किसान की मजबूरी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. किसान के बैल की बिजली गिरने से मौत हो जाती है, जिसके बाद पत्नी के साथ खेत जोतने की तस्वीरें सामने आईं. प्रशासन ने मदद के लिए बैल भेजा, लेकिन उसकी हालत पर विवाद खड़ा हो गया, जिसके बाद सीएम को हस्तक्षेप करना पड़ा.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jun 13, 2026, 04:26 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 04:26 PM IST
बैल की मौत के बाद, पत्नी ने खींचा हल, प्रशासन ने नया खरीद दिया, लेकिन वो भी लेट गया, देखकर भड़के CM

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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