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DNA: लश्कर-ए-तैयबा के दो आतंकवादियों के घर पर बुलडोजर एक्शन, अनंतनाग टेरर अटैक के बाद मिट्टी में मिला घर; जानिए डिटेल

कश्मीर में आतंकियों के मददगारों पर एक्शन जारी है. आज कश्मीर में जिन आतंकियों के मकान जमींदोज हुए उनमें बिजबेहड़ा के गुरी गांव का रहने वाला आतंकी आदिल ठोकर बड़ा नाम है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 23, 2026, 10:55 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 10:57 PM IST
DNA: लश्कर-ए-तैयबा के दो आतंकवादियों के घर पर बुलडोजर एक्शन, अनंतनाग टेरर अटैक के बाद मिट्टी में मिला घर; जानिए डिटेल

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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