/DNA: लश्कर-ए-तैयबा के दो आतंकवादियों के घर पर बुलडोजर एक्शन, अनंतनाग टेरर अटैक के बाद मिट्टी में मिला घर; जानिए डिटेल

DNA News: अब हम अनंतनाग हमले के बाद कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों के 'ऑपरेशन-ब्लास्ट' का विश्लेषण करेंगे, जिससे आतंकियों के हमदर्दों और मददगारों में खलबली मच गई है. जो आतंकी कश्मीर में खूनी खेल खेल रहे हैं. प्रशासन ने उनके मकानों को फिर से उड़ाने की कार्रवाई तेज कर दी है. अनंतनाग जिले में प्रशासन ने आज लश्कर-ए-तैयबा के दो आतंकियों के घर IED से उड़ा दिए.
आज आपको जानना चाहिए कश्मीर में आतंकियों के मददगारों पर एक्शन में कितनी तेजी आई है. जिन आतंकियों के मकान को धमाके से उड़ाया गया. वो कितने खतरनाक आतंकी हैं. आज कश्मीर ने जिन आतंकियों के मकान जमींदोज हुए उनमें बिजबेहड़ा के गुरी गांव का रहने वाला आतंकी आदिल ठोकर बड़ा नाम है. इसके अलावा हसनपोरा के आतंकी हारून रशीद गनाई के घर को भी पुलिस ने गिरा दिया है.
आज आपको लश्कर एक तैयबा के उन आतंकियों के बारे में भी जानना चाहिए, जिनके मकान को आज प्रशासन ने विस्फोटक से उड़ा दिया. इनमें से एक हारून रशीद गनाई हसनपोरा का रहने वाला है.
ये 2018 में आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा के साथ जुड़ा.
पहले इसने लश्कर के लिए ओवर ग्राउंड वर्कर के तौर पर काम करना शुरू किया.
इसके बाद 2021 में ये सक्रिय आतंकी बन गया.
फिलहाल ये साउथ कश्मीर में आतंकी गतिविधि के काम में लगा हुआ है.
हारून रशीद गनाई स्थानीय युवाओं को आतंकी बनाने के काम में भी एक्सपर्ट है.
मार्च 2025 में भी अनंतनाग पुलिस ने उसके घर के अवैध निर्माण को ध्वस्त किया था.
23 जुलाई 2026 यानी आज लाल चौक हमले के बाद दोबारा उसके घर को प्रशासन ने उड़ा दिया.
हारून राशिद गनाई के अलावा आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के एक और कमांडर आदिल ठोकर के घर को भी IED ब्लास्ट से उड़ा दिया गया. आदिल ठोकर का नाम इससे पहले वर्ष 2025 में हुए पहलगाम टेरर अटैक में सामने आया था. सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक ठोकर पहलगाम अटैक में मुख्य गाइड और लोकल हैंडलर था.
आदिल ठोकर भी 2018 में रेडिकलाइज होना शुरू हुआ.
ठोकर को अक्सर आतंकियों के जनाजों में देखा जाता था.
2018 में परीक्षा देने के बहाने ये आतंकी घर से बड़गाम जाने को निकला
लेकिन वैध ट्रैवल डॉक्यूमेंट लेकर अटारी-वाघा बॉर्डर से पाकिस्तान चला गया.
ठोकर ने पाकिस्तान जाकर लश्कर ए तैयबा के कैंप में आतंकी ट्रेनिंग ली
और 2024 में नियंत्रण रेखा पार करके वापस कश्मीर में घुसपैठ की.
फिलहाल आदिल साउथ कश्मीर और जम्मू के डोडा-किश्तवाड़ में सक्रिय बताया जा रहा है.
पुलवामा अटैक में नाम आने के बाद 25 अप्रैल 2025 की रात को इसका घर उड़ा दिया गया था. उसके बाद ठोकर का परिवार एक नये घर में शिफ्ट हो गया, लेकिन बीती रात एक धमाके के बाद आदिल का दूसरा घर भी जमींदोज हो गया.
अनंतनाग में पुलिस कॉन्स्टेबल पर हुए हमले के बाद सुरक्षाबल आतंकियों और उनके मददगारों को सख्त संदेश देना चाहते हैं. इसीलिए आतंकियों के घर पर एक्शन हो रहा है.
पुलिस ने अब तक आतंकियों की मदद करने वाले 2800 ओवर-ग्राउंड वर्कर्स को हिरासत में लिया है. जिनसे हमला करने वाले आतंकी का सुराग हासिल करने की कोशिश की जा रही है. आतंकियों और ओवरग्राउंड वर्कर्स के खिलाफ कार्रवाई यह संदेश देती है कि सक्रिय आतंकवादियों को पनाह देने या उनसे जुड़े रहने का सीधा असर परिवार की संपत्तियों पर पड़ सकता है. सुरक्षाबल आतंकियों पर दबाव बना रहे हैं . लेकिन सियासी दल आतंकियों पर हुए एक्शन से खुश नहीं दिख रहे.
उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं. जम्मू कश्मीर पुलिस के हेड कांस्टेबल की मौत से उपजी नाराजगी, उसकी हत्या के जिम्मेदारों की तलाश के लिए हो रही गिरफ्तारियों से खत्म हो जाएगी. जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती भी कुछ ऐसा ही सोचती हैं. उन्होने भी ड्यूटी के दौरान पुलिस वाले की हत्या की निंदा करते हुए कहा एक हजार से अधिक लोगों को हिरासत में लेना और दो कथित उग्रवादियों के परिवारों के घरों को ध्वस्त करना सामूहिक दंड जैसा कदम है, जिसका लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं होना चाहिए.
जिस आतंकी की पहलगाम अटैक में भूमिका है. महबूबा मुफ्ती तो उसे आतंकवादी भी नहीं कहना चाहतीं. उनकी नजर में जिनका घर गिरा वो कथित उग्रवादी हैं. महबूबा की बातों से भी लग रहा है वो सुरक्षाबलों की कड़ी कार्रवाई से बहुत खुश नहीं है. उनको आतंकियों के मददगारों पर एक्शन अच्छा नहीं लग रहा.
उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती कुछ भी कहें, लेकिन अनंतनाग में आतंकियों के कायरतापूर्ण हमले में शहीद हुए आशिक हुसैन कुरैशी के हत्यारों की तलाश जारी है और जो आतंकियों के मददगार होंगे. उनके घर भी धमाके से उड़ाए जाएंगे. ये भी तय है. आज आपको जानना चाहिए. कश्मीर में आतंकियों के छिपने के ठिकानों को गिराए जाने की शुरूआत कहां से हुई और इसका आतंकियों पर क्या असर पड़ा.
1990 के दशक में सुरक्षाबल आतंकियों के छिपे होने पर घर को घेरकर फायरिंग करते थे. ग्रेनेड और लॉन्चर से हमला करते थे और ऐसे में आतंकियों के मकान मुठभेड़ के दौरान मलबे में बदल जाते थे.
2000 से 2018 तक आपने कई बार देखा होगा, जब आतंकी किसी घर में छिपे होते थे. उसे विस्फोटकों से उड़ाना आम था. यानी आतंकी को किसी घर से निकालना मुश्किल हो तो सुरक्षाबल पूरे घर को उड़ा दिया करते थे.
उस समय घर इसलिए नहीं उड़ाया जाता था कि वह किसी आतंकी का अपना घर है, बल्कि धमाका इसलिए होता था. क्योंकि आतंकी उस घर को छिपने या फिर सुरक्षाबलों पर हमले के लिए इस्तेमाल कर रहा था.
लेकिन 2019 के बाद सुरक्षा बलों के लिए आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना और आसान हो गया
22 अप्रैल 2025 के दिन पहलगाम आतंकी हमले के बाद सुरक्षाबलों ने सीधे आतंकियों के घरों को निशाना बनाना शुरू किया.
तब 48 घंटे के अंदर सुरक्षा बलों ने लगभग 10 आतंकियों के घर आईईडी धमाके या बुलडोजर से ध्वस्त कर दिए थे.
सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि आतंकियों के घरों पर कार्रवाई से आतंकी बनने की कीमत बढ़ती है और इस एक्शन से आतंकियों की संभावित भर्ती में कमी आ रही है. इसके अलावा संपत्ति पर कार्रवाई की आशंका के कारण परिवार अपने सदस्यों को आतंकवाद की राह पर जाने से रोकने का अधिक प्रयास कर रहे हैं. जिससे युवकों को भड़काना या भटकाना मुश्किल होता है.